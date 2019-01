ASUS ROG Phone - a játék az nem játék

Bevezető, doboz

Csak idő kérdése volt, hogy mikor veszik elő újra a játékos telefonok koncepcióját. Persze, nem mintha a Nokia N-Gage vagy a Sony Xperia Play annak idején akkora siker lett volna, viszont a hardveres szegmensen az utóbbi két-három évben egyértelműen látszik: gamer cuccot szinte mindenből megéri gyártani.



Elképesztően nagy iparág és temérdek pénz van az efféle kütyük mögött, és bizony sokszor nagyon potens termékek esnek be a Prohardver asztalára is gamer címszóval, viszont a mi elvárásunk pontosan ugyanaz egy gamer mobiltól, mint a PH!-nak a gamer perifériáktól: ne csak egy hasztalan RGB LED-del (vagy még annyival sem) adjanak el valamit a játékosoknak, hanem legyen mögötte valódi technológia és exkluzivitás.



Sajnos pontosan ez az, amit eddig nem éreztünk a játékosoknak szánt androidos mobiloknál, és hiába a jó ár/érték arány például a Honor Play esetén, vagy akár az extrém forma a Xiaomi megoldásánál, ha a termék érdemi pluszt nem ad egy átlagos csúcsmodellhez képest. Nem mellesleg pedig pontosan ez az, ami most az ASUS malmára hajtja a vizet. Tajvanon ugyanis tényleg leültek és átgondolták, mivel emelhetik magasabb szintre a mobilos játékot, és ezt nem csak némi hardveres és hűtésbeli tuninggal, meg egy nagy akkumulátorral érték el, hanem egy tényleg alaposan reformált szoftveres környezettel, illetve egészen különleges kiegészítőkkel.



A termék bemutatója az idei Computexen zajlott, és bár bemutatót korábban is tudtunk csinálni a mobilról és a tartozékokról egyaránt, most végre hosszabb tesztnek is alá tudtuk venni a méretes csomagot. Kisebb asztali számítógépek is beleférnek abba a bőröndbe, amiben mi kaptuk a telefont és az összes elérhető tartozékot, azt viszont sajnos tudni kell, hogy így egyben ez a csomag nem vehető meg, a mobilt és a tartozékokat külön-külön lehet összevadászni, a gurulós koffer pedig kizárólag a sajtós csomag része.



Extremitásokból azért végfelhasználói szemmel sem lehet hiány. Az egészen furcsa, sokféle, a mobilon is felbukkanó textúrával tarkított, hatszög alapú dobozt kiterítve kapunk egy teljesen korrekt felhozatalt, a mobilon kívül egy hagyományos, jack csatlakozós in-ear headset, egy mindkét végén Type-C-s kábel, illetve egy szintén Type-C-s gyorstöltő adapter szerepel, erre valamiért még nem nagyon akarnak átállni a konkurensek. Mindezeken túl jár hozzá egy AeroActive névre hallgató külső ventilátor is, ami még kellemesebbé teszi a telefon egyébként is korrekt hőkezelését.

