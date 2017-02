Hirdetés

Külső, kijelző

Ez egy új HTC? Ezt kérdezte egy felületes szemlélő, gondoltam, majd néhány perc múlva nekem is összeállt a kép. A ZTE Axon 7 simán lehetne egy két-három éves, csúcskategóriás HTC. Minőségi fémház, hibátlan összeszerelés, előlapi sztereó hangszóró, hátul jellegzetes antennakilépők és gyönyörű kijelző. Egyedül az óriási kávák hiányoznak, de valószínűleg nem sokaknak. A ZTE márkanéven futó eszközök európai termékpalettáján az Axon 7 a csúcs. A Blade-széria jól szerepel az olcsóbb mobilok közt, de előfordul olyan eset, hogy mire Magyarországra ér egy példány, máris eltűnik belőle némi memória az Axon 7 Mini pedig egy jó készülék, de inkább egy korrekt alternatíva a középkategória felső szegmensében, mintsem csúcsmobil.



5,5 hüvelykes méretosztályban indul mai tesztalanyunk [+]

Úgy tűnik, hogy idén jelentősebb mennyiségű ZTE jelenik meg itthon hivatalosan, ám az Axon 7-et jelenlegi információink szerint nem fogja forgalmazni a gyártó hazai képviselete. Hozzánk az XXL GSM-nek köszönhetően jutott el a szürke színű tesztkészülék, ezen kívül aranyban lehet még megvenni a mobilt.



Még átlátszó, hátlapot védő tok is jutott a dobozba! [+]

A doboz rendkívül jól sikerült, kényelmes helyen fér el egymás mellett az USB Type-C kábel, a QuickCharge 3.0-kompatibilis, váltakozó feszültségű és áramerősségű töltőfej, apró tartóban pedig az EarPods-szerű kialakítású, vezérlőgombokkal ellátott headset látható. A három fő tartozék tehát adott, még szilikon tokot is adnak hozzá, de sajnos fólia sincs az üvegen. Még szerencse, hogy az 5,5 hüvelykes kijelzőt Gorilla Glass 4 üveg védi, így legalább a kisebb sérüléseket és karcokat elkerülhetjük.



Gyönyörű a QHD kijelző, kizárólag maximális fényerőben marad el a csúcstól [+]

A 72,2%-os kijelző/előlap arány jónak mondható, ettől függetlenül elég nagy megjelenítővel van dolgunk, így a 151,7 x 75 x 7,9 milliméteres dimenziókkal és a 175 grammos tömeggel nem érdemes stabil egykezes használatot remélni, főleg úgy, hogy a jelenlegi szoftver sem ablakos, sem pedig kicsinyített módot nem tartalmaz. A hátlapon lévő, matt felületű alumínium mindenesetre enyhe lekerekítéseivel stabil fogást tesz lehetővé, az ujjlenyomat-olvasó pont jó helyen, a hátlapba süllyesztve foglal helyet, mindezeken kívül pedig az oldalsó gombok is jól kezelhetőek, és nem is kattognak úgy, mint a kisebb testvéren.

Kijelző-teszt Mérés ZTE Axon 7 Lenovo P2 Honor 8 OnePlus 3T Képátló 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,2 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 1440 x 2560 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 Technológia AMOLED Super AMOLED LTPS LCD Optic AMOLED Fehér fényerő 365 / 417 nit 384 / 485 nit 495 nit 424 / 548 nit Fehér fényerő (min.) 4,8 nit 3,8 nit 2,2 nit 3,9 nit Fekete fényerő 0 nit 0 nit 0,36 nit 0 nit Kontrasztarány végtelen végtelen 1375:1 végtelen Színhőmérséklet 7664 K + kézi 7290 K 8432 K 7786 / 6418 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Az Axon 7 kijelzőjét bárminemű túlzás nélkül lehet gyönyörűnek mondani, AMOLED technológiájának, 1440 x 2560 pixel felbontásának és korrekt testreszabási lehetőségeinek köszönhetően szinte biztosan nem lesz problémánk vele, egyedül a 417 nites pontszerű, maximális fehér fényerő az, ami a konkurens mobilokban, és természetesen korlátozott ideig akár kétszeres is lehet, erős napsütésben, szabadtéren ez jelent némi kompromisszumot. A QHD felbontással elért 538 ppi videók visszanézésekor, bizonyos játékoknál, de még a menüben lépkedve is érezteti hatását, ám igazi előnye a VR-ban nyilvánul meg, nemrég a ZTE is piacra dobta a saját VR-szemüvegét, azt azonban egyelőre még nem tudtuk kipróbálni. Az első és jelenleg egyetlen kompatibilis készülék természetesen az Axon 7.



Felülre került a 3,5 milliméteres jack csatlakozó [+]

A kijelzőt keskeny fekete keret öleli körül, alulra került három darab érintőgomb, háttérvilágítást azonban nem kaptak: a középső értelemszerűen a home, a bal oldalival léphetünk vissza és a jobb oldali segítségével jutunk az alkalmazásváltóba. A megjelenítő fölött természetesen fény- és távolságérzékelő szenzorok ücsörögnek elrejtve, jól látható helyen van azonban a színes értesítési led, a másodlagos kamera, és az alul-felül végighúzódó, sztereó hangszórópár.



A hátlapból enyhén kilóg a kamera, cserébe optikai képstabilizás és zafírüveg jár [+]

A telefon tetejére jutott a 3,5 milliméteres jack csatlakozó, alul pedig a 3.0-s USB adatátvitelre képes Type-C port kapott helyet. A unibody ház miatt a 3250 mAh kapacitású akkumulátort nem cserélhetjük garanciavesztés nélkül, a SIM-tűvel vehetjük ki a tálcát, ahol vagy két darab nanoSIM vagy egy nanoSIM és egy microSD kerülhet. A telefon hátulján külön felhívják a figyelmet, hogy egy esetleges rendszerhiba esetén a bekapcsológomb hosszú lenyomásával lehet újraindításra kényszeríteni a mobilt, ilyet szerencsére nem kellett tennünk a tesztidőszak során.

