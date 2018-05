Bevezető, tartozékok

A Xiaomi mellett a Meizu a másik olyan kínai gyártó, amelyik évek óta bizonyítottan, hiba nélkül szállít egy minimum megfelelő minőséget az alsó-középkategóriában, mellé pedig jellemzően olyan elsöprő árazás kerül, hogy a tesztek végén nyugodt szívvel szórjuk rájuk az erős plecsniket, hiszen láthatóan nem csak mi vagyunk elégedettek velük az egy-egyhetes használat alatt, hanem azok a vásárlók is, akik akár éveken át használják ezeket a kütyüket. A konkurencia a kínaiak árdömpingjével párhuzamosan egyre kevésbé teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a cégeket, annál is inkább, hogy a Meizunak már van itthon hivatalos forgalmazója és szervizpartnere – nem mellesleg a Xiaomi kapcsán is körvonalazódni látszanak efféle lépések.



Az M6 után megérkezett az M6 Note is

A dél-koreai és tajvani gyártók középkategóriás palettája egyre kevésbé tűnik hangsúlyosnak. Ami előnyt jelenthet például a Samsungnak és az LG-nek, az a szolgáltatói kínálat a különféle részletfizetési és előfizetési kedvezményekből adódó lehetőségekkel. A normál készülékpiacon, az olcsóbb árkategóriában ugyanakkor nagyon komoly számokat generálnak a kínaiak, még a nem hivatalos, óvatos becslések is elképesztő számokról beszélnek, és ha belegondolunk, szinte biztosan mindenkinek van néhány ismerőse, aki Xiaomit vagy Meizut használ.



Különleges vakukialakítás dobja fel a hátlapot

A Meizu az M6 Note a Redmi 5 Plus fő kihívója lett, ugyanúgy Full HD kijelzővel, Snapdragon 625 rendszerchippel és 4000 mAh kapacitású akkumulátorral, de dupla hátlapi kamerával, hagyományos 16:9-es képaránnyal és ha minimálisan is ugyan, de még a Xiaominál jobb hazai árazással. Az Eustock webáruházán keresztül 44 900 forintos bruttó összeggel nyit tesztalanyunk.



[+]

Fülhallgatót már-már megszokott módon hiába keresünk a dobozban, van viszont egy 18 wattos Meizu gyorstöltő, ami a méretes akkumulátort nagyságrendileg két óra alatt feltölti, de 0-ról indulva 30-40 perc alatt eljuttatja arra a szintre, amivel már jó eséllyel végig lehet csinálni a napot. Nem élvonalbeli, de dicséretes, és máris egy olyan pont, ahol többet ad a körülbelül tízezer forinttal olcsóbb, de etalonnak nevezhető normál M6-nál. Magától értetődő módon a SIM-tű sem maradt le.

