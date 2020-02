Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?

Bevezető, külső

A korábban kissé kaotikus számozási rendszerének tavaly intett búcsút a Samsung, amikor mindent, ami nem S és Note (meg Fold), beterelt az A sorozatba, egészen A10-től A90-ig nyújtva a számozást (és a kijelzőméretet). Ez egy elég koherens és áttekinthető palettát eredményezett, amelyben az A40, az A50 és az A70 volt a slágertermék. Bár ezek a masinák most sem tekinthetők kőkorinak (hiszen a tavalyi év első felében kerültek piacra), mégis úgy gondolták, hogy szükségszerű a frissítés, ami nem hoz orbitális változásokat, a számozás is csak eggyel nőtt (A50-ből A51, A70-ből pedig A71 lett), igazából a motorháztető alatt változott a rendszerchip milyensége, valamint hozzápiszkáltak a kamerákhoz is.



Esetünkben is pontosan ez történt, de bármennyire is ugyanakkora a kijelző és az akkumulátor mérete is, mégiscsak egy tök új termékről van szó, hiszen a készülékház kiterjedése annak ellenére is csökkent, hogy a főbb komponensek kiterjedése változatlan maradt. Ránézésre a legszembetűnőbb változás a kamerákat érintette, elöl már nem csepp alakú belógás, hanem Küklopsz jellegű, középső kameraluk rejti a szelfimodult, hátul pedig négy lencse néz a nagyvilágba, bár ennek különösebb jelentősége (legalábbis a számosságuknak) nincs.



Az A71 kemény 4 grammal könnyebb, 0,2 milliméterrel vékonyabb, alig észrevehetően keskenyebb és rövidebb, de így is egy tepsi, amit a 6,7 inches Super AMOLED kijelző határoz meg. Ez továbbra is igen korrekt, az 1080 x 2400 pixeles felbontás ugyan nem rúgja rá a retinánkra az ajtót, de a célnak abszolút megfelel, a maximális fényerő igen combos, de közben le lehet csavarni annyira, hogy este nem veri ki a szemünket. Az ujjlenyomat-olvasót ezúttal is a panel mögé rejtették, feloldási hatékonysága azonban a mi tapasztalataink szerint nem lett jobb: érdemes ugyanazt az ujjunkat kétszer is rögzíteni, hogy nagyobb százalékban sikerüljön elsőre bejutni a menübe.

Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Huawei Nova 5T Xiaomi Mi 9T Nokai 7.2 Huawei P Smart Pro Képátló 6,70 hüvelyk 6,50 hüvelyk 6,26 hüvelyk 6,39 hüvelyk 6,30 hüvelyk 6,59 hüvelyk Felbontás 1080 x 2400 1080 x 2400 1080 x 2340 1080 x 2340 1080 x 2340 1080 x 2340 Technológia Super AMOLED Super AMOLED IPS LCD AMOLED IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 520 / 874 nit 447 / 668 nit 435 nit 419 / 570 nit 478 / 570 nit 438 nit Fehér fényerő (min.) 1,6 nit 1,9 nit 1,0 nit 2,2 nit 1,4 nit 1,9 nit Fekete fényerő 0 nit 0 nit 0,35 nit 0 nit 0,36 nit 0,38 nit Kontrasztarány végtelen végtelen 1245:1 végtelen 1327:1 1153:1 Színhőmérséklet 6816 K + kézi 6576 K + kézi 8252 K + kézi 7750 / 6680 K + kézi 8444 K + PureDisplay 8940 K + kézi

Az oldalsó gombok jobbra, a két nano méretű SIM-et és ezeken felül egy microSD-t is fogadni képes tálca pedig balra került, alul van a Type-C csatlakozó és szerencsére megmaradt a 3,5 mm-es jack interfész is. Szignifikánsan más a hátlapon levő kameramodul, amely L-alakban rendezi el a négy lencsét, plusz a vakut, ettől úgy néz ki, mint egy karton sör fentről, amiből egyet már valaki kivett. Ráadásul jól ki is áll a hátlap síkjából, nem hiszem, hogy ez bármilyen formatervezési döntőbizottságnál eséllyel indulna akármilyen díjért.



Viszont az A71 nem okoz csalódást összeszerelési minőség tekintetében, IP-védelem sajnos nincs, viszont a tepsiséghez képest meglepően légiesnek érződik a termék, amiben nyilván benne van a csupán 7,7 milliméteres vastagság is. Az előlapi kijelző kávái alul-felül és oldalt is azonos szélességűek (és hát nem mondhatók vaskosnak), szóval egy modern, jó minőségű, letisztult képet sugall az A71.

