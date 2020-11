Huawei MatePad T 10 és T 10s – variációk egy témára

Bevezetés, kialakítás

A Huawei T 10 és T 10s fizikailag mindössze egyetlen paraméterben különbözik, ami történetesen a kijelző. A T 10s 10,1 hüvelykes IPS kijelzőjéhez és valamivel magasabb árhoz természetesen magasabb felbontás (1920 x 1200 pixel, 224 ppi) és összességében jobb minőségű panel is jár, míg a T 10 9,7 hüvelykes megjelenítője szerény 156 ppi pixelsűrűséget tud 1280 x 800-as felbontás mellett, ami szemmel látható különbséget is jelent.



Ettől függetlenül a két készülék méreteit tekintve (is) tökéletesen egyforma, mindkettő 240,2 x 159 x 7,86 milliméter és 450 gramm, csak ugyanabba a házba a T 10s esetében nem 9,7 hüvelykes megjelenítő került, hanem 10,1 hüvelykes, nagyobb kontrasztarányú, 1200 x 1920 pixel felbontással. És az eltérés szemmel látható. A MatePad T 10s megjelenítési minősége abszolút rendben van, a színek szépek, a felbontás és a kontraszt megfelelő, egy szinten van a kategóriaátlaggal ebben a szegmensben, a Tab T 10 viszont kissé sápatag és a 156 ppi pixelsűrűség is kevesebbnek érződik. Mivel minden más ugyanaz, már most kijelenthetjük, hogy csak a megjelenítés minősége miatt sokkal jobb felhasználói élmény is megéri a csekély árkülönbözetet a két eszköz között. A memória pedig bővíthető, így a T 10 lemaradása (16 GB vs 32 GB) kompenzálható.



Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés Huawei MatePad T 10 Huawei MatePad T 10s Huawei MatePad T 8 Lenovo Tab M10 Samsung Galaxy Tab A7 Képátló 9,7 hüvelyk 10,1 hüvelyk 8,0 hüvelyk 10,1 hüvelyk 10,4 hüvelyk Felbontás 800 x 1280 1200 x 1920 800 x 1280 1200 x 1920 1200 x 2000 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 336 nit 300 nit 361 nit 321 nit 399 nit Fehér fényerő (min.) 2,2 nit 2,2 nit n/a n/a n/a Fekete fényerő 0,33 nit 0,20 nit 0,25 nit 0,23 nit 0,21 nit Kontrasztarány 1020:1 1429:1 1446:1 1399:1 1478:1 Színhőmérséklet 8606 K + kézi 8051 K + kézi 7964 K + kézi 8308 K + kézi 7347 K

Egyébként csak a kávák kisebbek valamivel a T 10s körül, de az 2 megapixeles előlapi kamera, (fekvő nézetben) a felső él bal szélén elhelyezett hangerőszabályzók és bekapcsológomb mindkét eszközön ugyanott kaptak helyet. Maradva a horizontális nézetnél, a bal élen csak a sztereó hangszórópár egyik eleme látható a jobb élen viszont van SIM-tálca, Type-C USB csatlakozó és 3,5 milliméteres jack is. Meg ugye a hangszóró másik fele. De a legjobb: a középre helyezett előlapi kamera mellett van értesítő RGB LED! Ezt tényleg nagyon értékeljük. A T10- nél viszont innen hiányzik a fényérzékelő, így az automatikus fényerőszabályozásról is le kell mondanunk.



A hátlap aránylag eseménytelen, a T 10s-en a Harman Kardon márkajegy mindenképpen biztató, a T 10-ről viszont ez hiányzik, bár az is sztereó. A hátlap kellemes, hűvös érzetű fém, ami ebben a kategóriában nem általános. Az antennakilépést egy, a hátlap teljes hosszában végigfutó műanyag betét biztosítja, ami a 10 T esetében enyhén érdes textúrát is kapott. Ezzel könnyen kitapinthatóvá válik, könnyebb megfelelő tájolással felvenni és megfogni az eszközt. Ez a T 10s esetében is így van, noha ott sima műanyag a felület. Az egy szem, 5 megapixeles főkamera ergonómiailag a legjobb helyre, a bal felső sarokba kuporodott.

