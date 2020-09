Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű

Külső, kezelés, csomagolás

Két véglet felől közelítette meg a Huawei az okosórák témakörét: a gyönyörű Watch az (Android) WearOS minden funkciójával, nyílt rendszerével, sokrétű alkalmazásparkjával és Google-mélyintegrálásával igazi kiterjesztése volt a mobiltelefonnak – és legkésőbb kétnaponta tölteni kellett. A Watch GT viszont az első pillanattól hetekben mérte az üzemidőt a szemrevaló küllem feladása nélkül, viszont roppant egyszerű tudású szerkezet volt, és mára se vált teljesértékű, bővíthető okosórává. Az generációk folyamán azért a gyártó sok panaszt meghallgatott, és a prémium kivitelű Watch GT 2 Pro végre elhozta a vezetékmentes Qi töltést. Így nem csak a csomagolásban mellékelt, érintkezők nélküli, kerek bigyóval lehet etetni, ha a mellékelt USB-C kábelt saját adapterünkre dugjuk: a kezem ügyében lévő két márka vezetékmentes töltőpadjával is megindult az energiaátvitel. Végre! – lehetne felkiáltani, viszont a kétórás töltés lomhasága meglepő annak tekintetében, hogy az óra 5 watton fogad tápot, a vezetékmentes bigyó meg 10 watton ad le.



Szerencsére elég kéthetente lecsatolni a GT 2 Prót, ha végigrobogunk a teljes töltöttségen, és ez összejöhet állandó pulzusméréssel és mobilkapcsolattal. Ha viszont heti két GPS edzést közbeiktatunk, akkor inkább tíznapos töltésrátára rendezkedhetünk be, ami megsüvegezendő, akárcsak a 30 órás, folyamatos GPS használat. Ehhez a modellhez viszont nem jár energiatakarékos GPS mód, mint a Honor Watch GS Próhoz, és annyira nem is kitartó, mint lelki társa. A hanghívás 10 órán át mehet egy töltésről – persze nem saját kútfőből, mert nincs integrált eSIM, hanem a telefonhívást Bluetoothon továbbítva, egész korrekt hangszóróval. Értelemszerűen mikrofon is van, csak nem árt csendes környezetben az órába dumálni, metrószerelvényen nem sokat fog hallani a két fél a beszélgetésből.



A Pro legfőbb újítása külsődleges, és most nem a kint remek fényerejű, bent automatikusan elsötétedő, 454 pixel átmérőjű AMOLED panelről beszélek, mert az korábban is odatette magát. A 46,5 x 46,5 x 11,4 milliméteres kellék ugyanis még elegánsabb lett: nincs keret az óralap körül, bár így a zafírüveg különösebb védelem nélkül kanyarodik le a széleken, a két gomb pedig keskenyebb lett némi recézéssel és kellemes nyomásponttal, az érintéses kezelést kiegészítve. Sötétszürkében, 22 mm-es bőrszíjjal és feketében, elasztán pánttal egyaránt szemrevaló és elegáns a GT 2 Pro, az 5 ATM vízálló rátájú titán vázhoz hátul pedig kerámiabevonatú fedlap társul.



Az utóbbi szekció eltér a korábbiaktól: eltűntek a töltőérintkezők, és a fényesebb felület friss optikai pulzusmérőt kapott, az óra pedig könnyebben csúszik a csuklón, ha kellő helyet hagyunk neki. Lyukból a szíjon van elég, a csat pedig stabilan tartja az órát, amire szükség is lesz, mert 82 grammos össztömegével (amiből 52 grammos a váz) a GT 2 Pro bizony vaskos darab lett, és a hölgy vásárlók mellett szerintem számos férfi érdeklődő is elfordul tőle ezért. Valamit valamiért: belefért a gyorsulásmérő, a giroszkóp, az iránytű, a légnyomásmérő és a fénymérő – viszont a WiFi modem a gyorsabb adatátvitelért nem, ahogy újfent le kell mondani a vérnyomásmérőről vagy az EKG-ról. Ez 112 ezer forinton nyitva egyre nehezebben megbocsátható hiányosság, hiszen épp ilyesmiben tud egyértelműen többet egy óra egy telefonnál. Van egyébként NFC, ám mobilfizetésre nem használható, csak gyors képátvitelre OneHop névvel, egyéni óralap létrehozásakor.



A belbecs nem sokat változott: a LiteOS felületet a Kirin A1 lapkakészlet hajtja meg az STL4R9 chippel, amely fürge működést eredményez, ám a rendszer szinte teljesen zárt, az értesítéskezelés pedig éppoly primitív, mint amikor a sorozat indult. A telefonos notik ömlesztve, válaszlehetőség adása nélkül érkeznek, egyedül a hívást tudjuk fogadni vagy elutasítani, ami meglehetősen szűkös opciólista. Ha egy kifejezetten sportra szakosodott Garminra sikerült ráfejleszteni a szöveges és emojis válaszlehetőséget, akkor egy mobilgyártótól szégyen, hogy ebben elhasalt. Legalább az üzenetek és a levelezések első pár sora megjelenik, ez is valami – bár nem is sok lassan egy 5G-s középkategóriás telefon áráért.



Felpakoltak az órára 4 GB-nyi tárolót, aminek a fele érhető el zenefájlok tárolására – az átvitel Bluetoothon, az Egészség alkalmazásból folyik, és albumonként hosszú-hosszú perceket vesz igénybe – ezért jött volna jól a WiFi modem. Akad gyártó, amelyik simán rádupláz vagy négyszerez a tárolóméretre, és külső pulzuspánttal, egyéb kiegészítőkkel is összedolgozik, a Watch GT 2 Pro ugyanakkor ilyesmire nem képes. Bluetooth fülest viszont könnyen társíthatunk vele, és onnantól hibátlan az önálló zenehallgatás a telefon hátrahagyásával, de a mobil lejátszóit is kezelhetjük vele.

