A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév

Lei Jun, a Xiaomi vezérigazgatója ma bemutatta a Redmi Note 7-et, az önállóként aposztrofált márka első termékét, ami egyébként nyilvánvalóan a Xiaomi Redmi Note 6 utódja. A cég vezetője a Redmi márkát az ár/érték bajnok, alacsonyabb kategóriájú eszközöknek szánja, a Xiaomi Mi-mobilok pedig magasabb szegmensben maradnak, ilyen téren nem várható komoly változást. A Redmik esetén nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az online értékesítésre, de várhatóan ennek negatív hatásait nem érezhetjük majd, ugyanúgy lehet a Xiaomi márkaboltokban Redmit venni, akárcsak a szintén külön márkaként megmaradó, flagship killer Pocophone-t.



A Note 7 egy rendkívül ígéretes középkategóriás phablet: 6,3 hüvelykes, könnycsepp-notchos Full HD+ kijelzővel, 81% fölötti kijelző/előlap aránnyal, elöl-hátul Gorilla Glass 5 védettséggel. A készülékház 186 grammot nyom, 159,2 x 75,2 x 8,1 milliméteres dimenziókkal bír, nyomógombjai jobb oldalra kerültek, ujjlenyomat-olvasóját pedig hátul hordja.



Hardveres téren nem a legfrissebb, de jó erőben lévő Qualcomm Snapdragon 660 szettről beszélünk, nyolcmagos processzorral (négy 2,2 GHz és négy 1,8 GHz-es Kryo 260), Adreno 512 grafikai egységgel, továbbá 3,4, illetve 6 GB RAM-mal, felszereltségtől függően. A belső tároló 32 vagy 64 GB-os, viszont jó eséllyel nem UFS, hanem eMMC 5.1 fajtából.



A korábbi Redmi mobilok egyik legnagyobb kompromisszuma képalkotási téren volt keresendő, ezzel ellentétben a hátlapi főkamera egy komoly selling point lett. 48 megapixeles szenzorról beszélünk (Samsung ISOCELL Bright GM1), ám a képfeldolgozó egység, a tárhely, és remélhetőleg a szemünk is jobban fog örülni, ha 12 megapixeles, 1,6 mikronos szenzorpixellel rendelkező, élő-HDR-es fotókat készítünk vele. A másodlagos, 5 megapixeles kamera az AI-funkciókat, illetve a portré módot segíti, az előlapi kamera 13 megapixeles. Videós téren Full HD a maximum, ami elérhető, giroszkópos, elektronikus képstabilizálással, akár 60 vagy 120 fps felvételi lehetőséggel.



USB Type-C csatlakozót találunk a mobil alján, és bár a dobozban csak sima, 5V/2A-s töltőfejet találunk, a mobil támogatja a Qualcomm Quick Charge 4-et is. Az akkumulátor egyébként 4000 mAh kapacitású, így remélhetőleg átlagfelhasználás mellett nem lesz elérhetetlen a két nap. A szokásos adatkommunikációs felhozatalt infraport is kiegészíti, viszont NFC-t ezúttal sem említ a kínai termékoldal. Alapára 1000 jüan alatt marad Kínában, körülbelül 41 000 forintnyi összeget kell fizetni érte, de még a 6/64 GB-os variáns sem kerül többe 57 000 forintnál. Várható belőle EU-s változat is, de árat és időpontot még nem tudunk, így nálunk biztosan nem lesz januári start.