Bevezető

Kétségtelenül nem az iPhone XR az idei kínálat legizgalmasabb darabja az Apple-nél. Erre a célra ott az XS és az XS Max, amiknek az árát emiatt még jobban kilőtték a sztratoszféra irányába, a jóárasított modell lett az XR, de hivatalosan ez is 300 ezer forintról indul, ami amúgy a piacon körülnézve még mindig simán a csúcskategóriába tartozik. Ha azt nézzük, hogy ezért cserébe mi nincs, akkor azért lehet szidni a gyártó profitmaximalizmusát, mert olyan tételek hiányoznak a listáról, mint a kettős kamera, az AMOLED kijelző, vagy a kiemelkedő felbontás.



Ha viszont azt nézzük, hogy egyébként mi van, akkor is simán lehet érveket hozni, hiszen ebben az iPhone-ban is akad vezeték nélküli töltés, FaceID, benne van a friss, 7 nm-es csíkszélességen készülő A12 Bionic chipset, az optikai stabilizátor, ráadásul az akkumulátor még kicsit vaskosabb is, mint a drágább modellben, tehát ha innét nézzük, akkor azért bőven fel lehet sorolni pozitívumokat, de attól még tény, hogy ránézésre, használatra, funkcionálisan az embert nem ejti rabul úgy elsőre. Lehet, hogy a különböző harsányabb színekben legalábbis első blikkre érdekesebb, mi egy feketét hoztunk el a VIP-Phone-tól.



Ugyanakkor tény az is, hogy ez is egy iPhone, hozza mindazokat a tulajdonságokat, amelyek miatt az iPhone-okat szeretni lehet (és azokat is, ami miatt utálni), tökéletesen illeszkedik a gyártó ökoszisztémájába, remekül kommunikál a házon belüli appokkal és szolgáltatásokkal, plusz rajta van az almás logó, mert akinek ez számít (és ez még mindig sokaknak számít), azoknak ez is fontos. A sebességre nem lehet panaszunk, a kezelhetőség ugyanolyan, mint a drágább terméknél, szóval igen, 300-ért is meg lehet kapni az Apple életérzést, ha és amennyiben ez valakinek ér ennyit.



Ám eltűnt az a differencia, ami miatt az olcsóbb iPhone gyökeresen más lenne. Nem kisebb, sőt. Konkrétan nagyobb. Nem más a formaterv, mert ezen is ott a brutálisan széles notch, oké, hogy lehet mindenféle vidám színekben kapni, de az Apple okostelefonokhoz nem véletlenül gyárt boldog-boldogtalan kismillió különböző tokot: az iPhone-használók zöme általában egyébként is tesz a készülékére valami ruhát. Szóval az iPhone XR konkrétan semmi különös, csak egy jóárasított iPhone, kiesett néhány drágán gyártható funkció, a kijelző technológiája miatt pedig a faltól-falig kép érzése is eltűnt, magyarán azokon a pontokon lett gyengébb, ami miatt a drágább modell valóban tekinthető egyedibbnek.

