Samsung Galaxy Buds2 teszt

Bevezető, külső, kialakítás

Kicsi, könnyű és aktív zajszűrésű: ezek a Galaxy Buds2 legfőbb hívószavai, és bár ebből az első kettő érv talán légből kapottnak hangzik a fülhallgató árát is figyelembe véve, engem nagyon gyorsan meggyőzött, hogy a fülemből egyáltalán nem kilógó, észrevétlenül órákig használható kütyüt volt alkalmam kipróbálni. Nem túlzás azt állítani, hogy a TWS-kényelmi szintnek új sztenderdjét határozza meg a Buds2, és bár a végtelen kínai márka közül biztosan lehet olyan konkurenst találni, aki pár tizedgrammal könnyebb, vagy épp századmilliméterekkel kisebb ajánlatot ad akár feleennyi pénzért, a Samsung Wearable ökoszisztémával, kellemes zenei hangminőséggel és egy tényleg nagyon jó minőségű zajszűréssel párosítva a Buds2 csomagja mindenképpen egyedi a piacon, a Buds Pro nyitóárához képest lényegesen versenyképesebb összegért.



[+]

A Galaxy Buds2 a hajlítható kijelzős Z Flip3 és Z Fold3 páros mellett mutatkozott be, a Samsung pedig stílszerűen a kagylómobilnak megfelelő tokot is kínál a füles mellé, ami szerintem kifejezetten mókás ötlet, és kicsit feledteti, hogy hiába választunk zöld, lila vagy fekete példányt az 55 ezer forintos fülhallgatóból, a töltőtok külső borítása minden esetben fehér, és csak belül, illetve a fülhallgatókon látszik a színválasztás. A dobozon belül nem találunk sok mindent, a sima USB-A - USB-C kábel mellett összesen háromféle méretű gumiharang áll rendelkezésünkre, meg persze némi leírást is mellékeltek.



Mini Z Flip3? Nem, csak egy stílusos gyári tok a Buds2-re [+]

Gyakorlatilag egy lekerekített, fehér téglatestet látunk magunk előtt, mikor kezünkbe vesszük azt eszközt, 27,8 x 50 x 50,2 milliméteresek a dimenziói, 41,2 grammot nyom, zsanérja feszes és határozottan nyílik/csukódik, semmi bizonytalanság nincs benne, és ami külön jó hír, hogy bent és kint is került rá led, ami egyszerre tudja mutatni a fülesek, illetve a tok töltöttségi állapotát. Külön párosító gomb nincs rajta, kizárólag egy Type-C csatlakozót lehet még észrevenni a külsején, egyébként ezt sem kell feltétlenül használnunk, hiszen vezeték nélküli töltésre is fel van készítve.



[+]

5-5 grammot nyomnak a fülhallgatók, ám 20,9 x 17,0 x 21,1 milliméteres méretei igazából nem mondanak el róla mindent, hiszen lényegesen nem lett kisebb például az eredeti Buds-nál, mégis nagyon jól el van találva az ergonómiája és a súlypontja, gyakorlatilag nem volt olyan szituáció, amikor azt éreztem, hogy ki akarna mozdulni a helyéről, netán ki akarna esni, a stabil illeszkedés ugyanúgy jellemző rá, mint a maximális kényelem, és mivel egyáltalán nem lóg ki a fülből, így nem is lesz feltűnő jelenség.

