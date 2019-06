MEE Audio X10 teszt

MEE Audio X10

Az elmúlt néhány évben igen masszív merítés járt nálunk a teljesen vezeték nélküli fülhallgatókból, viszont ezek alapján továbbra is azt kell mondanunk, a tökéletes alternatívát még árfüggetlenül nagyon várjuk, körülbelül 100 eurós árszint alatt pedig kimondotta éhezik a piac egy igazán jó termékre. A MEE Audio soha nem a prémium szegmensben találta igazán a helyét, így nem is lehet meglepődni azon, hogy a teljesen vezeték nélküli fülhallgatójukat, az X10-et is sokkal inkább az ár/érték arányra, mintsem a kompromisszummentes élményre fektették. A hazai piacon 30 000 forint alatt várható, Amerikában már 80 dollárért elérhető eszköz ehhez képest a kényelem-hangminőség vonalon meglepően sokat ad, és mindehhez még egy kellemes design is társul.

A kicsomagolás semmi meglepőt nem fog tartogatni, a két fülhallgatón és a töltődobozon kívül egy kábelt, illetve háromféle szilikonharangot kapunk, ez utóbbiak között nagyon markáns a különbség, talán a közepes lesz jó mindenkinek, a legkisebb a többség fülében el fog veszni, a nagy pedig tényleg hatalmas, tehát az sem lesz jó sokaknak. A három pár helyett minőségi ugrást jelentett volna mondjuk öt, hogy az átmeneteket is lefedjék, főleg úgy, hogy a vetőcső szokásosnál szűkebb átmérője sem engedi meg, hogy bármilyen saját gumiharangot tegyünk rá.



[+]

Nagyon kellemes a design, abszolút túlmutat a kategóriatársakra jellemzőtől, szögletes, sarkain lekerekített formája rejtőzködő, egyáltalán nem fülhallgatóra utaló, viszont mágneses fedelét kinyitva azonnal egyértelműsödik, hogy miről van szó, a bent ücsörgő fülhallgatók pedig bár kék-fekete színben rejtőzködnek, ahogy kivesszük őket, a bennük lévő ledek felvillanása jelzi, hogy a fekete rész valójában nagyon füstösen áttetsző műanyag, ami mögött némi belső áramkört csodálhatnak meg az arra fogékonyak. Örömteli, hogy nem spóroltak a csatlakozón, a friss modellhez USB Type-C jár, ahogy az jövőállóság szempontjából illendő.



[+]

Rendkívül fontos ezeknél az eszközöknél a megbízhatóság. A legjobb eset, ha az egyszeri párosítás után minden magától történik: kinyitjuk a fedlapot, elindul az automatikus kapcsolódás, és mire a fülünkbe jutnak a kütyük, már kapcsolódtunk is a mobilhoz, visszafelé pedig a fülesek elrakása és a fedél lecsukása után máris lelépnek egymásról az eszközök. Ebből a szempontból dicséret illeti a MEE Audiót, ezt tökéletesen megvalósították, és bár NFC nincs, az egyszeri párosítás a hagyományos keresőmóddal minden további nélkül bevethető. Kapcsolódási oldalról az AptX és LDAC kodekek hiánya lesz fájó, kizárólag az AAC és SBC minőségi korlátozásai mellett élvezhetjük zenéinket.



[+]

Ez a korlát egyébként valószínűleg nem lesz akkora probléma a valóságban, hiszen ez egy kicsi, könnyű, a fülben rendkívül kényelmesen és stabilan ülő eszköz, ami a többórás üzemidővel karöltve azt jelenti, hogy hangkeltőnek nem sok hely maradt odabenn – egy 5 milliméter átmérőjű dinamikus microdriver látja el a fülhallgató elsődleges feladatát. Ez szerencsére rosszabbul hangzik, mint amilyen valójában, egy modern hangolású, mélyközepeket és középmagasakat hangsúlyozó, harsánynak tervezett eszköz, ami a mai zenék többségével kellemesen elvan, viszont sokat nem szabd várni tőle, sem részletességben, sem pontosságban. A populáris, sokak által kedvelt hangzásvilágtól a szub-basszus haloványsága választja el, valószínűleg sokkal erőteljesebb mélyeket is elviselne a legalsó tartományban a hallgatóság.

A cég akár 23 órás üzemidőről számol be, ez a valóságban persze kevesebb, de nem fájóan: körülbelül 3,5-4 órát folyamatosan lehet hajtani háromnegyed hangerőn a kütyüt, mire lemerül a 100 mAh összkapacitású fülhallgató, erre további négy extra, félórás töltés jöhet az apró dobozából, amiben egy 450 mAh kapacitású telepet rejtettek el. Az X10 egyébként IPX5 szabvány szerint izzadságállónak van nevezve.



[+]

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mikor érkezik hozzánk a termék, az viszont szinte biztos, hogy kapható lesz. A MEE Audio X10 nem az audiofilek tökéletes választása, ellenben nagyon fogja szeretni az, aki egy észrevétlenül apró, könnyű és jó üzemidejű sztereó fülhallgatót keres, amivel korrekt minőségben lehet telefonálni, ugyanakkor tartalomfogyasztásra is tökéletesen alkalmas. Semmilyen szempontból nem rosszabb, mint egy Honor FlyPods Lite, a Samsung Galaxy Buds-nál pedig jelentősen jobb zenei világot ad át, és mivel az árazása is ezekhez vethető, minden kétség nélkül jár neki egy Tetszett plecsni.

szentkuti11