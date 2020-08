HTC Desire 20 Pro - identitás nélkül tér vissza

Évek óta nem volt friss HTC okostelefon a piacon, sokan már le is mondtak arról, hogy a gyártó visszatér, ám most a középkategóriában újra szerencsét próbál a tajvani cég.

Bevezető

2018. október 24. Ez a dátuma az utolsó tesztünknek, amely egy HTC okostelefonról szólt, konkrétan az U12 Life-ról, amelynek az alcíme az volt, hogy “élettelen”. És akkor még nem is tudtuk, hogy mennyire beletrafáltunk, mert innentől datálva az okostelefonos piacról a HTC eltűnt. Hosszú vergődés vége volt már ez is, a korábban tényleg innovatív, izgalmas és egyedi termékeket gyártó márkának két éve sem ment jól a szekér, pedig mindenki tud olyan HTC telefonokat sorolni, amelyek egy-egy korszakot meghatároztak. Az első Android és az egyik első Windows Phone előtt is volt élet a tajvani márkánál elsősorban Windows alapokra építkezve, de a Hero és a Legend széria tényleg abszolút siker volt, ahogyan a HTC One, vagy éppen a Desire vonal is sokaknak ismerős. Nem is beszélve az olyan vadhajtásokról, mint amilyen a Rhyme volt, vagy a teljesen idétlenül kinéző, de mégis hasznos Re kamera, amit speciel a mai napig használok.



[+]

De valami félrecsúszott, az árazás is elszaladt, az innovációk is elmaradtak, a HTC-t pedig annak ellenére is többször meg kellett menteni (a Google nem kevés pénzt ölt bele a cégbe), hogy a Vive-val a virtuális valóság ígéretesnek tűnő hajójára is idejekorán felszálltak, csak amíg például a Samsung egyből leugrott, amikor már nem volt benne potenciál, a HTC azóta is a fedélzeten várja a jó szelet. Telefonos szempontból a szakma már rég eltemette a HTC brandet, vittünk virágot a sírra, erre tessék, kábé a semmiből bejelentettek két terméket is, az U20 5G-t, valamint jelen tesztünk főszereplőjét, amely Desire 20 Pro néven méretteti meg magát.



[+]

Egy külföldi oldalon láttam az első kommentet a hír alatt: mitől Pro? Hát, ez elég jogos felvetés, mert nincs sima Desire 20 (talán majd lesz?), a specifikációt átnyálazva pedig semmi olyat nem fogunk találni, amitől ez megérdemelné a Pro nevet, nyilván viszonyítás kérdése, ha aztán kitolnak majd egy sima Desire 20-at, ami ennél gyengébb, akkor a helyére kerülhet a dolog, de az elég biztosnak látszik, hogy a névválasztásban érezni valami fantázia nélküli apátiát, miközben az időzítés akár még jó is lehet, mert mindenki a Huawei/Honor tortaszeletére pályázik, ez pedig ideális egy olyan brand feltámasztására, ami azért még mindig mond valamit a júzereknek. Csak kéne hozzá egy versenyképes ár is, márpedig (főleg utolsó éveiben) a HTC nem arról volt eddig híres, hogy kompetitív jelleggel áraz. A hivatalos hazai ár ezúttal viszont 105 ezer forint lesz, amikor itthon is piacra kerül, nem is annyira vészes.

