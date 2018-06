A Razer volt az első olyan cég, ami kifejezetten játékosoknak szánt okostelefonnal lépett be a piacra (miután megvették a Nextbitet), ezzel pedig új kategóriát hoztak létre. Az ASUS-nál pedig évek óta építik ROG márkanév alatt a különböző játékcélú notebookokat, hardvereket és perifériákat, igazából várható volt, hogy előbb-utóbb a telefonos szegmensre is kiterjesztik ezt, amit az idei Computexen meg is tettek, megjött ugyanis a ROG Phone, ami természetesen egy igazi erőgép.



A 6 hüvelykes, AMOLED HDR kijelzővel szerelt eszköz 18:9-es képaránnyal és 2160 x 1080 pixeles felbontással érkezik, a burkolat alá pedig a Qualcomm jelenlegi legerősebb chipsetje, a Snapdragon 845 került. Melléraktak 8 GB RAM-ot, illetve UFS 2.1-es belső tárolót, ami kiszereléstől függően 128, illetve 512 GB méretű lehet. A formaterv nagyon markáns, a ROG szériás termékekre jellemző jegyeket követi, nincs notch, viszont elég nagyok a kávák, aminek itt van oka is. Egyrészt a sztereó hangszórók miatt, másrészt az oldalakra utólag felrakható extra kiegészítő miatt, ami játékos kontrollerré alakítja át a mobilt.



Noha a ROG Phone esszenciáját a különböző tartozékok adják majd, a rend kedvéért azért akad egy 8 megapixeles kamera az előlapon, hátulra pedig dupla lencse került 12 és 8 megapixeles felbontással, utóbbi széles látószögű képek készítésére alkalmas. Minden létező adatkommunikációs szabványt ismer a kütyü (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth 5.0, NFC, WiGig, Cat.18-as LTE), valamint van rajta 3,5 mm-es jack, az energiát pedig gyorstöltéssel etethető, 4000 mAh-s akkumulátor szolgáltatja.



A folyamatosan maximálisra prögetett magok hűtéséről hőkamrás megoldás gondoskodik, de bónusz lehet hozzá csatlakoztatni további hűtést. Létezik egy kettős kijelzős tok (TwinView Dock) amiben egy csont ugyanolyan kijelző van bónuszként, mint amit a telefon is magán hord, plusz további két hangfal és 6000 mAh-s extra akku, van egy Mobile Desktop Dock ahhoz, hogy asztalra téve tudjunk játszani, vezetékkel monitorra kötve, egeret, billentyűzetet, LAN-t és hangfalat (SP/DIF) is csatlakoztatva, valamint egy WiGig Dock, amivel vezeték nélkül lehet nagyobb kijelzőre lökni a tartalmat. A készülék Gorilla Glass védelmet és vízállóságot is kapott, a hátlapon levő ROG logó pedig halványan világíthat gyakorlatilag bármilyen színben, ez nyilván paraméterezhető.



Árakat és hazai elérhetőséget még nem tudunk, de hamarosan ez is kiderül, annyi biztos, hogy a harmadik negyedévben kerül majd piacra először Ázsiában és az Egyesült Államokban.