Bevezető

Nem csak mindenféle elemzők, hanem már iparágon belüli forrásaink is azt mondják, hogy a nagy hármas (Samsung, Apple, Huawei) mögötti gyártók azok, akik igazán fenyegetve érezhetik magukat az egyre erősebb, kínai márkák népszerűségének emelkedése miatt. Elsősorban a Xiaomi veszélyezteti a középkategóriában korábban mérsékleten sikeres, de bőven nyereséges gyártók piacát és ebbe a körbe hangsúlyozottan beletartozik a Lenovo (Motorola), a Nubia (Archos) és az Alcatel is.



[+]

Ezek a cégek (és főleg az Alcatel) nem csúcsmodellekkel értek el sikereket, hanem pont azokon a vizeken eveztek, ahol a Xiaomi most a legerősebb: az ismert gyártók árszintjénél olcsóbban adtak általában korrektül összerakott masinákat a középkategóriában. Ott, ahol egy Galaxy J6, vagy egy P20 Lite drága, ott jönnek a képbe a kevésbé ismert, de azért nem idegenül csengő márkák egy-egy papíron mindenképpen vonzóbb ajánlattal. És ott jön most képbe a Xiaomi egy még vonzóbbal. Magyarán ha ezek a gyártók meg szeretnék tartani a piacukat, akkor vagy árban megpróbálnak alávágni a Xiaominak (esélytelen), vagy olyan szolgáltatásokat, funkciókat, trükköket kell bevetniük, amelyek egyediek. És ez nehéz.



[+]

Az Alcatelt persze annyiból nem kell félteni, hogy a TCL cégcsoporthoz tartozva különösebb anyagi gondjaik nincsenek, hiszen például a tévés iparág dübörög, náluk van a Blackberry is (ami azért nem egy kifejezett sikertörténet eddig), plusz háztartási elektronikában is igen széles a kínálatuk. Ettől még az okostelefonos üzletágnak az utóbbi években nem ment túl jól, amin az új, Barcelonában bemutatott széria hivatott segíteni. Az 1-es, 3-as és 5-ös számozású modellek több variánst is kaptak, a hozzánk most eljutott 3x a specifikáció alapján pont az a verzió, ami elég kiegyensúlyozottnak tűnik, ráadásul kifejezetten pofás. És vannak is tagadhatatlan jó tulajdonságai, de ugyanakkor akadnak olyan funkciók, amelyek inkább csak papíron néznek ki jól, a gyakorlatban viszont elég feleslegesek.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!