Igazából eddig eszembe sem jutott, hogy az Android Go mennyire pompásan passzol a szolgáltatói telefonok világába. Pedig ott, ahol az ár a domináns, ahol igazából nem számít, hogy egyébként ki legózza össze Kínában a hardvert, illetve ahol tényleg durván vaskos tételeket lehet rendelni, ott valóban van értelme egy csirke vason is elfutó, az alapfunkciókra alkalmas, valamelyest paraméterezhető operációs rendszernek. Az pedig pláne nem árt, ha még tök mellesleg nem is úgy néz ki a végeredmény, mintha pont tökmindegy lett volna, hogy egy ilyen olcsó cuccot milyen házba raknak, mert 1 forintért, részletre akkor is megveszi az ügyfél, ha Duroplasztból sajtolják és Trabant embléma van rajta.



Úgyhogy egész jó hangulatban álltam neki a doboz kibontogatásának, amin annyi önfényező információt helyeztek el, hogy az ember tényleg azt érzi, hogy most azonnal a kezébe fog kerülni a dömpingáron mért csoda. Egyrészt ott virít az iF Design Awards emblémája, meg aztán rögtön a made in China mellett csak a miheztartás végett az is, hogy a formatervezés Németországban készült, nehogymá azt higgyük, hogy a kínaik ilyet is tudnak (pedig tudnak sokkal ilyenebbeket is), aztán ráírták, hogy superior grip, tehát remek fogása lesz neki mindjárt (csak jöjjön már ki a dobozból, lécci), plusz itt a legnagyobb szlogen az utóbbi évekből: More screen, less frame.



És még az is ott van ám, hogy szülői korlátozás is van benne, meg okos biztonsági funkciók, és nagy sebességű internet is lesz a csomagban, ráadásul szépen pontokba szedték azt is, hogy mik lesznek mindjárt a tulajdon kezünkben, ha kinyitjuk a pakkot, ez a lista pedig hat(!) elemet számlál. Gondolhatnánk, hogy micsoda gazdag alapcsomag, de a felsorolás a következő tételeket tartalmazza: Vodafone Smart N9 lite (tehát a cucc maga), töltő (ez szükségszerű), USB-kábel (nyilván ez is), headset (tudjuk, hogy milyen színvonalú), gyors üzembehelyezési útmutató (éljen), garanciális információ (még egy papír). Tehát igazából tökre semmi nincs benne, ami extra lenne, ráadásul óriási baklövést követtek el, mert a SIM-tűt oda sem írták hetedik tételként, meg a fóliát és a zacskót sem. De aztán előkerül a termék tényleg és mégsem lesz csalódás, mert a Smart N9 lite ultrajól néz ki.

