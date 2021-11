LG Tone Free (FP8W) - okos, de nem telefon

Bevezető, UVnano, Tone Free szoftver

Idén áprilisban nagy nevet búcsúztatott az okostelefonos piac: az LG nagyon sok szempontból volt üde és bátor színfoltja ennek a szegmensnek, megannyi érdekes ötletüket azonban évek óta nem sikerült profitra váltani, így a gazdaságtalanul üzemelő mobildivízió helyett azokra a területekre fókuszálnak, amiktől biztosabb sikert remélhetnek.



Az egyedi ötletek megvoltak, a siker nem mindig: fotónkon az LG Wing [+]

Persze ettől függetlenül nem teljesen vágták el a fonalakat, az utolsó készülékek frissítései remélhetőleg mindentől függetlenül érkeznek, a hardveres támogatás megmarad, és a kiegészítők piacáról nem tűnik el a vállalat, most épp a Tone Free nevű TWS (azaz True Wireless Stereo) fülhallgatójuk legújabb és legkomolyabb változatát, az FP8W-t mutatták be. A 68 ezer forintos eszköz aktív zajszűréssel, több környezeti móddal és UV-s, aktív baktréiumpusztító funkcióval lesz igazán érdekes, amellett, hogy IPX4 védettséget élvez, ráadásul apró, kényelmes és sokáig bírja egy töltéssel.



[+]

A dobozban nem fogunk meglepő dolgokkal találkozni, a fülesen és a tokján kívül egy USB-A - USB-C kábelt találunk, a fülhallgatón lévő, közepes méretű gumiharang mellett pedig egy kicsi és egy nagy pár egészíti ki a felhozatalt némi leírás társaságában.



[+]

Elsőként az UVnano technológiát érdemes elemezni: a technológia lényege, hogy a fülhallgatókat, azokon belül is a nagyon nehezen tisztítható hangszórórácsot a töltőtok minden behelyezés után tisztítja, így töltés közben, mindössze 5 perc alatt elpusztítja a baktériumok 99,9%-át, külön kiemelve az escherichia coli, a staphylococcus aureus és a klebsiella pneumonia neveket. Fontos megjegyezni, hogy amikor kinyitjuk a töltőtokot és meglátjuk a sejtelmes UV-kék fényt, az valójában csak egy esztétikai elem, látni nem fogjuk ezt a folyamatot. Fontos érdekesség, hogy a gumiharangok is orvosi minőségű, hipoallergén szilikonból készültek, tehát akinek esetleg valamilyen érzékenységet váltott ki az in-ear fülhallgató használata, annak több szempontból is érdemes lehet próbálkoznia ezzel a termékkel.



[+]

A csatlakoztatás pontosan ugyanolyan egyszerű, mint a legtöbb hasonló fülhallgató esetében, ahogy kinyitjuk a fedelet és nem tud hova csatlakozni a füles, azonnal kereső módba lép, ilyenkor a forrásunk Bluetooth-menüjében megtaláljuk és azonnal meg is tud születni a kapcsolat, és a Google-féle gyors párosítás is adott.

[+]

Ilyenkor egy teljesen alapértelmezett módban működik a füles, de mivel sok extrát kínál a hozzá tartozó alkalmazás (Androidon korrekt, iOS-en kevésbé lelkesítő értékelésekkel), így mindenképpen érdemes letölteni.

[+]

A Tone Free szoftverben megnézhetjük a fülesek és a töltőtok aktuális töltöttségét, szabadon variálhatjuk, hogy szeretnénk-e érintésvezérlést, és milyen funkciókat rakunk a bal és a jobb oldal szimpla, dupla vagy tripla érintésére, ezen kívül van rengeteg hangszínszabályzó, beállíthatunk angol nyelvű üzenetfelolvasást, frissíthetjük a szoftvert, és persze a hangmódot is annak megfelelően, hogy zajbeengedést vagy épp zajszűrést választanánk.

