Bevezető, külső, kialakítás

Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan legyen felépítve a teszt. Kezdjük-e azzal, hogy a Fitbit hagyományosan magas presztízsű gyártó, kiváló társalkalmazással rendelkezik, majd nézzük meg, milyen és mit tud a legújabb, egyben legolcsóbb Fitbit és csak a legvégén áruljam el, hogy mennyibe kerül. Vagy kezdjük a tényekkel. Mert a tények, azok makacs dolgok, Virág elvtárs. De az van, hogy a földön fekvőt nem elegáns rugdosni, tehát kezdjük a lényeggel.



[+]

A Fitbit Inspire (a pulzusszenzor nélküli modell) 22 ezer forintba kerül; fekete és úgynevezett sangria (sötétebb pink) színben érhető el. Ha szeretnénk lecserélni a színben harmonizáló, egyébként merev és kevésbé kellemes tapintású gyári szíjat hagyományos zárasra, hivatalosan további 25-30 dollárért (7300-8800 forint) vehetünk ugyanolyan, csak más színű, esetleg mintás elasztomert, 35-40 dollárért (10300-11800 forint) szimpla vagy dupla bőr szíjat, vagy még elegánsabb, finomszövésű, rozsdamentes, úgynevezett milánói szíjat, 20.600 forintért. Utóbbi kettőből valamelyikre valószínűleg szükség lesz, ha nem csak az edzőteremben óhajtjuk viselni.



Samsung Galaxy Watch Active és Fitbit Inspire

A pink Inspire körülbelül úgy néz ki, mint amit az ember a kishúgának vesz, hogy neki is legyen „nagylányos okosórája”. És minőségre is körülbelül az az érzet. Meg kábé annyit is tud. (És még mindig 22 ezer forint.) Maga a szíj egyébként jól záródik (patentos) és nagyon könnyen cserélhető. Lehet kapni jóval kedvezőbb árú, utángyártott megoldásokat, például a Speedshopnál, ahonnan az Inspire is érkezett. A gyári szíj merev, műanyagos érzetű, közelében nincs az eddig megszokott, finom tapintású, puha, rugalmas szilikonhoz, amivel még a legolcsóbb konkurensek is dolgoznak. Mert ez valami rugalmas polimer (úgynevezett elasztomer).



[+]

A szintén műanyag óratest pedig ahhoz képest, hogy nagyon visszafogott a funkcionalitás és az üzemidő, meglehetősen vastag (15 mm), és (hogy mondjam szépen, hogy konkrétan gagyinak érződik?). 15 centis csuklón nem kifejezetten kellemes viselet. A kevésbé ergonomikus műanyag szíj miatt is eláll és túl vastag. De legalább IP68-as védettséggel bír és úszni is szabad benne. Egyébként lehet cipőn és ruhán is viselni, vásárolható hozzá ilyen kiegészítő, tekintve, hogy semmiféle szenzor nincs benne a háromtengelyes gyorsulásmérőn kívül.



[+]

Az érintésérzékeny, monokróm OLED kijelző apró és alacsony felbontású, olyan 15 x 28 mm, a képátló pedig olyan 19 milliméter, kábé 0,7 hüvelyk. Ez nem sokkal nagyobb, mint a Mi Band 2 kijelzője. Sajnos hivatalos specifikáció az adatokról nem áll rendelkezésre, úgyhogy simán csak megpróbáltuk lemérni. Az óratest körülbelül 40 x 17 x 10 milliméter és teljesen elhanyagolgató tömegű. A pink verzió esetében pink monokróm, a fekete pedig értelemszerű. A kijelzőt elég könnyen karcolódó és sérülékeny élű plexi védi.



[+]

A mágnesesen illeszkedő, stabil, hárompines töltőbölcső normál USB csatlakozóban végződik, a töltés pedig körülbelül két órát vesz igénybe nulláról százra, amivel elvileg akár öt napot is kibír az eszköz. De napi egy óra edzéssel éjszaka is viselve jó lesz az négy napnak is. Az akkumulátor mérete szintén nem az az információ, amit a gyártó az orrunkra köt, a belső memóriáról pedig annyit tudunk, hogy hét napnyi részletes mozgásnaplót tud megjegyezni és egyhavi (30 nap) napi összesítést.



[+]

A helyzet az, hogy az Inspire egyáltalán nem látszik és érződik az árkategóriának megfelelő eszköznek. Ez a pink változat kifejezetten komolytalan, és nem azért, mert rózsaszín. Léteznek nagyon ízléses, nőies és/vagy csajos darabok is ebben az árnyalatban. Itt érztere az anyagminőség és ránézésre a formaterv is alacsony színvonalú, a plexi karcolódik; véletlenül se ejtsük le, vagy csapjuk oda valamihez, mert csorbul az éle; a kijelző nagyjából azt tudja, mint a három évvel ezelőtti Mi Band 2, az üzemidő meg a kanyarban sincs. Pedig igazán nem sok tennivalója van a készüléknek.

