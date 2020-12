Sony Xperia 5 II - kiskedvenc

Bevezető, kialakítás

A Sony Xperia 5 II lényegében egy Sony Xperia 5, csak korszerűsített hardverrel, nagyobb akksival és jack csatlakozóval. A koncepció és a méretkategória ugyanaz, konkrétan milliméterre (158 x 68 x 8 milliméter), ami az iPhone 12 mini megjelenéséig kimondottan kompaktnak számított a 6,1 hüvelykes panel és a hagyományos kialakítás ellenére is. Ugyanekkora képátlóval rendelkezik egyébként a megegyező árszinten nyitó iPhone 12 (64 GB) is, viszont a képarány miatt utóbbi sokkal szélesebb. A Sony meg nyilván magasabb. Hasonló méretű a Samsung Galaxy S20 is, rövidebb is, csak a Sonyhoz képest abból hiányzik egy-két apróság, például 5G, jack, néhány lényegesebb audio kodek, értesítő LED, meg ugye itthon nem Snapdragon 865 szett van benne.



Preferencia kérdése, hogy a 21:9-es, nyújtott forma egyrészt esztétikailag elfogadható, másrészt kényelmes-e. Személy szerint jobban szeretem a keskenyebb, könnyen átérhető, stabilan fogható, az alsó harmadban egy kézzel is kezelhető kialakítást, főleg úgy, hogy a HDR10 támogatással rendelkező, 120 Hz képfrissítésű, 1080 x 2520 felbontású, sík OLED panelbe nem lóg bele semmi, az értesítő sávot pedig szoftveresen gond nélkül elérhetővé lehet tenni. Meg is tették. Viszont a testreszabható AoD ellenére van RGB értesítő LED és előlapi, Dolby Atmos sztereó hangszórópár.



Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés Sony Xperia 5 II Asus ROG Phone 3 Samsung Galaxy S20 Huawei Mate 40 Pro Apple iPhone 12 64 GB Xiaomi Mi 10 Pro Képátló 6,1 hüvelyk 6,59 hüvelyk 6,2 hüvelyk 6,76 hüvelyk 6,1 hüvelyk 6,67 hüvelyk Felbontás 1080 x 2520 1080 x 2340 1440 x 3200 1344 x 2770 1170 x 2532 1080 x 2340 Technológia HDR10 OLED HDR10+ AMOLED HDR10+Dynamic AMOLED 2X HDR10 OLED Super Retina XDR OLED HDR10+ AMOLED Képfrissítés 60 / 120 Hz 60 / 90 / 120 / 144 Hz FHD 120 Hz adaptív 60 / 90 Hz 60 Hz 90 Hz Fehér fényerő 599 nit 479 / 851 nit 410 / 955 nit 446 / 905 nit 529 / 624 nit 491 / 1155 nit Fehér fényerő (min.) 2,5 nit 8,7 nit 1,5 nit 1,1 nit 3,9 nit 2,0 nit Fekete fényerő 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit Kontrasztarány végtelen végtelen végtelen végtelen végtelen végtelen Színhőmérséklet 6977 K + kézi 7935 K + kézi 7004 K + kézi 7626 / 6582 K + kézi 6654 K + TrueTone 7345 / 6624 K + kézi

Az Xperia 5 II-n minden megfelelő helyen van, egészen egyszerűen tökéletes a fogása és aránylag könnyű is (163 gramm). A sík, Gorilla Glass 6 elő- és hátlapot legömbölyített alumínium keret fogja össze, jobb oldalra a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasón kívül hangerőszabályzók is kerültek, alább pedig a deaktiválhatatlan Google segéd gomb okoz némi zavart az erőben, de viszonylag könnyű kikerülni, mert fektetett nézetben a dedikált kameragomb és exponáló esik inkább kézre, normál fogásnál pedig az ujjlenyomat-olvasó. Nem mellesleg a szerelhetőség is egészen szakemberbarátnak tűnik a szétszedős videók alapján, ami jövő évtől kiemelt szempont lesz az uniós szabályozásnak köszönhetően.



Az alsó élen csak egy mikrofont és egy 3.1-es szabványú Type-C csatlakozót találunk, felül viszont elfért egy 3,5 milliméteres jack csatlakozó is a másodlagos zajszűrő mellett. A hibrid SIM-tálca előszedéséhez továbbra sem szükséges célszerszám, ami még mindig roppant kényelmes megoldás, viszont az IP68-as védettség is adott, úgyhogy teljes a komfort. Leszámítva, hogy a tényleg alig kiemelkedő hátlapi kamerarendszer miatt azért sík felületen billeg az eszköz. Összességében semmi különösebb megkülönböztető jegyet nem tudunk megnevezni, de az Xperia 5 II-ről ordít a prémium anyaghasználat és összeszerelés, ergonómiailag egészen kifogástalan, a megjelenése pedig érett eleganciát sugároz. Nem mintha a korábbi hülye kávákat leszámítva ezt ne lehetne elmondani a legtöbb Sony modellről.

