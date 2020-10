Evolveo EasyPhone FG - kellemes egyszerűség

Az Evolveonak már több, korrekt butatelefonja is volt, ami alkalmas idős felhasználók számára is, de a rendszer, a forma és a funkció az EasyPhone FG-ben picit jobban összeáll. Csak kicsit bumfordi és a kamera felesleges.

Külső, kialakítás

Az EasyPhone FG egy hagyományos, kagyló kialakítású 3G képes készülék mindenféle különösebb extra nélkül. Illetve egy mégis van, ha úgy vesszük. A másodlagos külső kijelző alatt elhelyezett híváskezelő gombok, ami az FG célcsoportját figyelembe véve kevésbé redundancia, mint a kezelést megkönnyítő alternatíva. Persze a kagylótelefonokra érkező hívásokat felvehetjük a készülék kinyitásával vagy igény szerint akármelyik gomb megnyomásával, de plusz egy lehetőség pont nem árt.



[+]

A dizájn kissé ósdinak hat, felületesen szemlélve akár játéktelefonnak is nézhetjük, de alapvetően funkcionális a kialakítás, úgyhogy ezen nem hisztizünk. Az Evolveo EasyPhone FD sokkal csinosabb modell, az FG-vel viszont telefonálhatunk úgy is, hogy nem nyitjuk ki és a hangminőség is jobb. Mondjuk drágább is. A külső kijelző ugyanúgy 1,7 hüvelykes és színes, a megjelenítésen szintén nem tudunk változtatni, így ott analóg óra, hálózati információk és töltöttséget jelző ikon látható. Szerintem a digitális óra praktikusabb, de ízlés dolga. A háttérvilágítással rendelkező, színes híváskezelő gombok jól elkülönülnek, a kijelzőt védő plexi viszont nagyon karcolódós.



[+]

Így jó eséllyel a mikroszkopikus kameramodul előtti felület is karcos lesz, de annak ugyan mindegy, teljesen használhatatlan. Alatta ici-pici, de korrekt fényerejű LED segédfény tölti be a zseblámpa funkcióját is, amihez a jobb élen fizikai gomb is tartozik. A bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz hosszan kell nyomni, ennyi. Alatta fizikai hangerőszabályzók kaptak helyt, legalul csak a töltődokkoló két csatlakozója, bal oldalra pedig a microUSB port és a 3,5 milliméteres jack csatlakozó került.



[+]

A multimédiás hangszóró a hátlapon nyílik, ezen kívül csak a piros SOS gombot találjuk itt. A felület kellemesen texturált, mondjuk hornyolt, ami növeli a fogásstabilitást, a kialakítás ergonomikus, a 110 x 55,5 x 18,2 milliméteres készülék pedig az 1000 mAh-s akkumulátorral együtt is nagyon könnyű (114 gramm). Az akkumulátor alatt két microSIM-et helyezhetünk el, illetve külön slotban egy maximum 32 GB-os memóriakártyát.



[+]

A 2,8 hüvelykes belső kijelző kellően nagy, kontrasztos és a betekintési szögek is megfelelőek. Belül egyébként sokkal modernebb megjelenésű a telefon, főleg a fényes, ezüst bakelitre emlékezettő, középen oké gombbal rendelkező D-padnak köszönhetően. A viszonylag nagy felület miatt az iránygombok megfelelően elkülönülnek, így a kör elrendezés nem értelemzavaró és ügyetlenkedve is viszonylag nehéz mellényúlni, tehát jó eséllyel azt az irányt nyomjuk meg, amelyiket szeretnénk. A felső két kontextuális billentyű is megfelelő kialakítású, illetve alább itt is találunk színes híváskezelő gombokat.



[+]

A billentyűzet kiváló, a gombok hatalmasak, van háttérvilágítás, a fehér számok erős kontraszt alkotnak a fekete gumírozott felülettel, ami meg az ezüst készülékbelsővel kellően kontrasztos. Dedikált gyorsgombból ezúttal három van: az egyik az üzenetkezelőt nyitja meg, a másik a kamerát, a harmadik pedig a beépített antennával dolgozó FM-rádiót. A nagyon időseknek vagy gyakorlatlan felhasználóknak szánt telefonok esetében azért jobban szeretjük a dedikált gyorshívókat, de 2-től 9-ig itt is be lehet állítani a gyorstárcsázást.

