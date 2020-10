Haylou Smart Watch 2 és Solar teszt

Bevezető

A Haylou márka a teljes ismeretlenségből jött fel az elmúlt időszakban, ami persze nem puszta véletlen, hanem annak az eredménye, hogy a Xiaomi beállt mögéjük és a saját értékesítési csatornáin tolja. És ez sem véletlen, az Amazfit és a Xiaomi nemrég jól összevesztek, ami mindkét fél számára okoz számos kellemetlenséget, az Amazfit a legnagyobb partnerét veszítheti el, a Xiaomi pedig azt a céget, amelyik a Mi Band karpereceket gyártja. Nem is véletlen, hogy Mi Band 5-ből alig volt készlet, az Amazfit pedig saját márkája alatt kezdte el árulni ugyanazt. Rövid távon biztos, hogy az Amazfit jár volna rosszabbul a csetepatéval, annyira azért még nem erős brand önmagában, hogy ugyanazt a volument el tudja adni, mint amikor még Xiaomi logót szitáztak a termékekre. Úgyhogy pár napja kibékültek és hosszabb távú együttműködést írtak alá, de ettől még a Haylou is bejött a képbe és egyelőre része a Xiaomi-portfóliónak.



[+]

Akárhogyan is, a Haylou amiatt került helyzetbe, hogy a filléres gadget vonalon hirtelen kellett egy partner, a Haylou pedig nem csak órákat, hanem headseteket is gyárt, mindezt pedig kedvező árfekvésben teszi, szóval ilyen szempontból illik a portfólió a Xiaomi terveibe. A Smart Watch 2 nem az első órájuk (ahogyan a neve is mutatja), a Solarnak pedig semmi köze nincs a napelemes dolgokhoz, azért hívják így, mert kerek, mint a Nap. Ami ugye gömbölyű igazából, az meg hülyén venné ki magát egy óra esetében, de ilyen apróságokon nem akadunk fent.



[+]

A két cucc úgy került hozzánk, hogy még a forgalmazó Xiaomi.hu sem igazán csomagolta és próbálta ki a motyókat, szóval az volt a mondás, hogy a Smart Watch 2 és a Solar igazából csont ugyanaz, csak más az anyaghasználat (plasztik vs. fém) és a forma (szögletes vs. kerek). Aztán persze kiderült, hogy bár a csomagolás nagyon egykaptafa, a menürendszer felépítése, funkcionalitása és grafikája is látszólag ugyanaz, mégis két, tök különböző motyóról van szó, hogy mást nem mondjak, a hozzájuk tartozó androidos alkalmazás is két külön app, amelyek között annyira nincs átjárás, hogy külön-külön kellett regisztrálni is felhasználói fiókot, pedig hát mind a kettőnek Haylou a vezetékneve. Csak a Smart Watch 2-höz a puszta utótag nélküli Haylou app tartozik, a Solar működéséhez viszont a Haylou Fit szükséges.



[+]

Az árazás is eltér, a szögletesebb kivitelért körülbelül 10 lepedőt kérnek el itthon, a kerek változat viszont már 15 ezer forintba kerül, ami nem csak annak köszönhető, hogy a Solar valamivel nagyobb és legalább a karimája alumínium, hanem a nagyobb akkumulátor miatt az ígért üzemidő is hosszabb. De mindettől függetlenül a két Haylou okosórát (inkább óra alakú karperecek ezek) egy anyagban tekintjük át, lévén funkcionalitásuk jobbára megegyezik. És legalább kiderülnek az eltérések is.

