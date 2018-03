Bevezető, külső

Mai tesztünk alanya az összes tartozékával együtt nagyságrendileg annyiba kerül, mint egy felsőkategóriás okostelefon, miközben kézbe venni nagyjából olyan, mint az első strapa-okostelefonokat. A specifikációs tábla sem vált ki azonnali rajongást, ez nem a tipikus kínai webshop-mobil, nem is lakossági felhasználásra, hanem vállalati és ipari környezetbe találták ki. A cég több éve foglalkozik vonalkódolvasók, RFID-kütyük, címke- és kártyanyomtatók és számos egyéb, ehhez kapcsolódó kütyük gyártásával és ökoszisztémába rendezésével, mindezt jellemzően jobb áron kínálják, mint a piac legnagyobb szereplőinek számító Honeywell vagy Symbol/Motorola.



[+]

A Zebra TC25 lényegében egy mobil adatgyűjtő, beépített vonalkódolvasóval, push-to-talkkal és egyéb, fejlett adatkommunikációs képességekkel. Jellemzően raktárkezeléshez és egyéb áruszállításhoz lett kitalálva, többek közt futárcégek is hasznát vehetik. A mi tesztcsomagunk a mobilon kívül egy dokkolós töltővel, egy, a hagyományos vonalkódolvasókból ismerős pisztoly-fogónyéllel, illetve egy külső akkumulátorral érkezett, ez utóbbi 2000 mAh-t ad hozzá az eredetileg 3000 mAh-s telephez.



[+]

Nem érződik kimondottan picinek, pedig a 134 x 73,1 x 16 milliméteres dimenziók azt sugallják. Vaskos, tömbszerű, 195 grammot nyom, jellemző anyaga az a tipikus, ipari matt műanyag, ami nem kimondottan szép, viszont nem csúszós és rendkívül strapabíró. Két oldalán eltéveszthetetlen sárga színű gombok vannak, mindkettővel a lézeres vonalkód-szenzort aktiválhatjuk. Bal oldalon van még besüllyesztve egy programozható push-to-talk beszélgetésekhez szolgáló gomb, illetve különálló hangerőszabályzók kerültek jobb oldalra.



[+]

Elöl 4,3-as, 480 x 800 pixeles TFT kijelző uralkodik: az alsóbb mobilkategóriákban is HD vagy Full HD panelekhez szokott szemnek ez kimondottan gyászosnak tűnhet, viszont hasonló eszközökre általában nem tesznek jobbat. Cserébe a TC25 nem túl erős hardverével is garantált az a folyamatos, akadásoktól mentes működés. Ami itt mindennél fontosabb, az a napfény alatti láthatóság, ilyen téren jól szerepelt a Zebra, tükröződése alacsony, maximális fényereje viszont átlagon felüli. Egyedül a gyengécske betekintési szögek miatt lehet érdemi panaszunk a panelre. Szerencsére érzékenységet tekintve is messze kiemelkedik a kínai strapamobilok mezőnyéből, pontosan reagál, apró mozdulatokat is jól kezel.

Kijelző-teszt Mérés Zebra TC25 Nokia 2 Evolveo StrongPhone G2 Vernee M5 Képátló 4,3 hüvelyk 5 hüvelyk 4,7 hüvelyk 5,2 hüvelyk Felbontás 480 x 800 720 x 1280 720 x 1280 720 x 1280 Technológia IPS LCD TFT LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő (max.) 544 nit 401 nit 454 nit 490 nit Fehér fényerő (min.) 19,3 nit 5,6 nit 18,6 nit 19,5 nit Fekete fényerő 0,55 nit 0,36 nit 0,33 nit 0,35 nit Kontrasztarány 989:1 1114:1 1375:1 1401:1 Színhőmérséklet 5936 K 7923 K 7877 K 8665 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

A megjelenítő alatt méretes hangszórórács tűnhet fel a nézelődőnek, az 1 wattos egység nagy erővel szól, de hangolása szintén nem tartalomfogyasztáshoz van kitalálva, mélyei nyomottak, dinamikája érdemben nincs, viszont a szokásos, szkennelős csipogást, illetve a kihangosított beszédet az elvártnak megfelelően sugározza. A hagyományos telefonáláshoz szolgáló beszédhangszóró is vállalható minőséget produkál, adott a fény-és távolságérzékelő szenzor,a színes értesítési led sem maradt le, viszont szelfikamerát hiába keresünk.



[+]

Van kar- vagy nyakpánt befogadására alkalmas bújtató a mobil két pontján, alul és hátul. Tölteni USB Type-C csatlakozóval vagy a mágneses pontok valamelyikén lehet, audiokimenet nincs, hátlapi kamera és vaku viszont van. A SIM-kártya sem mindennapi cserélgetésre lett kitalálva, a hátlapi ajtón lévő két apró csavart kell kitekerni, a polcrendszerben alulra megy a nanoSIM, felülre pedig a microSD, ha szükséges. A kütyü IP65-ös szabványt teljesített, illetve a gyártó ütésállónak nevezi, néhány, konkrétabban meg nem nevezett MIL-STD 810G sztenderdnek is megfelel.

