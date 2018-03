A Honor V10 specifikációja és kinézete már tegnap ismert volt, a kínai Hírközlési Hatóság adatbázisában regisztrálta a készüléket, amelynek hivatalos, első bemutatója ezekben a percekben zajlik Szencsenben. Eltekintünk a mellesleg nem elaprózott rendezvényt megnyitó gangszta rappernek öltözött művészek produkciójának további tudomásulvételétől és várjuk a részleteket, amelyeket Európára optimalizáltan csak december 5-én fogunk megismerni. A megnevezésével ellentétben viszont a készülék paraméterei nem fognak eltérni errefelé sem.



[+]

A Honor V10 5,99 hüvelykes, 18:9 képarányú, Full HD+ felbontású megjelenítője egy 157 x 74,98 x 6,97 milliméteres fém ház elejének tetemes százalékát foglalja el, ehhez képest sikerült megoldani, hogy a biometrikus azonosítóként is szolgáló Home gomb fizikai valójában az előlapra kerüljön. Ez kétségtelenül kényelmes megoldásnak tűnik, a lényeg viszont a Honor V10 esetében is a fejlett mesterséges intelligencia implementálása, amit a Huawei HiSilicon Kirin 970-es szettje tesz lehetővé.



[+]

A 10 nanométeren gyártott szett a négy, 2,4 GHz-es Cortex-A73 és négy, 1,8 GHz-es Cortex-A53 magon kívül rendelkezik egy Neural Network Processing Unit egységgel, ami lehetővé teszi, hogy a készülék vizuális és audio ingerekből tanuljon és a rendelkezésre álló információk alapján önálló döntéseket hozzon. A 3D érzékeléssel dolgozó arcfelismerő algoritmus nem kizárólag a készülék védelmét biztosítja, de idegen, vagy új felhasználó esetén a feloldott készüléken megjelenő tartalmak és értesítések egyedi kezelését is képes megvalósítani. Példa: Valaki fotókat nézeget a feloldott eszközön, a készülék érzékeli, hogy ezek nem mi vagyunk, így az érzékeny tartalmakat, mint értesítések egyszerűen nem jeleníti meg, amíg az illetékes személyhez vissza nem kerül az eszköz.



[+]

A 8.0-s Androidra épített EMUI 8 ezek kívül is számos megoldással képes optimalizálni a felhasználói élményt, a bemutatón határozottan intuitív és életszerű megoldásokat említettek, amelyek valóban kimagasló használhatóságot mutatnak. Többek között a Huawei Mate 10 Prónál megismert, Microsoft által fejlesztett, valós idejű, akár hangalapú Translator, vagy fordító is ilyen, valamint az NPU felel az erőforrások hatékony menedzseléséért is.



[+]

A készülék minimum 64 GB tárolóval, 4, illetve 6 GB operatív memóriával szerelt variánsban is elérhető lesz december 5-től, a 6/128 GB-os verzió képviseli a lehetőségek maximumát. A dupla hátlapi kamerarendszert itt a Leica nem patronálja, a technológia viszont megegyezik a Huawei Mate 10 Pro esetében alkalmazott megoldással, noha itt a 20 megapixeles monokróm, szenzort egy szintén f/1,8 apertúrájú 16 megapixeles RGB egység egészíti ki. Nyilván evidens, de a kamerarendszer is kihasználja a mesterséges intelligencia és a kimagasló számítási kapacitás képességeit a képalkotás folyamatában, rengeteg extra funkcióval kiegészítve például a 13 megapixeles előlapi szenzort is.



[+]

A Honor V10 két nanoSIM kártyát fogad be, mindkét hálózaton 4G és VoLTE támogatással. Sajnos a technológiáról egyelőre nincs információ, feltehetően az elterjedtebb dual standby rendszert alkalmazzák. A WiFi 802.11a/b/g/n/ac szabványon kapcsolódik, HotSpot és Direkct van, DLNA támogatás nincs, a Bluetooth pedig 4.2 verziószámú A2DP, aptx HD és energiahatékony protokollal. Cserébe van infraport, NFC, OTG képes, 2.0-s szabványú USB Type-C csatlakozó és 3,5 milliméteres jack kimenet.



[+]

Az üzemidőt egy 3750 mAh-s Li-polimer telep biztosítja. A mellékelt töltőfej támogatja a Huawe Super Charge szabványát, ami számszerűleg 5 voltos feszültség mellett 4,5 ampert képes leadni, mindezt igazoltan biztonságos módon a speciális C típusú USB csatlakozónak köszönhetően. Az európai bemutató december 5-én Londonban kerül megrendezésre, a Kínában érvényes árak és memóriavariánsok alább láthatóak.

Honor V10 4GB RAM + 64 GB ROM Standard Edition: 2699 yuan - 107 ezer forint

Honor V10 6GB RAM + 64GB ROM: 2999 yuan - 119 ezer forint

Honor V10 6GB RAM + 128GB ROM: 3499 yuan - 138 ezer forint