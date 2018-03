Huawei Smart Scale - zsír!

Kialakítás, csomagolás, működési elv

Azt nem pontosan értjük, hogy konkrétan mi a termék neve, mert a hivatalos oldalon Huawei Smart Scale-ként szerepel, míg a prémium kivitelű, minimalista és nagyon informatív hófehér dobozon Huawei Body Fat Scale áll. Ez utóbbi esetünkben sajnos jobban körülírja a realitást, mert Body Fat az határozottan akad, és erről most már százalékos pontosságú tudomásunk is lett a Smart Scale-nek köszönhetően. A modellszám mindenesetre AH100, így kétséget kizáróan meg lehet találni, legyen hivatalosan akármi is a termék neve. Meg mondjuk az is segít, hogy ez a gyártó egyetlen ajánlata a kategóriában.



[+]

Az viszont biztos, hogy a készülék és a csomagolás az árszint ellenére valami elképesztően prémium benyomást kelt, vagyis nem csak kelt: a kivitel roppant ízléses, funkcionális, minimalista és kifinomult. Kizárólag fehér színben érhető el, a matt ezüst felületbe gravírozott, fényes márkajelzés pedig dekorációként is igen értékelhető. Elektromossággal négy darab AAA elem látja el a rendszert, erről magunknak kell gondoskodni. Ez viszont már nagyon nem prémium. Cserébe nem valószínű, hogy létezik olyan enteriőr, amibe nem illeszthető be szervesen. Kivéve, ha egy barokk kastélyban lakunk. Talán az Élysée-palotába mégsem lesz annyira jó.



[+]

A 300 x 300 x 18,7 milliméteres, 1,85 kilogramm össztömegű edzett üveg-műanyag konstrukció integritása és megmunkálása viszont kifogástalan és ergonomikus; vizesen természetesen életveszélyes, IP védettségről amúgy sem tudunk, tehát több szempontból se a fürdőben használjuk. Egyenetlen talajon viszont lehet, a csúszásgátló lábacskák flexibilisek, elvileg kompenzálják a kisebb szintkülönbségeket, a süppedős szőnyeget viszont semmi, úgyhogy ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, kemény talajon nézzünk szembe a még keményebb valósággal.



[+]

A Huawei Smart Scale összesen kilenc paramétert detektál bioelektromos impendencia analízis alapján, úgynevezett BIA-mérés. Ugyanúgy, mint minden ilyen szerkezet. Az üveg felületre felvitt teljesen átlátszó, de viszonylag jó elektromos vezetőképességgel bíró indium-ón-oxid (ITO) rétegen keresztül gyenge elektromos impulzust közöl a testtel, az adatok pedig az impendencia mértékének függvényében kerülnek meghatározásra. Segítünk: a ránk eresztett áram ellenállásba ütközik, az eltérő szövettípusok és alkotóelemek értelemszerűen eltérő ellenállást mutatnak, az algoritmus pedig kidobja az eredményeket. Amúgy big data technológiával dolgozik a Kínai Sporttudományi Intézet (CISS) technikai útmutatása alapján főkomponens-analízissel (PCA). Már, ha ez így érdekel valakit, ha már úgy kiemelték a termékoldalon.



[+]

Tehát azon kívül, hogy ráállunk és megkapjuk a testtömegünket (vagy súlyunkat, csak akkor Newtonban várnánk az értéket), mint egy mezei mérleg esetében, kapunk egy kis töltést, az ellenállás alapján a szoftver pedig meghatározza a testzsír százalékot, a test víztartalmát szintén százalékosan, a zsigeri zsírszintet, izomtömeget, a csontok ásványi anyag tartalmát, a test protein szintjét és az alapanyagcsere sebességét, valamint kiszámolja a BMI-t. 150 kilogrammig. Addig terjed ugyanis a mérési tartomány.



[+]

A metabolikus kalóriafelhasználás meghatározása nagyon praktikus: kcal/d (kalória per nap); a zsigeri, vagy viszceláris zsírok szintje itt egy mértékegység nélküli számadat, amely esetében a 10-es érték felel meg körülbelül 100 cm2 hasüregben tárolt zsírnak, az izomtömegnél viszont itt sem tudjuk, hogy csak a vázizomzatot, vagy a teljes izomtömeget veszi-e figyelembe. Valószínűleg utóbbit, de azért nem teljesen mindegy. Ha viszont bármilyen elektromos orvosi implantátummal rendelkezünk, például beépített szívritumus-szabályzóval, a.k.a. pacemaker, a Huawei Smart Cale használata szigorúan tilos. Meg úgy en bloc, bármilyen ilyen jellegű, elektromos elven működő készülék használata is.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!