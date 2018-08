Samsung Galaxy Tab A (2018) - árnyékban

Bevezető, külső, kijelző

Az egyre szűkülő globális tabletpiacot némi állóvíz jellemzi. Kezdenek eltűnni a kisebb, 7-8 hüvelykes gépek, ezen érdemben meglepődni sem tudunk, az óriáskijelzős mobilok kérdés nélkül emésztették fel ezt a termékkategóriát, viszont a nagyok közt sincsenek markáns változások. Az árak nem csökkentek komoly mértékben, nem tűnik élénknek a konkurenciaharc, százalékos elosztásban sincsenek erős változások, világszinten most épp az ezüstérmes Samsung veszített a részesedéséből a Huawei és a Lenovo javára, viszont továbbra is az iPadek a legnépszerűbb gépek a piacon, az IDC felmérése szerint 2018 második negyedévében minden harmadik eladott tablet hátulján ott figyelt az almás logo.



A Samsung idén a Galaxy Tab S4-re fordította a tabletes figyelmet, összehozták az asztali felületet kínáló DeX-et a billentyűzetes tokkal, párosítottak hozzá kiváló minőségű hangszórópárt, remek, HDR-támogatással bíró Super AMOLED kijelzőt, mindezt pedig egy elegáns, de nem túl nehéz fémházba csomagolták, hogy az esztétikai és praktikus élmény egyaránt meglegyen. Az áráról pedig ne is beszéljünk, aki a piac egyik legélvezhetőbb és legproduktívabb gépét szeretné, mélyen a zsebébe kell nyúlnia.



Ehhez képest az idei Tab A pusztán egy modellfrissítés a középkategóriában, nincs meglepően jó árazás, nem kiugró a felszereltsége, viszont zavaró hibákkal sem találkozunk, ha már olcsónak egyébként ezt sem lehet mondani. A doboz tartalma nem kritizálható, de nincs is felextrázva: kizárólag a gép, a normál töltőfej, az USB Type-C-kábel és a kártyatálca kipattintásához elengedhetetlen tű figyel benne, a fotón is látható mágneses tok külön vehető meg hozzá.



A 10,5 hüvelykes Tab A valóban egy teljes értékű tablet, főleg méretek szempontjából. A 260 x 161 x 8 milliméteres dimenziók, de főleg az 529 grammos tömeg jelenti azt, hogy egy kézzel tartani kimondottan kellemetlen néhány perc elteltével, így alkaron vagy ölben támasztva, tokban fektetve, esetleg valaminek nekitámasztva jó használni, olyankor megszűnnek a zavaró tényezők. Ahogy a képen is látható, ezzel a mérettel nagyobb, mint az ugyanekkora kijelzővel szerelt testvér. Ebből adódóan rosszabb a kijelző/előlap arány is, a 76,3%-on túl fennmaradó kávák nagyjából egyenletesen oszlanak el a széleken, így aki a hüvelykujját a kijelző mellett szereti pihentetni, az jó eséllyel nem nyúl majd bele véletlenül az érintésvezérelt területbe – egy ekkora eszköznél már nem feltétlenül hátrányos némi káva.

Kijelző-teszt Mérés Samsung Galaxy Tab A (2018) Huawei MediaPad M5 Samsung Galaxy Tab S4 Apple iPad (2018) Képátló 10,5 hüvelyk 10,8 hüvelyk 10,5 hüvelyk 9,7 hüvelyk Felbontás 1200 x 1920 2560 x 1600 2560 x 1600 2048 x 1536 Technológia IPS LCD IPS LCD Super AMOLED IPS LCD Fehér fényerő 479 nit 379 nit 318 / 527 / 643 nit 507 nit Fekete fényerő 0,46 nit 0,25 nit 0 nit 0,5 nit Kontrasztarány 1035:1 1516:1 végtelen 1015:1 Színhőmérséklet 6989 K 7978 K + kézi 7588 / 6549 K + kézi 6650 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

A 16:10-es képarányból jön ki fektetve a magasított Full HD, tehát az 1920 x 1200 pixel. A 216 ppi-s képpontsűrűség nem a legjobb érték, amivel mostanában találkoztunk, de az IPS panel egyébként jól teljesít, megfelelőek a betekintési szögei, színtorzulással, hibás illesztéssel nem találkoztunk, a kategórián belül értelmezve jó a fényerő és a kontrasztarány is, de a Samsungokhoz annyira hozzánőtt a Super AMOLED, hogy ugyanazokat az ikonokat – amik normál esetben szinte lemásznak az üvegről élénkségükben – viszontlátni egy ilyen panelen sokkal jobban fáj, mint bármi más tartalmat. Az érintésérzékelés minősége kiváló, szinte magától értetődő módon a többujjas gesztusokra is hibátlanul reagál.



Jobb oldalra, de rendkívül magasra került egy szokásos gombhármas, ráadásul ezek közül is a bekapcsológomb van a tablet tetejéhez legközelebb, alatta pedig a hangerőszabályzók sorakoznak. Fektetett nézetben természetesen egyáltalán nem jelent gondot a kezelésük, állóban viszont tényleg zavaró tud lenni, persze a duplakoppos feloldás és a gyári mágneses tok is részben megoldja ezt a problémát, hiszen a fedél nyitására és csukására működik a feloldás és a lezárás.



A gombok virtuálisak, így elöl csak két minimális dolog zavarja meg a homogenitást, az egyik a szelfikamera, a másik pedig a fényérzékelő szenzor. Ujjlenyomat-olvasót hiába keresünk, a műanyag hátlapon is csak kamera ücsörög, illetve egy hozzá tartozó ledes vaku. Csatlakozók terén nincs ok aggodalomra, az alul lévő USB Type-C-n kívül egy 3,5 milliméteres jack is elfoglalja a helyét, felül kell keresnünk. Alapos szemlélődőnek egy mágneses töltőcsatlakozó fog még feltűnni.



Csak a SIM-tálcából érkezik kétféle a gyártósorokon, készülékházból nem, így aztán ugyanaz a széles fiók látható az általunk is tesztelt, kizárólag Wi-Fin hálózatra kacsolódó gépen, kihúzva pedig egy méretes vakfolt jelzi az LTE hiányát. A microSD-t természetesen elhelyezhetjük, a gyártó állításai alapján egy 256 GB-os kártyával még használható az eszköz.

