Újra üzletelhet a Huawei amerikai beszállítókkal

Ahogyan arra számítani lehetett, az Osakában megtartott G20 csúcson személyes megbeszélést folytatott Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök, amelynek természetesen legfontosabb kérdése a kereskedelmi háborúnak is tekintett adok-kapok rendezése volt. A találkozó után Trump meglehetősen jó hangulatban nyilatkozott és tolta Twitterre a részleteket, ahol egyfelől méltatta kínai kollegáját, másrészt pedig a kereskedelmi háborúban történő fegyverszünetről tett említést. Az amerikai kormányzat nem növeli tovább a kínai termékekre kirótt vámot, illetve engedélyezi a Huawei számára, hogy ismét üzletelhessen amerikai cégekkel.



Ahogyan arról már szinte mindenki tud, a Huawei május 19-én került nehéz helyzetbe, amikor kiderült, hogy a céget a Trump-adminisztráció felrakta az "entity list" nevű, kvázi feketelistára, és ezzel megtiltotta az amerikai vállalatoknak, hogy a legnagyobb kínai távközlési vállalattal üzleti kapcsolatot ápoljanak. Ez pedig egy nagyon masszív hullámot indított el, ahol egymás után jelentették be az amerikai érdekeltségű, vagy éppen amerikai szabadalomra épülő technológiával dolgozó vállalatok, hogy megszüntetik a kapcsolatot a Huawei-jel. Előbb a Google, majd a Qualcomm, az Intel, a Microsoft, a Micron és mág számos cég volt kénytelen ezt a törvények értelmében megtenni, de még a brit-japán ARM is kifarolt a Huawei mögül. A kínai vállalatnak felfüggesztették a tagságát a WiFi Alliance szövetségben és a Bluetooth SIG-ben, a Mate 20 Pro kikerült az Android Q béta programból, tehát igen aggasztónak látszott a Huawei jövője.

A korlátozásokat aztán szinte másnap 90 napra felfüggesztette az amerikai kormányzat, de ez még nem sokat segített a helyzeten, mindenesetre látszott, hogy a Huawei fel volt készülve egy ilyen eshetőségre, ugyanis több hónapnyi készletet halmozott fel a beszállítóktól pont azért, hogy még egy darabig úgy tudjon gyártani, mintha nem történt volna semmi. Persze az egész ügy óriási médianyilvánosságot és visszhangot kapott, már-már pánik tört ki a Huawei készülékeket használó jelenlegi ügyfelek között, mert a sok-sok félinformáció miatt többen attól tartottak, hogy a Google szolgáltatásai eltűnnek a telefonokról. Természetesen főleg a Huawei (de a Google is) sietett megnyugtatni mindenkit, hogy ha bármi is történik, annak csak a jövőbeli modellekre lehet kihatása, a legrosszabb forgatókönyv csak abban korlátozta volna a 480 milliós Huawei felhasználói bázist, hogy a készülékük esetleg nem kapja meg a következő Androidot.

Az amerikai kormányzatnak régóta csípte a szemét a Huawei, a nemzetbiztonsági szolgálatok (FBI, CIA, NSA) mind olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek potenciális veszélforrásnak tartották a kínai távközlési óriást, nem elsősorban a végfelhasználói termékek (elsősorban okostelefonok), hanem a hálózati piacon szerzett piacvezető szerep miatt, miközben azzal (is) vádolták a Huawei-t, hogy a kínai állam hatalmas befolyással bír felettük. Ezt az érintett nyilvánvalóan cáfolta, de mivel a Huawei tulajdonosi szerkezete nem ismert, ezért a biztonsági aggályok végeredményben érthetőek voltak, ha konkrét bizonyítékot mindezidáig az amerikaiak nem is tudtak felmutatni. A történtek hatására a Huawei értékesítési számai azonnal bezuhantak, a globális szolgáltatók kivették a kínálatból a cég termékeit, de közben mindenki azt találgatta, hogy Kína milyen válaszlépésekkel fog reagálni. És természetesen a Huawei amerikai partnerei is lobbiztak erősen azért, hogy a Trump-adminisztráció gondolja meg magát.

Az elmúlt bő hónapban aztán ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy mi lesz az embargós helyzet végkifejlete, Ren Zhengfei, a Huawei alapítója hosszan nyilatkozott a kínai sajtónak (noha ő ritkán tesz ilyesmit) arról, hogy összességében mennyire hálás az amerikai partnereknek, nélkülük nem nőhetett volna ilyen nagyra a Huawei és meggyőződése volt, hogy ha el is szenved egy komoly pénzügyi visszaesést a cég, de megroppanni nem fog. A kínai vállalat évek óta dolgozik azon, hogy az amerikai beszállítók számát csökkentse, saját chipsetet alkottak, és egyre nagyobb százalékban támaszkodnak hazai partnerekre, de a licenszek hiányában ez vajmi keveset nyomott a latban. Mindenesetre időközben bejelentették, hogy AOSP (nyílt forráskódú Android) alapokon saját okostelefonos rendszert készítettek (Hongmeng OS), amelyet már tesztelnek, de ez Kínán kívül elég nagy kompromisszumokat követel a felhasználóktól, ha nincsenek meg a Google szolgáltatásai.



