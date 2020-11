MyKi Spot - nyomkövető mindenre

Bevezető

Nem mondom, hogy az összes létező trackert kipróbáltam az elmúlt években, de speciel kutyás fronton már a harmadik ilyen berendezést nyúzom, szóval kezd kialakulni egy kép arról, hogy ezek a kis eszközök miben térnek el egymástól, noha árban nagyon hasonlók. Legalábbis akkor, ha minimális követelményként azt határozzuk meg, hogy GPS modul legyen bennük, mert a nagyon filléres kategóriában vannak csak Bluetooth kapcsolattal működő termékek is.



Ez még a MyKi Pet - nyugodjék békében [+]

Alapvetően kutyás trackert szerettem volna (megint) tesztelni, az eddig használt MyKi Pet ugyanis olyan behatásokat kapott, amelyeket nem volt esélye túlélni. Csutka kutyám egy mudi, ebből fakadóan pedig iszonyú mennyiségű energiával rendelkezik, ami azzal jár, hogy mindenhova maximális tempóval igyekszik odaérni, ez pedig számos ütközéssel, taknyolással és elcsúszással történik, ami néha szórakoztató, néha viszont ijesztő. Mondjuk ha arccal csapódik egy betonlépcsőbe, akkor inkább ijesztő, de egy ilyen alkalommal a MyKi Pet eléggé összetört, amit ugyan még az univerzális szigszalag egy időre stabilizált, ám aztán dr. Kind kölcsönkérte, hogy a Pablo névre hallgató border collie nyakára rakja egy túrázásnál. Pablo nagyon nyugodt kutya, de ő viszont úszni szeret, ami a szigszalaggal életben tartott MyKi Pet számára az utolsó késdöfést jelentette.



Ez pedig már a MyKi Spot a tesztkutyán [+]

Szóval új tracker után kellett nézni. Nem okvetlenül tesztcuccot kerestem, hanem valami tartós és megbízható megoldást, a neten pedig kismillió különböző tracker van, amelyek három csoportra oszthatók. A legolcsóbbak a Bluetooth kapcsolatot használó berendezések, de ezek pontossága és hatótávja meglehetősen limitált, viszont nem kell hozzájuk mobil adatkapcsolat. A második szegmensbe tartoznak az integrált SIM-mel rendelkező masinák (mint amilyen a Tractive), amelyek elég jó cuccok, ám csak előfizetési díj ellenében üzemelnek, ezek a díjak pedig általában magasabbak, mint amit egy általam vásárolható prepaid SIM-re kéne költsek, arról nem is beszélve, hogy egy fő előfizetés mellé kérhető adatkártya még kedvezőbb árfekvésű. Így pedig a harmadik kategória felé mozogtunk el, amely lehetőséget ad arra, hogy mi magunk tegyük bele a kártyát a cuccba — nos, ebből viszont nincs nagy választék. A MyKi forgalmazója viszont pont behozta a Spot nevű kis szelencét a piacra, ez pedig egy olyan tracker, amely nem csak kutyára alkalmas, de arra is megfelel, szóval így került a tesztasztalra.



Két színben létezik [+]

Legalábbis addig, amíg meg nem jön majd valamikor a Kickstarteren kampányoló GoGoLeash, amire már elküldtem a zsetont, de a közösségi finanszírozásos projektek rákfenéjével küzd: mindig csúszik a szállítás tervezett időpontja, pedig mint termék ígéretes a flexipórázzal egybekötött tracker, ami ugyan Bluetooth technológiát használ, de meg lehet rezgetni és fel lehet rajta kapcsolni egy lámpát is addig, amíg hatótávon belül van az eb. Ha egyszer ez a motyó is befut, akkor természetesen lesz arról is teszt, addig viszont itt a MyKi Spot, ami nem csak kutyáknál érvényes, hanem mindenféle egyéb célokra is használható.

