Realme 6 Pro - az optimum

Bevezető, tartozékok

Nem kell félteni a megannyi márkát birtokló és azokkal nagyon ügyesen stratégiázó BBK Electronics vezetőségét, hiszen Európában is remekül sakkoznak a nevekkel: az Oppóval és a Vivóval lassan, de biztosan kiépítették a prémium minőségű termékvonalukat, ezeken kívül zseniális ár/érték aránnyal és szinte kompromisszummentes készülékekkel vezették be a OnePlust is, ami mára már értékes, felárat generáló név lett, és közben felfutóban van az IQOO, illetve a Magyarországon is egyre aktívabban fellelhető Realme is. Lehetetlen lenne pontosan kibogozni, hogy a leányvállalatok és almárkák pontosan miként kötődnek egymáshoz, illetve milyen kapcsolatban vannak egymással, az viszont biztos, hogy összesítve a BBK az egyik legkomolyabb mobilpiaci szereplőóriássá vált az utóbbi néhány évben.



Ennyi márka mellett a cégcsoport legfőbb érdeke az lehet, hogy az egymáshoz nagyon hasonló termékeket szeparálva, külön márkaüzenettel és rajongói klubbal terjesszenek el a piacokon, mindezt úgy, hogy egyik belsős márka se a másik vitorlájából fogja ki a szelet, hanem a többi gyártó elől hozzák el a vásárlókat. A Realme - ahogy arra a neve is utal - elsősorban a Redmi célközönségére pályázik, tehát zászlójára tűzi a jó ár/érték arányt, nagyon vonzó specifikációkkal, és elfogadható, de semmiképp sem kiemelkedő anyaghasználattal, kidolgozással. Egy ideje már hazai forgalmazás is van, és bár nem minden Realme termék kap itthon brutálisan jó árcímkét, mindenképpen örömteli, hogy végre jelen vannak, hiszen az európai webshopjukban jellemzően a konkurensek alá vág minden modelljük, miközben alapvetően megbízható gyártó minőségi kialakítású mobiljai kerülnek elő a dobozból.



Nem is túl régen, januárban járt nálunk a Realme 5 Pro, ami mai tesztünk alanyának közvetlen elődje, és ahogy azt igazi vetélytársnak tituláltuk, úgy ezzel kapcsolatban is nagyon ígéretes specifikációk társulnak a hazai, 120 ezres árcímkéhez. A doboz tartalma sem ad okot csalódásra, 30W-os gyorstöltő, Type-C kábel, SIM-tű és még egy szilikon tok is jár a kék vagy piros hátlapokkal elérhető készülékhez.

