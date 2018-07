Külső, kijelző, strapatulajdonságok

Ha a CAT a strapamobilok Apple-je, az S61-et nyugodtan lehet a műfaj iPhone X-ének nevezni, és nem csak azért, mert hármas számmal kezdődik az árcédula, és öt szám követi, vagy éppen azért, mert ezen is van türemkedés, csak nem a képernyő felé befelé, hanem a jobb felső sarok felől kifelé. Egyszerűen a Bullitt Mobile kötelékébe tartozó brand a legismertebb a maga műfajában, és mivel évről évre egyre többet nyújt a CAT csúcstelefon, az a legmeghatározóbb is.



[+]

Több ugyanis az S61 egy szimpla, szívós készüléknél: egy sor olyan tulajdonsága van, amelyet riválisai legfeljebb utólag másolhatnak le, így aztán el lehet kérni érte annyit, amennyit egy mérnöknek, építkezési vállalkozónak vagy szponzorált extrém sportolónak nem szégyen kifizetni. Hány telefon mondhatja el magáról, hogy hőkamerával rendelkezik, az pedig akár 400 Celsius-fokig képes mérni? Ott virít aztán az alján a lézer, ami a kamerával összedolgozva 8 méterig méri a távolságot, majd területet is kalkulál. A rossz levegőminőségre érkező figyelmeztetés pedig nem csak építkezésen vagy egyéb, potenciálisan veszélyes munkakörnyezetben lehet hasznos: a mindennapokban sem rossz, ha az embernek jeleznek a körülötte lévő, illékony szerves vegyületek potenciális galibájára.



[+]

A 163 x 78 x 13 milliméteres ház a fenti funkciók tárháza miatt is gyarapodott 250 grammosra, no meg a 4500 mAh-s akkumulátor okán – kevesebbel be sem érnénk. És persze a strapabíró burkolat is megkövetelte a matériát, mert az S61 nem kvázi-ütésálló, hanem teljesen vállaltan az is: 1,8 méterről betonra ejthető, és a becsapódást bírnia kell. A Mil-STD 810G tesztekből a hő sokk (-25 és + 55 Celsius-fok közötti hőingadozás), a Cat.4-es rázkódás, a sós köd és a magas páratartalom vonatkozó minősítése is adott, no és persze a por- és vízálló IP-védelem, nem is akármilyen. Az IP68 ugye alapvető, a CAT S61 pedig az első okostelefon, amely az IP69 jelzést is megkapta. Azaz nem csak a portól védett teljes mértékben: egy órán át három méteres vízoszlop is ránehezedhet, és emiatt sem kezd el pityeregni.

Kijelző-teszt Mérés CAT S61 Samsung Galaxy XCover 4 CAT S60 Evolveo StrongPhone Q8 Képátló 5,2 hüvelyk 5 hüvelyk 5 hüvelyk 5 hüvelyk Felbontás 1080 x 1920 720 x 1280 720 x 1280 1080 x 1920 Technológia IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD Fehér fényerő (max) 556 / 704 nit 484 nit 692 nit 583 nit Fehér fényerő (min) 29,5 nit 3,8 nit 28,3 nit 22,5 nit Fekete fényerő 0,51 nit 0,64 nit 0,49 nit 0,61 nit Kontrasztarány 1380:1 756:1 1411:1 941:1 Színhőmérséklet 7186 K 7638 K 7121 K 7409 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

A szívóssághoz nem kell persze a specifikációt böngészni: a fémvázas telefon a kézben elképesztően masszív érzetet kelt, és ránézve sem tűnik úgy, hogy a nedvesség egykönnyen bejutna valamelyik járaton vagy illesztésen. A gumiszerű, gyémántmintájú hátlapi burkolat ráadásul remekül tapad – végre egy telefon, ami nem akar kisiklani az ember kezéből, sem lecsúszni az öléből. A Gorilla Glass 5 üveglapot elöl magas műanyag perem védi, és bár nyilván hatalmasak a képernyőkávák, ekkora méretben és ebben a műfajban nem rossz az 5,2”-es képátló, sem az 1080 x 1920 pixeles felbontás. Az IPS panel napfény alatt kellően világos és a betekintési szögek is megfelelőek, bár ennyiért azért egy szabadon kalibrálható és tökéletes feketéket biztosító AMOLED kijelző is beleférhetett volna, kevesebb tükröződéssel és oldalról kevésbé csökkenő fényerővel.



