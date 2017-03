Hirdetés

Strapatelefon vásárlásakor elsőbbrendű kérdéskör a védelem pontos definiálása, mint a szoftveres vagy hardveres felszereltség. Persze az utóbbi is fontos, csak más szemszögből: legyen jó fényerejű a kijelző és gyors a navigálás. Vásárláskor a por- és vízálló védelem teljesítését igazoló jelzést (mondjuk IP68) és a gyártó által specifikált, katonai szabványú védelmet érdemes böngészni (a MIL-STD-810G különböző fajtái), sok esetben a márka vagy forgalmazó pontosít, hogy mire vállalja a jótállást. A középkori névhosszúságot megidéző Go Clever Quantum 470 Pro Rugged az IP68-as védelmet teljesíti, bár az alámerítés mélységét a termékoldal nem definiálja (szokás másfél métert és 30 percet megadni), viszont hozzáteszi, hogy a telefon bármeddig vízben maradhat.



Ugyancsak meg lett említve a karcálló Gorilla Glass 3 védelem az előlapon, a -40 és +80 Celsius fok közötti működési tartomány, illetve az ütésállóság. Ám az ejtés magassága vagy a MIL-STD-810G minősítés lemaradt, úgyhogy máris megjelentek a kérdőjelek, hogy a 470 Pro (elnézést a becézgetésért) egészen pontosan mennyit bír. Pont ez az egyébként, amit törékeny tesztasztalunkon lehetetlen volna kontrollált körülmények között ellenőrizni. A vázszerkezet érzésre mindenesetre megsemmisíthetetlennek tűnik, de legalábbis háborús bevetésre alkalmasnak, vagy hídpillér építésekor téglának, annyire masszív. A 4,7 hüvelykes, 720 x 1280 pixeles IPS panel környékén ugyanis nem spóroltak a matériával: a javarészt műanyag, oldalt fémmel zárt ház 152 x 81 x 17 milliméteres és 247 grammot nyom, így ütőszerszámnak sem utolsó. Kreativitásból viszont nem jutott: a 470 Pro a Blackview BV6000 / BV6000s kiköpött mása, csak át lett címkézve.



Mindez itt is kényelmetlen hordozást és lehetetlen egykezes használatot jelent, cserébe viszont 4500 milliamperórás telep pihen a hátlap alatt. Rajta pedig 13 megapixeles kamera, ledes villanó, sok-sok felirat és a mellékelt csavarhúzóval a fedelétől megszabadítható foglalat-együttes. Ide egy nano- és microSIM-et, illetve tőlük függetlenül egy microSD kártyát lehet helyezni, a csavarok mellett kis gumi védi őket a nedvességtől. A Computer Emporiumtól idelátogatott doboz egyébként egy jól felszerelt cserkészkészletre hasonlít, hiszen egy másik csavarhúzó is akad hat tartalékcsavarral. Az utóbbival lehet a felső füles és az alsó (hosszú fejű kábelt igénylő) microUSB port fülét kicsavarozni és cserélni, egy-egy tartalék ezekből is jár.



Aki a kártyáit gyakran cseréli, annak nem árt a kis szerszámokat magával cipelnie, a hosszú fejű USB kábelre pedig a fent ecseteltek miatt lesz mindig szüksége, az otthoni sajátom egyszerűen nem töltötte a strapatelefont, nem volt eléggé nyúlánk a vége. A sötétszürke dobozban egyébként még egy USB-OTG kábel, egy 2 amperes töltőfej, egy képernyővédő fólia, egy adag leírás és egy agybadugós mikrofonos füles is van. Bőkezű a gombkiosztás is: elöl három darab figyel érintésalapon, béna háttérvilágítással, balra akad egy egylépcsős exponáló, egy PTT (walkie-talkie) és egy SOS billentyű (hosszan nyomva tartva értesíti a beállított kapcsolatokat), jobbra pedig egy hangerő le, egy hangerő fel és egy bekapcsoló nyomogatható. Mindegyiknek határozottan neki kell feszülni.



Kijelző-teszt Mérés Go Clever Quantum 470 Pro Rugged myPhone Hammer Axe LTE Evolveo StrongPhone G4 Evolveo StrongPhone Q8 Képátló 4,7 hüvelyk 4,5 hüvelyk 5 hüvelyk 4,5 hüvelyk Felbontás 720 x 1280 720 x 1280 720 x 1280 720 x 1280 Technológia IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD IPS-LCD Fehér fényerő (min) 365 nit 542 nit 616 nit 533 nit Fehér fényerő (max) 13,4 nit n/a 24,6 nit n/a Fekete fényerő 0,24 nit 0,23 nit 0,65 nit 0,22 nit Kontrasztarány 1505:1 2357:1 948:1 2421:1 Színhőmérséklet 7909 K + kézi 10850 K + kézi 11536 K + kézi 9502 K

Egy kritikus ponton mindjárt most elhasal a 470 Pro: a gyengécske IPS kijelzőjéből lényegében semmi nem látszik a napfény alatt, barlangban/takaró alatt meg túl világos marad. Nem elég élénkek a színek, a betekintési szögeket pedig a kontrasztarány gyors változása húzza le, amikor az ember elfordítja a készüléket. A kékes kalibráció természetesebb irányba való tologatása ugye vajmi keveset számít egy építkezésen vagy havas hegycsúcson, mert tök mindegy, hogy milyen színegyensúllyal nem látszik az égvilágon semmi. Felül fénymérő, közelségérzékelő, 5 megapixeles kamera és beszélgetési hangszóró zárja a sort. Értesítési LED nincs, hangszóró viszont van, méghozzá a hátlap alján.

