A Mobile World Congress megnyitója előtt került megrendezésre a BlackBerry aránylag nagyszabású eseménye, ahol nyilvánvalóan a Mercury hivatalos bemutatása történt meg. A BlackBerry TCL Communications általi akvizíciója után ez az első hagyományos BlackBerry billentyűzettel szerelt készülék, noha nem az első a TCL gyártósorairól. A DTEK50 és DTEK60 a Privhez hasonlóan már Androidot futtatott, viszont nem rendelkeztek az ikonikusnak számító fizikai billentyűzettel. A mai napon bemutatott készülék viszont a TCL Communications vezérigazgatója, Nicolas Zibell szerint egyrészt a világ legbiztonságosabb androidos okostelefonja, ötvözve a BlackBerry hagyományos értékeivel és kialakításával. Amit nem hangsúlyoztak viszont, hogy ez az első TCL által gyártott BlackBerry exkluzív készülék.



A BlackBerry KeyOne, mert a Mercury ezen a néven vált valósággá, többek között Kevin Michaluk a CrackBerry alapítója, a TCL Communications vezérigazgatója, Nicolas Zibell, Pete Lancia, a Qualcomm alelnöke mutatta be. A készülék a Nougat főverzió mellett a BlackBerry hagyományos szolgáltatáscsomagját is integrálja, amely a DTEK alkalmazással egészen pontosan testreszabható biztonsági szint meghatározását teszi lehetővé, valamint természetesen a rendszer részét képezi a felhasználók körében méltán nagyra értékelt BlackBerry Hub is.



A készülék a teljes értékű, gesztusvezérléssel és egyedileg, egyesével programozható QWERTY billentyűkkel és 4,5 hüvelykes 1620 x 1080 pixel felbontású, 3:2 képarányú IPS LCD panel együtt is igen kézre álló, számszakilag 149,1 x 72,39 x 9,4 milliméteres dimenziókkal, és 180 grammos tömeggel bír, az ergonómia pár perc fogdosás után abszolút kiválónak mutatkozott. A készülék hátulja gumírozott, textúrázott kialakítást kapott, míg az élek fémből készültek, ami összességében remek tapadást és esztétikát jelent, az összkép pedig valóban prémium.



A Gorilla Glass 4-gyel védett előlap alá, mögé, a készülékbe bele a Qualcomm Snapdragon 625-ös lapkakészlete került. A nyolcmagos, egyenként maximum 2 GHz-re skálázott Cortex-A53-as magot 3 GB rendszermemória kíséri, míg tárhelyből 32 GB-ot utaltak ki, ami microSD kártyával 2 TB-ig bővíthető. A grafikus feladatokat az Adreno 506 látja el.



Kamera fronton hátulra f/2-es apertúrájú objektívvel szerelt, mozgáskövető autofókusszal ellátott, 12 megapixeles szenzor került kéttónusú LED villanóval, míg az előlapi kamera f/2,2 rekeszértékű, 8 megapixeles modul. Adatkommunikáció szempontjából számíthatunk a kétsávos WiFi-re, NFC-re, 4.2-es Bluetooth-ra, navigálni pedig asszisztált GPS mellett a GLONASS műholdak alapján is tudunk. Még az FM-rádió sem maradt ki.



A hangsúlyozottan óriási akkumulátor pontosan 3500 mAh-t jelent, amit a Qulacomm Quick Charge 3.0-s szabványa szerinti tempóban tölthetünk Type-C USB-n keresztül, gyorstöltés esetén pedig instant energiatakarékos módba vált az eszköz a Boost opciónak köszönhetően. A készüléket áprilistól lehet megvásárolni, az euró-zónában 599 valutáért, a brit korona országaiban 499 fontért, illetve az Egyesült Államokban 549 dollárért.