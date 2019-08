Évek óta úgy van, hogy az aktuális S-széria hardveres alapjait kapja meg ősszel a soron következő Note, ez most is így van, nincs különösebb meglepetés, ám mindezidáig a Samsung egyetlen Note modellt gyártott, idén viszont először van Note10 és Note10+. És az a meglepő, hogy a sima Note 10 kifejezetten kompakt. Mármint ahhoz képest, hogy a Note sorozat eddig méretben hogyan alakult.



[+]

Ám ahogyan egyre nagyobb részét foglalja el az előlapnak a kijelző, úgy egyre kisebb házba lehet belegyömöszölni ugyanazt a méretet. A 6,3 inches képátló papíron baromi sok, de a Note 10 igazából kisebb, mint egy Galaxy S10+, mégis belefért az ikonikus ceruza. A nagyobbik Note10 (a Plus, vagyis +) pedig 6,8 inchesre hízott, ez már súrolja a különböző piackutató cégek által meghúzott 7 hüvelykes határt, amely felett már tabletnek számítana a termék, de kézben tartva ez sem riasztóan nagy, de igen, ez azért nem mondható aprónak.



[+]

A közös tulajdonságokkal érdemes kezdeni, itt ugyanis nagy meglepetés nincs. A kijelző technológiája továbbra is AMOLED, az ujjlenyomat-olvasó az üveg mögött üldögél, notch nincs, előugró kamera nincs, viszont a képernyő közepére illesztették be azt a kameralukat, amin az előlapi szenzor kinéz. Első kézbevétel során a tapasztalt felhasználó rögtön azt keresi, hogy hová az ördögbe tudták belenyomni a beszédhangszórót, a Galaxy Note10 ugyanis nem piezoelektronikus módszert vet be, hanem tényleg van egy hajszálnyi rés a kijelző üvege és az alig érzékelhető felső káva között. A magam részéről speciel aggódtam, hogy itt a hangminőség problémás lehet, de volt lehetőségünk a bemutatón még teszthívást is bonyolítani és a Note10 beszélgetési hangminőségére semmi panasz nem lehet. A termékeket elöl-hátul Gorilla Glass 6-os védi.



[+]

Vannak viszont fájó, illetőleg eleinte fájó változtatások. Rögtön fel fog tűnni mindenkinek, aki a kezébe veszi bármelyik Note10-et, hogy a telefon jobb oldaláról eltűnt az összes gomb. Noha eddig mindig legalább a bekapcsoló billentyű ott volt. Ez most bal oldalon található a hangerőt szabályozó kezelőszervekkel egyetemben, kettős megnyomásra a Bixby, a kamera, vagy (jeah) bármilyen alkalmazás indítható róla, egyébként viszont kikapcs és bekapcs. Csak nem itt szoktuk meg. Alul ugyanakkor megszoktuk a 3,5 mm-es jack csatlakozót, de most hiába fogjuk keresni, ugyanis ez az első Note, amin nincs rajta, helyette a Bluetooth és a Type-C van előtérbe tolva, de még egy nyamvadt átalakító sem lesz az értékesítési dobozban, pedig ezen az árponton azért ez bele kellett volna férjen. Hallójáratos, Type-C csatlakozós AKG fülest viszont kapunk.

[+]

A kamerás képességekre nem kell sok szót pazarolni: hardveresen szinte ugyanazt kapjuk, mint amit az S10 nyújt (plusz ToF kamera a nagyobbik Note-on), a telés modul apertúrája változott, most már F/2,1-es, a szelfikamera pedig kapott dual-pixel autofókuszt. Szoftveresen viszont van egy-két extra. Az éjszakai mód természetesen megvan (ez ugye utólag érkezett az S10-hez), de a szuperstabit már a nagylátószögű lencsével is használhatjuk. Szintén új az audiozoom, amihez a Note 10 három mikrofont használ és onnan próbálja kinyerni a hangot, amerre zoomolunk a kamerával. Egy kis piktogram jelzi is videófelvétel közben, hogy honnan észleli a zaj forrását a termék.



[+]

És persze megint kapott új trükköket az S-Pen, ami továbbra is a termék jobb alsó sarkából rántható elő. Az új Samsung Notes alkalmazás legnagyobb újdonsága, hogy konkrétan bármilyen futó alkalmazás tetejére rárakhatjuk és egy csúszkával lehet állítani az átlátszóságát, így simán tudunk jegyzetelni úgy, hogy közben mondjunk nézünk egy online közvetítést ugyanazon a felületen. A kézírást később digitalizálni is képes a szoftver, de azért a macskakaparás szintű izékkel ez sem tud mit kezdeni. Persze a toll tud működni távirányítóként, lehet lapozni a galériában, a prezentációkban, plusz külsős appok is hozzáférhetnek a hadonászással kapcsolatos gesztusokhoz. A tollal lehet rajzolni videókra, csinálhatunk a képernyőmentésekből animgifet és igen, beépített screen recording is van, amire szintén firkálhatunk menet közben akár úgy is, hogy ablakban az előlapi kamera is felveszi, amit lát.



