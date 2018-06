ASUS Zenfone 5 - a Zen hangja

Hirdetés

A nagyközönséget is elérő telekommunikációs készülékbejelentések általában csúcsmodellekről szólnak. Új iPhone, új Galaxy S, új Xperia, új Nokia, új P-szériás Huawei, ezek tudják átütni a nem csak technológiával foglalkozó magazinoknál a publikálási határt, az olyan telefonok, amelyekbe a gyártó nem a legfrissebb, legújabb, leginnovatívabb, leg-leg-leg technológiát teszi, azok csak szépen bekerülnek a piacra, felbukkannak a szolgáltatóknál és az emberek majd megveszik őket valami akcióban.



Az ASUS ezt az ingerküszöböt szerette volna átütni Barcelonában, ott ugyanis igen komoly rendezvényt rittyentettek az új Zenfone 5 kapcsán, ráadásul talán az egyik első olyan, nem himihumi kategóriás gyártó voltak, akik szenzorszigettel mutatták be az újdonságokat, amiről mindenkinek van, volt és lesz véleménye, de legalább beszéltek a masináról. Más kérdés, hogy a piacra kerülésig eltelt időben már számos más cég simán megelőzte az ASUS-t, a Huawei, a OnePlus, a Honor, meg az LG is majdnem, szóval most kézbe venni a Zenfone 5-öt nem akkora hördülés, mintha ez pár hónappal előbb történik. Ez egyébként elég jellemzően ASUS-szokás: a nagy dérrel-dúrral bemutatott, igen versenyképesnek tűnő, a bemutatón vonzó árat felmutató motyókra főleg a mi régiónkban rendre túl sokat kell várni, mire aztán piacra kerülnek, már rég felzárkózott árban, tudásban, küllemben a konkurencia is.



A Zenfone 5-öt viszont mégsem kell emiatt leírni. Egyrészt azért, mert 100-150 ezer forint között kevés a vetélytársa. A Samsung Galaxy A8 és a Nokia 7 Plus említhető vele egy lapon a frissebb készülékek között, esetleg a Huawei P20 Lite, némiképp drágábban pedig a Honor 10. Illetve a tavalyi csúcsgépek árai kezdenek leszállni erre a szintre, szóval nem arról van szó, hogy nincs választék, csak kevés olyan termék van, ami deklaráltan a középkategória felső szegmensét célozza már bemutatása során is. A Zenfone 5 ilyen, ebben a szegmensben pedig az az elvárás, hogy minden aspektusból használható és jó minőségű legyen egy készülék, nem kell, hogy leüsse a csúcsmodelleket, de azért ne is maradjon el tőlük. És ezt egyébként pont a Nokia 7 Plus kiválóan teljesítette, de szerencsére az ASUS-nak sem kell szégyenkeznie. Egészen addig a pontig, amíg elő nem kerül egy Xiaomi Redmi Note 5, ami talán nem ennyire kifinomult termék, de pont féláron van…

