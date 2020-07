Folytatódik a játék

A Lenovo Legion már felfedte a kártyáit, most az Asuson a sor a ROG Phone 3-mal. Július 28-ig pedig felkészül a Nubia Red Magic 5s.

Érdekes bolygóállás lehet ma. Bemutatkozott a Lenovo Legion, a Galaxy Z Flip 5G, és az Asus ROG Phone 3. Egyikről sem mondható, hogy érdektelen, marginális készülék lenne, ráadásul a Legiont kivéve mind elérhető lesz itthon is. Előbb-utóbb legalábbis. A ROG Phone 3 például két modellvariánssal, bár a Strix Edition csak annyiban különbözik, hogy a sima Snapdragon 865 5G szettel és a nemzetközi piacon maximum 8 GB rendszermemóriával dolgozik, minden más paraméterben megegyezik a két verzió és ezúttal az olcsóbb kivitelbe is jutott B20-as LTE támogatás.



[+]

A ROG Phone 3 nem hoz drámai változásokat az elődmodellhez képest, ami annyiban nem is baj, hogy a hardver aktualizálásán kívül olyan sok tennivaló már nem volt az eszközzel. Viszont ahol lehetett, ott fejlesztett az Asus. A belső tárhelyet UFS 3.1-es szabványúra cserélték minimum 128 GB kapacitással (itthon 256 GB a legkisebb opció), az operatív memória maximuma 16 GB (LPDDR5), a 6,59 hüvelykes AMOLED panel képfrissítési maximuma 144 Hz-re ugrott, a HDR10 támogatás pedig HDR10+ lett.



[+]

Két kamera helyett három került a hátlapra 64 (quad-Bayer) + 13 (ultraszéles) + 5 megapixel (makró) összeállításban, opció a 8K 30 fps videófelvétel, a 24 megapixeles előlapi szenzor még mindig nem lóg bele a kijelzőbe és elfért mellette egy RGB értesítő LED is, ha a hátlapi ROG logó nem lenne elég, a sztereó hangszórók pedig továbbra is az előlapon kaptak helyet. Jack csatlakozó viszont technikailag nincs, de egyrészt kapunk Type-C - jack átalakítót, másrészt a külső ventilátorra került 3,5 milliméteres audiokimenet, úgyhogy nincs minden veszve. Kivéve az FM-rádiót, mert az idén már tényleg nincs.



[+]

Adatkommunikáció terén a legnagyobb változás nyilván az 5G hálózati kapcsolat és a WiFi 6 szabványon való csatlakozás lehetősége, a mobil- és WiFi hálózatok közötti váltást pedig magunk szabályozhatjuk. Megmaradt az NFC, a Bluetooth már 5.1-es szabványú, az akkumulátorkapacitás viszont nem változott. Továbbra is 6000 mAh-val gazdálkodik a rendszer a 30 wattos gyorstöltés lehetősége mellett, amihez természetesen az adapter is a készülék mellé csomagolják. Ahogy a szokásos Aero tokot is.



[+]

Az ultrahang alapú, dedikált, érintésérzékeny AirTrigger játékvezérlők maradtak a jobb oldali élen, de a rendszer a testreszabható mértékű nyomáson kívül már értelmezi a simítást, a csúsztatást és mindkét érintőfelületet opcionálisan két részre lehet osztani, így összesen négy funkciót érhetünk el játék közben. Játékon kívül pedig egy sor funkciót rendelhetünk az alsó nyomásérzékeny területhez, amelyek rövid, illetve hosszabb szorításra aktiválódnak.



Az AirTrigger is fejlődött. [+]

Az Asus ROG Phone 3, beleértve a Strix Editiont is, minden lehetséges téren fejlődött, mindezért pedig a 8/256 GB-os Strix esetében 299 ezer forintot kell fizetni, a normál verzió 12/256 GB-os variánsa 369 ezer forint lesz, míg a legerősebb konfiguráció 16 GB rendszermemóriával és 512 GB tárhellyel 399 ezer forintba kerül. A kiegészítőket pedig külön lehet hozzácsapni a kosárhoz. A készülékek már elérhetők a hivatalos európai webshopban, a hazai megjelenés konkrét időpontját viszont egyelőre nem tudjuk.