[+]

Tovább reszeli a Samsung a DeX-et is, a maximálisan támogatott felbontás már 3440 x 1440 pixeles, plusz van egy folyamatossági megoldás (call sharing az eredeti neve neki), ami a tabletünk, a telefonunk és az óránk között tudja dobálni a hívást annak megfelelően, hogy épp mi van a kezünk ügyében. És ezek a termékek még csak egy helyen sem kell legyenek, mert ha van WiFi, akkor azon át megoldja a rendszer a dolgot. Készült közben egy DeX szoftver Windows és Mac gépekhez, ha felrakjuk, akkor ablakban fog tudni futni a DeX felülete és azon belül is el lehet indítani alkalmazásokat.



[+]

És akkor az eltérések. A “kis” Note10 Full HD felbontást kapott, a nagyobb 2K-t. A kijelző-előlap arány a nagyobb modellnél 90,7%, a kisebbnél 90,5%. A chipset a 7 nm-es Exynos 9825, ám a RAM kapcsán megint van eltérés, 8 GB található a kisebb Note10-ben, 12 GB a nagyobban. Lesznek piacok, ahol a Note 10+ kijön 8 GB RAM-mal, de Európába ezeket nem hozzák (ez egy hint arra, hogy ha gyanúsan olcsó Note10+-t kínálgat valami himihumi bazár, akkor az nem ide lett tervezve, ha csak 8 GB RAM van benne), a belső tárhely pedig 256 GB a kis Note-nál és legalább 256 GB a nagyobbnál, ami ráadásul microSD-vel bővíthető, illetőleg lesz belőle 512 GB-os kiszerelés is. A memóriabővítés viszont a dual-SIM üzemmód kárára történhet csak, a sima Note10-nél ez nem gond, mert ott nem fogunk tudni a második szolgáltatói lapka helyére microSD-t tenni.



[+]

Van eltérés ugyebár a kamerák kapcsán, a ToF modullal felszerelt Note10+ egy kicsit többet tud akkor, ha arról van szó, hogy elkülönítse a hátteret az előtértől. Így aztán ebbe a modellbe bekerült pár extra effekt, videózásnál is tudja már a felvétel során elmosni a hátteret, vagy például az előtérben lévő ember színes marad, míg mögötte minden monokróm. És persze lesz egy méricskélős alkalmazás is, ami a ToF kamera képességeire alapozva mondja majd meg, hogy milyen távolságban vannak tőlünk dolgok.



[+]

A nagy dolgok az akkumulátorok kapcsán történtek, a 6,3 inches, kisebb Note 3500 mAh-s telepet kapott, a nagyobbikban viszont minden idők legnagyobb mobilos Samsung akkuja van a maga 4300 mAh-s kapacitásával. A két termék között a töltési sebesség is eltér, a kis Note 25W-os, a nagyobbik 45W-os gyorstöltést tud, de az ehhez szükséges töltőfej nem a gyári csomagolás része, aki kábé 20 perccel rövidebb töltést szeretne (ennyi általában az eltérés), az lesz szíves még 10-20 ezer forint közötti összeget erre kiköhögni. A vezeték nélküli gyorstöltés is adott lesz (12W és 15W) mindkét terméknél, ahogyan az IP68-as védelem és az elsőre mindenképpen mellbevágó árazás, amely a minden szempontból legkisebb (méret, tárhely) Note10 kapcsán 330 ezer forint, ezt pedig el lehet tolni 415 ezer forintig (nagyobb méret, nagyobb tárhely) és akkor még az 5G-s verzióról nem is esett szó, ami Európában csak a Note10+-nál lesz opció, de valószínűleg csak ősz végén, ha itthon is már lesz valamiféle hálózat.



[+]

Az új Note-ok előrendelése augusztus 7-én már elindul, a konkrét értékesítés 23-án kezdődik, most nem fognak ezt-azt mellécsomagolni, hanem beszámítják a használt telefonokat a Samsungnál és a beszámított árra még 30 ezer forintot rádobnak, így lehet kicsit olcsóbban hazavinni egy vadonatúj Note10-et. Vagy Note10+-t.