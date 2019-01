Bevezető, külső, kijelző

Várhatóan 2019 sem fogja gyökerestül felforgatni a középkategóriás trendeket – a friss paletta 100 000 forint alatti vételei között eddig is lehetett korrekt, ár/érték arányban potens termékeket találni, és minden bizonnyal idén ugyanúgy rengeteg, kellemesen használható eszköz debütál majd. Mindent egybevetve azonban, a könnyedén 300 000 forintos csúcsmobilok korában látni kell, hogy valójában a legkevésbé fájó kompromisszumcsomagot kell megtalálni annak, aki öt számjegyű forintot szeretne adni új mobiljáért, és ez alól természetesen a Honor 10 Lite sem kivétel, ami egyébként bőven a százezres határ alatt tud maradni.



Már a kicsomagoláskor kiderül egy fontos turpisság: hiába tűnik alapvető elvárásnak az USB Type-C csatlakozó ebben a szegmensben, tesztünk alanya még microUSB-t hord magán, mindehhez pedig egy nem túl kiugró, 2 amperes, 10W-os töltőadapter tartozik. Hiába túrunk a kék doboz mélyére, fülhallgatót vagy tokot nem fogunk találni hozzá, ha magyar régióba szánt példányt vettünk. Létezik hozzá egyébként egy gyári, egészen jó minőségű szilikon tok, de ez nem került bele az itthoni változatokba.



Manapság a 154,8 x 73,6 x 8 milliméteres méretek teljesen átlagosnak számítanak, ehhez képest viszont a 6,21 hüvelykes kijelző még a könnycsepp-notch és a 19,5:9-es képarány mellett is rendkívül nagy, 83,1%-os kijelző/előlap arány nagyon jónak számít. Az anyaghasználatról már nem teljesen mondható el ugyanez: esztétikailag, tapintásra és az oldalsó gombok nyomogatására is nagyon műanyagos az érzet, a hátlap tiszta állapotában gyönyörű, de villámgyorsan ujjlenyomatosodik, és szintén a plasztik szó az első, ami az embernek eszébe jut róla. Összerakva egyébként elég jól van, merevnek érződik, nem recseg-ropog, nincs semmi zavaró jelenség, egyszerűen csak érezni rajta, hogy nem egy prémium modell.

Kijelző-teszt Honor 10 Lite Xiaomi Mi 8 Lite Huawei P Smart+ Samsung Galaxy A8 Képátló 6,21 hüvelyk 6,26 hüvelyk 6,3 hüvelyk 5,6 hüvelyk Felbontás 1080 x 2340 1080 x 2280 1080 x 2340 1080 x 2220 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 406 nit 410 nit 442 nit 350/740 nit Fehér fényerő (min.) 3,4 nit 0,9 nit 3,2 nit 1,8 nit Fekete fényerő 0,35 nit 0,30 nit 0,29 nit 0 nit Kontrasztarány 1162:1 1367:1 1523:1 végtelen Színhőmérséklet 7480 K + kézi 8295 / 7510 K + kézi 8169 K + kézi 7558 / 6666 K + kézi

Az anyagokkal kapcsolatos spórolás azért különösen döbbenetes, mert a kijelző szűk kávái és gyönyörű színei egyértelműen nem egy olcsó telefont sugallnak. A 6,21 hüvelykes, 1080 x 2340 pixeles, 19,5:9 képarányú IPS kijelző markáns lekerekítésekkel bír a sarkokon és egy aprócska könnycsepp-notch rejt előlapi kamerát. A színhőmérséklet állítható, de a gyári kalibráció is megfelelő, hosszasan kell figyelni, hogy kicsit kékesebbnek tűnjön a fehér az ideálisnál. A kontrasztarány viszonylagos gyengesége az egyetlen, ami érdemben fel is tűnik például a beállítások menüpontnál, és minden olyan helyen, ahol nagyon közel vannak egymáshoz a világos és sötét tartalmak. Egyébként tényleg kimondottan élénk a panel, hibátlan minőségű a háttérvilágítás és az érintésérzékelés is tökéletesen teszi a dolgát.



A notch szoftveresen elrejthető, az alapértelmezetten háromgombos navigáció mellett pedig van egy remekül működő gesztusvezérlési opció is, ahol alulról felhúzva az alkalmazásváltóba vagy a kezdőképernyőre juthatunk, valamelyik oldalról befelé suhintással pedig a visszalépés érhető el. Energiatakarékossági opcióként állítható a képernyőfelbontás, és természetesen éjszakai, kékfény-redukáló üzemmód is állítható, akár ütemezve is. Nem maradt el az automatikus fényerőállítás, de a kézzel elérhető 406 nitnél feljebb semmilyen körülmények közt nem szabályozza. Értesítési led van, méghozzá az alsó káván.



Alul foglal helyet a multimédiás hangszóró, illetve a két csatlakozó, jobbra csoportosították a nyomógombokat, felülre került a hibrid (2 x nanoSIM vagy nanoSIM + microSD) kártyatálca, a bal oldalt viszont teljesen üresen hagyták. Minimális a kameradudor, így billegést aligha tapasztaltunk, viszont a fényes műanyag hátlap felülete egyébként nagyon csúszós, érdemes lehet vele vigyázni. A hátlapi ujjlenyomat-olvasó helye nagyon jól kitapintható, érzékelése gyors és pontos.