Ren Zhengfei

Az utóbbi napok történései egyébként sem vetítették előre azt, ami a mostani találkozó kimenetele volt, az amerikai kormány átfogó elemzést készíttet arról, hogy megoldható-e, hogy az Egyesült Államok területén működő mobilszolgáltatók kínai alkatrészek nélkül tudjanak hálózatot építeni és még az utolsó pillanatig úgy volt, hogy további szigorítások is jöhetnek a kínai termékekre kivetett vámok kapcsán. Ehhez képest némileg meglepő, hogy a két elnök megbeszélése után Trump azt nyilatkozta, hogy ismét engedélyezni fogja az USA kormányzata, hogy a Huawei amerikai cégekkel működjön együtt azokban az esetekben, amelyek szerintük nem veszélyeztetik a nemzetbiztonságot.

Ez egyelőre nem jelenti azt, hogy a Huawei lekerült volna az entitly listről. Ez ugyanis nem úgy működik, hogy Trump kirak a Twitterre valamit és máris megtörténik, hanem végig kell futnia az államapparátus különböző szintjein, ami leghamarabb kedden történhet meg, addig viszont még mindig kifarolhat az amerikai elnök a megállapodás mögül. A dolog másik olvasata sem tiszta: ki és hogyan fogja meghatározni, hogy melyek azok az amerikai beszállítók, akiknek a termékei, illetve azok exportja nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot? Mi változott az elmúlt egy hónapban nemzetbiztonsági szempontból?



A reális forgatókönyv elsősorban arrafelé mutat, hogy a végfelhasználói termékek (okostelefonok, okos eszközök, viselhető elektronika, notebook stb.) gyártásához szükséges licenszek és alkatrészek kapcsán nem lesz különösebb korlátozás. Noha a Huawei jelenleg a világ második legnagyobb okostelefonos gyártója, az Egyesült Államokban szinte marginális a jelenlétük, tehát ez a vonal nemigen zavarja az USA-t, ráadásul ha ezeken a termékeken amerikai (Google) rendszer dolgozik, az mégiscsak valamelyest megnyugtatóbb az Egyesült Államok számára, mintha egy ki tudja, hogy milyen rejtett ajtókat tartalmazó Hongmeng OS jut el főleg az európai vásárlók kezébe. Ugyanakkor még mindig dönthet úgy a kormányzat, hogy a hálózati berendezésekhez szükséges szoftverek és hardverek szállítása nem engedélyezett, ezzel pedig elejét vehetik azoknak a kérdéseknek, hogy mitől lett biztonságosabb a szinte sátánnak kikiáltott cég ezen tevékenysége röpke egy hónap alatt.

A Huawei (és Honor) okostelefonok reputációja azonban a történtek hatására láthatóan megingott. Az elmúlt időszakban csökkentek az értékesítési számok és rengeteg potenciális ügyfél döntött úgy, hogy a jelen helyzetben inkább más gyártót választ, ami ugyanakkor azt jelenti, hogy a Huawei-nek komoly feladata van, hogy visszaépítse a márkával kapcsolatos bizalmat. Kissé merész konteók alapján ez az Apple malmára hajtja a vizet, de mindenféle kutatások és elemzések alapján a dologgal a Samsung járt a legjobban, noha nekik aztán tényleg semmi közül nem volt az egészhez. Hogy a Huawei milyen stratégia mentén próbálja majd visszaszerezni a vásárlók bizalmát, az talán még számukra is kérdés, ugyanakkor elég valószínű, hogy akár a háttérben, akár nyíltan elkezdenek felépíteni egy párhuzamos ökoszisztémát a Hongmeng OS köré, eleinte nyilván a hazai piacon, de nincs kizárva, hogy pont a mostani eset megismétlődésére készülve ezt a globális piacon is megpróbálják megtenni. Mindezek mellett pedig valószínűleg még több erőforrást allokálnak arra, hogy minél kevésbé függjenek a Kínán kívüli beszállítóktól.



Az mindenesetre biztos, hogy most a Huawei-nél kicsit fellélegezhetnek, ahogyan a márkát kedvelő felhasználók is örülhetnek, de a kínai gyártónál a bizalom visszaépítésének feladata nem lesz könnyű meló, mi pedig várjuk meg a jövő hét történéseit, hogy lássuk, hogy melyek azok a területek, ahol a kereskedelmet újra engedélyezi az amerikai cégek és a Huawei között a Trump-adminisztráció, valamint hogy lekerül-e végleg az embargós listáról a kínai vállalat, vagy rajta hagyják és külön engedéllyel lehet majd üzleti kapcsolatot fenntartani velük. Az entity list egyébként is erről szól hivatalosan.