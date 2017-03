Tulajdonképpen mi is ez?

A látszat talán csal: mai tesztünk tulajdonképpen nem is egy fejhallgatóról szól, inkább egy szentségtörésről. Gyengébb idegzetű, audiofil-beállítottságú olvasóinknak előrebocsátjuk, hogy érdemes elkerülniük ezt a típust, akinek viszont minden hasonló eszközzel ugyanaz a hiányérzete merül fel a mélyek kapcsán, az akár tehet is egy próbát a fejrezgetős headsettel. Kezdjünk egy alapvető problémával: a könnyűzenére használt fejhallgatók egyik fő baja, hogy annyira gyönyörű teret tudnak képezni és annyira szeparáltan mutatnak meg hangszereket és énekhangokat, hogy a hallgató már a testében lüktető basszust kezdi el hiányolni, és elhiszi, hogy kicsivel több mély elég a sikerhez. A Crusher pedig megmutatja, hogy nem elég.



A hagyományos hangkeltő mögött egy vibramotor teljesít szolgálatot. De szükségünk van erre? [+]

Ebben a fejhallgatóban ugyanis bőven a fájdalomküszöb határa fölé lehet tolni az alsó tartományt, arra a szintre, amikor a dobhártyánk már legszívesebben beszakadna, de valami csoda folytán ez mégsem történik meg. Ettől függetlenül illúzió marad a koncerteken és szórakozóhelyeken érezhető dübögés, fejhallgató továbbra sem alkalmas egy ilyen tér zenéjét reprodukálni. Mindez miért szentségtörés? A hagyományos, 40 milliméteres driver mögül felrezdülő, manuális potméterrel állítgatható 34 milliméteres vibramotor miatt, ami azt a célt szolgálja, hogy a lehető legtöbb hang helyére változó intenzitású basszust pumpáljon a fejünkbe.



A tervezéskor szempont volt a könnyű hordozhatóság is, a mechanika precízen működik [+]

A fejrezgetős technológián lehet nevetni, az általános minőségen azonban biztosan nem: a doboz kivitelezése praktikus, odabenn pedig minőségi microUSB kábellel és szintén korrektnek mondható 3,5 milliméteres, felvevőgombos jack kábellel találkozunk a szövettokban ücsörgő fejhallgatón kívül. Magáról az eszközről is hasonló jókat mondhatunk ebből a szempontból, tökéletesek a forgáspontok, fokozatmentesen állíthatók a pántok, nagyon kényelmesek a párnák és semmilyen recsegés/ropogás nem érkezik felőle, gyötrés hatására sem.



Kényelmesen elfér minden a nagy dobozban [+]

Természetesen alul hordja a csatlakozóit, gyakran azonban egyikre sem lesz szükség, hiszen egyrészt Bluetooth segítségével is kommunikál a forrásával, másrészt pedig akár 40 órás üzemidőre is képes, ami átlagos használat mellett biztosan nagyon sokáig elég lesz. Természetesen vannak rajta kezelőgombok a zene vezérléséhez, a bejövő hívások kezeléséhez, illetve a hangerő állításához, nem maradt el az állapotjelző led sem, ami viszont érdekesebb, az az analóg potméter, amivel a vibráció mértékét állíthatjuk. Szerencsére akár teljesen kikapcsolt állapot is elérhető.

