Aki mostanában szeretne új, kínai telefont venni, annak már a negyvenezer forintos árkategória alatt is remek lehetőségei vannak: ha megfelelő a szoftveres háttér, és figyelembe vesszük a B20-as LTE frekvenciáról szóló információkat, akkor említhető egy-két olyan gyártó, akitől bátran megvehetünk szinte bármilyen új terméket, egy-két egyéni hibától eltekintve nagy valószínűséggel nem lesz komoly gondunk vele. A Xiaomi Redmi 4A mostanában a sláger, de rövidesen érkezik a Meizu M5s is. Vannak azonban, akik még ennyit sem szeretnének telefonra áldozni, és ha már kínai, legyen igazán olcsó címszóval megkeresik a legalacsonyabb árcímkét, amihez még vállalható specifikáció is tartozik.



Íme a mobil, aminek a Pro változata kerül 24 900 forintba [+]

Igazán türelmes embereknek ott van például a HomTom HT16, ami 16 900 forintért, hazai garanciával, újonnan megvásárolható, az 1 GB RAM-mal párosított 32-bites rendszerchip és a 4G támogatás hiánya azonban már papíron sem teszi túl vonzóvá, akkor már inkább érdemes a tesztünk alanyául szolgáló Pro verziót kipróbálni, 24 900 forintért. Az Eustock kínálatában elérhető mobil kimondottan barátságos adatokkal rendelkezik, öthüvelykes, 720p-s IPS kijelzője, 2/16 GB-os memóriapárosa és hazai frekvenciákkal is teljes körűen működő LTE-támogatása indokolja a felárat.



Tartozékok közül csak töltő és adatkábel van [+]

Manapság már sajnos azon sem illik meglepődni, hogy egy tízszer ennyibe kerülő mobilhoz is csak alig adnak tartozékot, szóval ne szomorkodjunk a hagyományos, lassú töltőfejen, az egyszerű microUSB-adatkábelen és a fülhallgató hiányán, örüljünk annak, hogy a webáruházak többféle tokot és fóliát kínálnak a mobilhoz, jellemzően fillérekért. A többi pedig univerzális, ilyen ár mellett simán belefér, hogy az ember vesz hozzá egy autós töltőt, egy jobb fülhallgatót, esetleg egy érintőceruzát vagy vezeték nélküli hangszórót.



Műanyagnak műanyag, de egyáltalán nem gagyi [+]

A 144 x 72,1 x 8,9 milliméteres ház meglehetősen sokat nyom, 171 gramm az össztömeg, ami jelentős részben köszönhető a 3000 mAh kapacitású akkumulátornak. A műanyag bódé kialakítása a régi iskolát követi, tehát a leszedhető hátlap mögött azonnal ott az energiahordozó, amit eltávolítva illeszthetjük be a kártyáinkat, ez esetben két darab microSIM-et és egy microSD-t. Jó eséllyel nem bonyolították túl a szerelhetőséget, a hagyományos, süllyesztett kereszthornyos csavarfejek legalábbis mindenképpen erről árulkodnak, otthon azonban lehetőleg ne álljunk neki a szétszedésnek, a HT matrica mögötti csavar megbolygatása biztosan garanciavesztéssel jár. A lényeg, hogy ha jól rajta van a hátlap, akkor stabil, nem nyekereg, és az oldalsó gombok nyomáspontjával sincs probléma.

Kijelző-teszt Mérés HomTom HT16 Pro UMi London Vernee Thor Meizu m3s Képátló 5 hüvelyk 5 hüvelyk 5 hüvelyk 5 hüvelyk Felbontás 720 x 1280 720 x 1280 720 x 1280 720 x 1280 Technológia IPS LCD IPS LCD LTPS-LCD LTPS-LCD Fehér fényerő 407 nit 438 nit 423 nit 474 nit Fehér fényerő (min) 17,42 nit 19 nit 20 nit 8,5 nit Fekete fényerő 0,51 nit 0,51 nit 0,20 nit 0,42 nit Kontrasztarány 798:1 859:1 2160:1 1128:1 Színhőmérséklet 6363 K + kézi 6629 K + kézi 8535 K + kézi 7972 K + kézi

A kijelző gyakorlatilag jónak mondható, hiába vagyunk nagyobb felbontáshoz szoktatva, 5 hüvelyken bőven elegendő 720 x 1280 pixel, az IPS technológia pedig ebbe az árkategóriába is elhozta azt a szintet, amikor nem a fizikai rosszullét kerülgeti a felhasználót, ha nem tökéletesen szemből, megfelelő környezeti viszonyok mellett nézi a telefont. A betekintési szögek ezen a panelen teljesen jók, korrekt a fényerő, nincs gond az érintésérzékelés pontosságával sem, egyedül az OGS-technológia hiányzik, már amennyiben rendszeresen nézegetjük, hogy van-e légrés a megjelenítő és az érintőpanel közt. Hiszen itt van, aránylag sok.



A kijelző minden szempontból megüti a mércét [+]

A kijelző alatti érintőgombok nem kaptak háttérvilágítást, ami nem egy készüléknél írható a fájdalmas spórolások listájára, az áron kívül azonban az nyugtathatja a vásárlót, hogy legalább nem a kijelzőn megjelenített virtuális megoldás veszi el az értékes helyet. Szerencsére nem maradt ki a színes értesítési LED, a fény- és távolságérzékelő szenzor, illetve a másodlagos kamera sem, ez utóbbi ráadásul 5 megapixeles. Kényelmesen használhatóak a jobb oldalra került gombok, szokásos módon a készülék lezárását, feloldását, be-, illetve kikapcsolását és a hangerőszabályzást intézhetjük a három billentyű segítségével.



HT16 Pro a Lenovo C2 mellett [+]

Nem mindenkinek kényelmes, gyártástechnológiai szempontból azonban nem ritkán praktikus felülre tenni a csatlakozókat, valószínűleg ebből a megfontolásból láthatjuk egymás mellett a microUSB és a 3,5 milliméteres jack portot a mobil tetején, ha már másodlagos mikrofont nem látunk. A mintásan bordázott hátlap stabil fogást ad, az ujjlenyomatokat pedig egyáltalán nem gyűjti, így akár strapamobilra is kerülhetne, a gyártó azonban semmi ilyet nem állít, így inkább kerüljük a durvább igénybevételt. A hátlap alól szólalnak meg a multimédiás tartalmak, a HomTom-felirat mellett pedig a 13 megapixeles, Sony-szenzoros kamerát és a szimpla ledes vakut láthatjuk.

