Bevezető

Tűnt már el a kutyád? Nekem igen. Azt a 30 percet nem szeretném újra átélni, egyszerűen elrohant valami után. Tudom, van az az elmélet, hogy egy jól kiképzett kutya nem csinál ilyet, vagy visszajön első szóra, de azért ezzel van két apró probléma. Egyrészt a kutyák zöme ilyen szempontból nem tekinthető a “jól kiképzett” halmazba, másrészt pedig vannak olyan szituációk, amikor akármilyen képzés, odafigyelés és elővigyázatosság ellenére a kutya mégiscsak eltűnik. Mert ösztönei vannak, megijed egy zajtól, pánikba esik, elszakad a póráz (volt ilyen élményem, láncos pórázzal), aztán vagy visszajön, vagy tele lesz a fotójával a Facebook és a környékbeli villanyoszlopok szemmagassága.



Szóval abból az alapvetésből érdemes kiinduljunk, hogy van esélye annak, hogy a kutya eltűnik. Aki úgy hiszi, hogy az ő kutyája biztosan nem tenne ilyet, annak tök felesleges végigolvasnia a MyKi Petről szóló cikkünket, mert úgysem fog ilyesmivel bíbelődni, mindenki másnak viszont remélhetőleg hasznos lehet. Pláne akkor, ha már volt olyan gyomorszorító érzése, hogy nem tudja, hogy hol a kutyája és mi baja lehet. Nem ez az első tracker, amit be tudunk mutatni, a Trackimo mini ugyan első blikkre hasznosnak tűnt, de aztán mégsem maradt rajta a kutyámon, mert összességében elég bumfordi volt a tokkal együtt, plusz igazából az éves díja sem volt alacsony, ráadásul a kis sárga szütyő villámgyorsan elkezdett foszlani és koszolódni is. De a Trackimo mini nem direkt kutyás nyomkövető volt, hanem egy általános célú tracker, amihez adtak egy nyakörvre applikálható hordtáskát, ezért is volt rajta például SOS gomb, amit meglehetősen ritkán nyomnak meg a kutyák.



A MyKi Pet viszont a nevéből fakadóan is háziállatok számára készült. Ettől még én egy hagyományos méretű cicára nem aggatnám rá (a maine coon az megint más kategória), de egy 10 kilogrammnál súlyosabb kutyánál már ennek semmi problémája, a teszteléshez használt Csutka kutyám mudi típusú, 11 kg a tömege és fel sem tűnt neki, hogy hordoz a nyakán valamit, ami extrának számít egy általános nyakörvhöz képest. Úgyhogy felkerült a berendezés a jószágra, aki ezzel mit sem törődve folytatta a napi rutinját kertben szaladgálással, némi sétával, autózással, hentergéssel és egyéb olyan, roppant fontos tevékenységekkel, amikkel egyébként is foglalkozik.

