Bevezető, tartozékok

Sokan gondolják úgy, hogy a remek ár/érték arányú, sok tudást kevés pénzért ígérő, és nem ritkán teljesítő kínai telefonok elterjedése értelmetlenné teszi a tradicionális gyártók próbálkozását a középkategóriában, és bár a legtöbb cégnél tényleg komoly agyalások lehetnek azzal kapcsolatban, hogy mit lehet ezekre lépni, a dél-koreaiak egyáltalán nem taktikáznak rosszul. Az LG például az X-sorozattal akarja megmutatni, hogy ha már egy középkategóriás telefon nem lehet mindenben előkelő, akkor bizonyos szempontokból legyen igazán jó: akinek a V10-féle másodlagos kijelző tetszik, az megnézheti olcsóbban az X Screent, aki igazán hosszú üzemidőre vágyik, az az X Powerrel lesz boldog, aki pedig a G5-ből ismert dupla kamerás rendszert részesíti előnyben, annak itt van féláron az X Cam.



Megérkezett tesztasztalunkra az LG dupla kamerás középkategóriása, az X Cam [+]

Régebben is láttunk már dupla hátlapi kamerát az LG-nél, de az Optimus 3D esetén kizárólag a térhatás miatt jelent meg ez a technológia, aztán hamar el is tűnt. Körülbelül két éve röppentek fel az első elméletek azzal kapcsolatban, hogy ismét a dupla hátlapi fényképezővel szerelt mobiloké lehet a jövő, de nem a térhatás, hanem a változtatható látószög, illetve adott esetben a képminőség javítása miatt. Idén tényleg elkezdték hódításukat ezek a kütyük, a Huawei elsődlegesen az RGB-szűrőből adódó fényveszteséget akarta orvosolni a technológiával, az LG, az Apple és számos egyéb gyártó viszont inkább eltérő gyújtótávolságú kamerákkal próbálja különlegessé tenni a mobilos képalkotást. Természetesen tesztünk alanya is ez utóbbi csoportba tartozik, egy hagyományos és egy széles látószögű optika dolgozik rajta felváltva, részletek néhány oldallal később.



Néhány sornyi képpont a virtuális gomboké [+]

Az gyártó hivatalos képviseletétől szerkesztőségünkbe érkezett kütyü ezen az érdekességen kívül teljesen hagyományos, kategóriájából egyedül a Full HD felbontású kijelzője emeli ki, egyébként egy jól használható, remekül összerakott, de már érzésre sem drága mobil, amiért a 70 ezer forint körüli ára már kicsomagolás után is enyhén túlzónak tűnik. Sebaj, az egyik szolgáltató kínálatában már elérhető, előfizetéses konstrukcióban nyilvánvalóan barátságosabb árcímék vannak rajta.



Ígéretekből nincs hiány [+]

A legtöbb helyen kizárólag szürke színben megvehető mobilhoz fehér tartozékok járnak, egész pontosan egy microUSB kábel, egy hagyományos töltőfej, egy SIM-tű és egy earbud kialakítású, felvevőgombos headset, minden mást külön kell beszereznünk hozzá. A 118 grammos, kimondottan légies mobilról könnyen feltételezhetjük, hogy kicsomagolás után még nincs benne az akkumulátor, ám ha megnyomjuk a bekapcsológombot, rájövünk, hogy menetkészen ennyire könnyű az egész: a dupla kamera megvan, de a cserélhető telep maradt a G5 privilégiuma.

