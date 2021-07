Xiaomi Mi 11i - inkább

Bevezető

Jó, köszönöm, megint egy Xiaomi Mi 11 akármi, amiről meg kéne fejteni, hogy amúgy melyik Redmi és/vagy Poco a testvére, tényleg teljességgel követhetetlen, amit a kínai gyártó alkot kategóriák, brandek, modellszámok és specifikációk variálásával és összemosásával, megfejelve még a régiós különbségekkel is. Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy most éppen melyik a legjobb vétel a Xiaomi kínálatából, akkor arra őszintén nem tudok mit válaszolni, azt mondjuk tudom, hogy mi nem: a Mi 11 Ultra. De az összes többi az forgalmazótól, származási helytől, márkajelzéstől, memóriakiosztástól függően általában jó vétel, de a fogyasztók bizonytalansága és elveszettsége teljesen érthető, mi sem tudjuk már kapásból, hogy a Lite 5G, a Lite, a 11i, a 11 5G, a 11 Pro és a 11 Ultra miben térnek el szignifikánsan egymástól.



Ebből az irtózatos volumenű dömpingből akkor sem könnyű halászni, ha az ember kicsit hozzáértőbb, de pont ez az oka annak is, hogy vannak modellek, amik alig pár hónapig érhetők csak el, aztán már jön is a következő variáns, tök komolyan minden hónapban van új bejelentés, amin kis módosításokkal letolják a torkunkon ugyanazt ismét világmegváltó telefonként aposztrofálva… de ha félreteszem a nyönyörgést, akkor összességében mégiscsak az a helyzet, hogy általában amit a Xiaomi idehoz, az versenyképes, jól működik, össze van rakva, szolgáltatáskínálata kiegyensúlyozott, szóval épp aktuálisan elég jó vétel. Az már más kérdés, hogy egy évvel később mennyi energia jut a friss szoftverre és a biztonsági patchek időben történő leküldésére, egy ekkora portfoliót még akkor is kemény meló kézben tartani, ha sok esetben nagyon hasonló modellekről van szó.



No, ennyi egyéni szocproblem kiengedése után viszont kétségtelenül érdekes és vonzó ajánlatnak tűnik a Mi 11i, amely egy itt-ott megkurtított szolgáltatáskínálatú Mi 11, viszont még jelenleg is van köztük a hivatalos árakat nézve a Mismart.hu-n 70 ropi eltérés, ami nem kevés pénz. A nem hivatalos áraknál viszont már csak 50 ezer forintos differenciát fogunk találni, de ennél keményebb tény, hogy szürkeimportból származó Mi 11-et annyiért lehet bugázni, amennyiért a hivatalos áron az “i” modellt kínálják, de ez megint egy tipikusan Xiaomi sajátosság, mert őket pont nem érdekli, hogy egy adott piacon a sehonnai trükkös sarki bolt honnan jut hozzá a termékhez: az eladás az eladás. A vásárló pedig vessen magára, ha aztán kiderül, hogy maláj a termék és sem garancia nincs, sem pedig szotfvertámogatás. Mi továbbra is a hivatalos árakat és forgalmazási helyeket vesszük figyelembe egy termék megítélésekor, de ismét felhívnánk a figyelmet arra, hogy nem a legolcsóbb lesz középtávon is a legolcsóbb, a Xiaomi pedig szégyellje magát erősen, hogy mindent alárendel a darabszám-fetisizmusnak és semmit nem tesz a piac megtisztulásának érdekében.

