Befutott a Huawei Nova 4, ami egy időben pályázott az első lukas kijelzős mobil díjára, de második helyezésével sem kell szégyenkeznie. Szubjektív véleményem szerint elegánsabb megoldás az apró kameralyuk, mint a méretes, az állapotsávból jókora szeletet kivágó szenzorsziget, még ha földrajzi értelemben inkább illene az új megoldásra a sziget szó, a régire meg a szenzorfélsziget.



Akárhogy is: a Nova 4 előlapján úgy dominál a 6,4"-es, 1080 x 2310 pixeles IPS kijelző, hogy káva igazából csak alul maradt valamennyi, és mégis odafért a bal felső sarokba egy 25 megapixeles szelfi készítő egység, f/2-es rekeszértékkel. 157 x 75,1 x 7,77 milliméterével és 172 grammjával a Nova 4 nem tűnik vészesen nagynak a phablet kategórián belül, a 3750 mAh-s telep így is kellően méretes, noha az nem a 7 nm-es csíkszélességen gyártott Kirin 980 lapkakészletet hajtja meg.



A Nova 4 ugyanis a 10 nm-es Kirin 970-et veti be, ami a Mate 20 befutásáig a Huawei legjobbja volt négy 2,36 GHz-es Cortex-A73 és négy 1,8 GHz-es Cortex-A53 magjával, amihez a Mali-G72MP12 GPU, 8 GB RAM és 128 GB-os tároló dukál. A készülék Type-C porton, 18 wattos gyorstöltővel etethető, és ha minden igaz, nem maradt le a 3,5 milliméteres fülhallgató-kimenet, amit külön a termékoldal nem jelöl, ám a dobozban a védőtok mellett átalakító nincs, 3,5 milliméteres headset viszont van.



Mint az a képeken látható, a Nova 4 esetében is a színátmenetes üveglapok dominálnak a hátoldalon: akad kék/lila, világoskék/rózsaszín és vörös/bíbor variáció is, a szolidabb fekete festés mellett. A trendet tulajdonképpen a Huawei tette népszerűvé, és a jól áll mindegyik variáció a Nova 4-nek.



A phablet két kiszerelésben érhető el Kínában: az alapmodell 20 megapixeles főkamerát kapott a hátlapon, f/1,8-as apertúrájú optikával, a combosabb variáns pedig 48 megapixeleset, hasonló rekeszértéken, akár 8000 x 6000 pixeles képek rögzítésével. A másodkamera mindkét esetben 16 megapixeles és széles látószögű (f/2,2), míg a harmadik egység zoom helyett mélységfunkciókkal bír a portrékhoz, és 2 megapixeles (f/2,4).



A Nova 4 két nanoSIM-et fogad be, a bővíthetőségről a termékoldalon nem esik szó. A phablet Android 9.0 Pie-t futtat, EMUI 9.0.1-es köntössel, és alapkiszerelésben 3100 jüanért helyezhető kosárba (128 ezer forint), 48 megapixeles kamerával pedig 3400 jüanért (141 ezer forint). Arról egyelőre nincs információnk, hogy a termék errefelé is felbukkanna – más néven, de hasonló formával ugyanakkor számítani lehet Európában is kameralukas Huawei/Honor telefonra, például a View 20-ra.