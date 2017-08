Hirdetés

Bevezető, tartozékok

A ZTE Nubia Z17-es szériájából a Z17 mini mutatkozott be elsőként, alapvetően igen lelkes fogadtatás és vélhetően elég költséges, de sikeresnek bizonyuló marketing kampány után. Az előzeteseket maga Cristiano Ronaldo szolgáltatta, aki a Nubia prémium szériájának hivatalos reklámarca. A Nubia Z17-nek értelemszerűen meg kellett várni a Samsung csúcsmodelljeit, így a Snapdragon 835-tel szerelt készülék nyár elején került bemutatásra, a pletykák pedig egy lite verziórol is elindultak, miután a kínai Hírközlési hatóság honlapján felbukkant egy kísértetiesen hasonló, de mindkét modellnél szerényebb változat.



A Z17 impresszív specifikációval rendelkezik, ami önmagában még nem feltétlenül kell, hogy bármit is jelentsen. Bár a Snapdragon 835 és minimum 6, a prémium verzió esetében pedig 8 GB rendszermemória már elég meggyőző alap, mondjuk úgy, istenadta tehetségnek kell lenni, hogy ezt végzetesen elbaltázzák. A 23 megapixeles főkamerával vezető kettős rendszer a hátlapon pedig nem életbiztosítás, a gyakorlatban kábé bármi lehet, ezt kizárólag empirikus módszerekkel lehet kideríteni. Viszont a most megismert Z17 mini alapján nem alaptalanok a felfokozott, alapvetően bizakodó elvárások. Leszámítva a portré módot, mert az itt speciel nem remekel.



Sajnos a Z17 mini esetében a Nubia sem lépte meg a „megegyező hardver, csak kisebb kiszerelésben” trükköt, ami a Sony Z Compact sorozata óta alapvetően hiánycikk a felső kategóriában, igény viszont látványosan lenne rá. A ZTE-nél ráadásul még azt is tudjuk, hogy mennyire mini a mini. Viszont a korrekt méretű, 5,2 hüvelykes kijelzővel szerelt készülék így is tisztességes felső-középkategóriás felszereltséggel és ehhez képest roppant tetszetős árazással bír, ami ebben a verzióban nettó 78 ezer forint körül nyitott otthon (és alig esett az ára), de az itthoni, hivatalos, bruttó ár is megáll 110-nél. Ami azért különösen jó, mert spoiler, a készülék is különösen jó.



Ahogy a csomagolás is. A doboz minőségi, kifejezetten egyszerű, de elegáns, a fehér alapra álmodott fényes vörös részletek pedig határozottan megkapóak. A részletes információkat a doboz alján ismerhetjük meg, a tetőn csak a márka logója díszeleg, amit leemelve rögtön a készülék kerül elő. Alatta öntött műanyag belsőben rendezték el a tartozékokat, szinte kínosnak nevezhető, de mindenképpen kellemes rendben. A C típusú töltő-és adatkábel kötegelve, a másfél amperes, Quick Charge szabványú gyorstöltőfej a szintén méretre öntött helyen fekszik. Ezen kívül már csak egy SIM-tűt találunk, füles nincs, minimális dokumentáció van.

