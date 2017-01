Külső és kijelző

Akármerre is tartsanak az okostelefonos trendek (jelenleg a nagy képernyő a menő, de legalább egyre hízik alatta a telep), két kategóriáról semmiképpen nem vagyunk hajlandóak lemondani: az egyik a kompakt készülékeké, a másik a strapabíró telefonoké. Az előbbi ízlés- és kényelembeli kérdés: sokaknak nem hogy nem kell, kifejezetten zavarja őket az 5 hüvelyk fölötti képátló és a méretes ház, másoknak viszont pont nem a méret a lényeg, hanem a tartósság. Mert a munkahelyi környezet megköveteli, a hobbi megkívánja, avagy egyszerűen csak biztosra akarnak menni.



Az Evolveo évek óta serényen küldi a piacra különféle külső behatások ellen védett telefonjait, és a StrongPhone G4 két alapvető tesztkörön is átment. Az IP68-as védelem szerint, ahogyan a gyártó definiálja, a telefon 30 percig ellenáll 1,2 méteres vízoszlop nyomásának, a MIL-STD 810G:2008-as katonai szabvány alapján pedig a nedvességnek, rezgéseknek, homoknak és a szélsőséges hőmérsékleteknek. Kiegészítve a méretes képernyőkávával, a Gorilla Glass 3-as védőüveggel, az azt körbevevő műanyag kerettel és a SolidStone fantázianevű, magnéziumötvözet vázzal, ami a termékleírás szerint véd az ütésektől is, a G4 határozottan megugorja a strapatelefonok alapvetően elvárható szintjét, noha az ütésállóság részletei nem lettek pontosítva.



A strapatelefonok általában jó nagyra nőnek, és a legújabb StrongPhone sem apró darab, ám kiálló rücskök és élek nélkül, kerekded formavilágával letisztult, mutatós, és ami a kategóriában ritka: egy kézzel is kezelhető, hiszen a képátló megállt 5 hüvelyknél. Hosszanti oldalain egy-egy lecsavarozható fémlemez tartja hibátlanul egyben a konstrukciót (a gombok jobb oldalra kerültek), máskülönben műanyag burkolja az Evolveo készülékét, ami száraz kézzel elég csúszós, vizessel már jobban tapad. Alulra a microUSB port, felülre a fülhallgató-kimenet, balra pedig a SIM tálca került (dupla nanoSIM vagy nanoSIM + microSD kiosztással), mindegyiket egy-egy szorosan illeszkedő fül védi a beázástól.

Kijelző-teszt Mérés Evolveo StrongPhone G4 myPhone Hammer Axe LTE Evolveo StrongPhone Q5 LTE Evolveo StrongPhone Q8 Képátló 5 hüvelyk 4,5 hüvelyk 4 hüvelyk 4,5 hüvelyk Felbontás 720 x 1280 720 x 1280 480 x 800 720 x 1280 Technológia IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD Fehér fényerő (min) 616 nit 542 nit 205 nit 533 nit Fehér fényerő (max) 24,6 nit n/a n/a n/a Fekete fényerő 0,65 nit 0,23 nit 0,31 nit 0,22 nit Kontrasztarány 948:1 2357:1 661:1 2421:1 Színhőmérséklet 11536 K + kézi 10850 K + kézi 20302 K + kézi 9502 K

A masszív kartondoboz a tálca előhúzásához szükséges bökő, a leírások, a hagyományos kialakítású mikrofonos füles, a microUSB kábel és az adapter mellett (5/7/9V, 1,67 A; 12V, 1,25A) bónuszként egy hatszögletű fejjel felvértezett mini-csavarhúzót és két fémlemezt is tartalmaz. Ez utóbbi pakkal lehet a képeken látható, fekete oldallapokat ezüstszínűre cserélni. A 145 x 75 × 10 milliméteres masina meglepően légies, vagy csak annak tűnik a sok másik strapatelefon között 145 grammjával, és így is belefért egy 3000 milliamperórás akkumulátor. Kell is az energia a kiemelkedően jó fényerejű, 720 x 1280 pixeles IPS panelnek, amiről a téli napfény alatt mindent sikerült leolvasni.



Felül minimális fényszivárgást azért észrevettünk, oldalról a kontraszt csökkent, este pedig meglehetősen világos maradt a panel. Ennél is sokkal nagyobb gond a kékes-lila félrekalibrálás, a MiraVision szoftverfunkcióval is inkább csak a elfogadható irányba lehet színezni a panelt, semmit megfelelő mederbe szabályozni. Az érintési érzékenységre mindenesetre nem lehet panasz, a rezgőmotor ereje úgyszintén kielégítő. A kijelző felett apró kivágás jelzi a beszélgetési hangszóró helyét, társaságában 5 megapixeles kamera, fénymérő és közelségérzékelő van, ledes villanó nincs. Az androidos kezelőgombok a képernyőtől hódítanak maguknak sávot. A hátlap lukacsos megmunkálása némi gumiszerű tapintást kölcsönöz ennek az oldalnak. Felül 8 megapixeles kamera és ledes villanó, alul márkafelirat és mono hangszóró pihen.