[+]

A mellékelt panel sötétben ráadásul túl harsány marad, a kalibráció pedig kissé kékes, de a színek élénkségével vagy az érintési visszajelzéssel nincs gond, a panel pedig kesztyűs és vizes kézzel is kezelhető. A rezgések kellően intenzívek. Annyira mondjuk az S61 elég nagy, hogy egy kézzel nagyjából a kijelző felét lehessen fogásváltás nélkül kezelni, cserébe a vissza, a főoldal és az alkalmazásváltó gombok nem a képernyőtől rabolnak maguknak helyet. Mivel lenyomhatók, bizonyos funkciók víz alatt is elérhetők, a vissza gomb esetében engem ugyanakkor zavart, hogy ha nem pont középen nyomtam le, nagyjából mindegyik második inputot vette be a telefon. Háttérvilágítást a billentyűk nem kaptak, persze könnyen kitapintja és megjegyzi az ember, melyik hol van.



[+]

Egy ennyire strapabíró mobil esetében kissé megmosolyogtató az olcsó kijelzővédő fólia, de azért nem rossz, hogy ez ilyen előre applikálva lett, kivágással a 8 megapixeles kamera, a fénymérő és közelségérzékelő, valamint a beszélgetési hangszóró körül. Az RGB értesítési LED a fólián keresztül pislog. A két hangerőszabályzó gomb jobbra éppen megfelelő helyen van, míg a recézett bekapcsoló kényelmetlenül magasra került, de legalább a képernyő felvillantható a kezdőoldal billentyű dupla lenyomásával. Ott van aztán a másik oldalon a programozható PPT gomb, walkie-talkie, zseblámpa, alkalmazásindítás és egyéb funkciókkal, rövid és hosszú lenyomás esetében.



[+]

Jobbra a levegőminőség szenzor járatai pillanthatók meg a fémkereten, balra pedig a SIM és SD feliratok árulkodnak, merre lehet a szükséges kártyákat behelyezni. És ez majdnem kifogott a szerkesztőségen. A hosszúkás tálca elsőre ugyanis olyan brutálisan be volt ragadva, hogy Bog és Bone körme bánta, de még mindenféle műanyag eszközökkel sem sikerült kipiszkálni, elsőre csavarhúzó kellett a dologhoz. Másodjára már egyszerűbb volt a művelet, így az egyetlen nanoSIM és microSD kártya könnyebben a helyére kerülhetett. Létezik egyébként két SIM-es kiszerelés is. Alul az USB-C port, felül pedig a 3,5 milliméteres fülhallgató-kimenet kapott zárófület, az S61 pedig emlékeztet minden kábelkihúzás után azok gondos visszazárásra. A multimédiás hangszóró lefelé sugároz.



[+]

A púp a készülék tetejére nem a CAT felirat okán került: a mobilt megfordítva pillantható meg a többelemes lencserendszer, felül a FLIR hőkamerával. Alatta a főmodul 16 megapixeles PD-autofókusszal és kéttónusú LED villanóval, legalul pedig a távolságméréskor használatos lézeres segítség szekciója figyelhető meg. Ide csak akkor nézzen az ember, ha a lézer nem működik, az ugyanis károsítani tudja a látást, ha éppen az ember szemébe világít. A vastag készülékházat figyelembe véve mondjuk, a fenti púptól akár meg is szabadulhattak volna, mindenesetre az S61 vele együtt sem néz ki rosszul, amint az ember a méretes, sárga-fekete dobozból előbányássza. Abban még egy tekintélyt parancsoló gyorstöltő fejre, egy USB-C kábelre és némi leírásra akadhat – valamiféle pöcök még jól jött volna, amivel a SIM-tálca járatát elsőre könnyebben ki lehet billenteni.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!