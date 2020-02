Lenovo K10 Note - erős visszatérő

Bevezető, külső, kijelző

Amikor a Lenovo érdekeltségi körébe kerültek a Motorola mobilok, többször is felmerült, hogy a cég saját neve alatt nem fogunk több okostelefont látni. A cél akkor az volt, hogy a Moto-széria minden árkategóriában lefedje az okostelefonos igényeket, az egészen olcsó, belépőkategóriás C-szériától az ár/érték arányban jeleskedő, közepes G-modelleken át egészen a csúcsot jelentő, moduláris X-vonalig, mellettük pedig Lenovo felirattal ott álljanak a tabletek - ez a koncepció alapvetően sikeres is, hiszen a Motorola mobilok ötletesek, jó áron mennek és nem is fogynak rosszul, a Lenovo pedig a folyamatosan szűkülő tabletpiacon tudja tartani a stabil ötödik helyet, 2019-ben is leszállítottak 8,5 millió táblagépet.



Ami megváltozott a haditervben, az csupán annyi, hogy egy ideje ismét vannak Lenovo mobilok, amik most már a magyar piacra is visszatérve szólítják meg azokat, akik a pénzükért elsősorban jó hardvert, egyszerű kezelhetőséget és kellemes üzemidőt remélnek, de nem a prémium külső anyaghasználatot, vagy a legjobb kamerát várnak el egy körülbelül 80 000 forintos mobiltól. A K10 Note is egy műanyag külső borítású, egyszerű kamerarendszerrel ellátott mobil, ám viszonylag kompakt méretekkel (156,6 x 74,3 x 7,9 milliméter) és alacsonyan tartott tömeggel (164 gramm) együtt is belefért egy 4050 mAh kapacitású, többnapos üzemidőt ígérő akkumulátor, illetve egy Snapdragon 710 rendszerchip, ami bár nem a legfrissebb, de az árkategóriában domináns, azonos kódú Kirin 710-nél jóval több nyers erőt szolgáltat.

Az összeszerelés minősége és az ergonómia semmi okot nem ad panaszra, a K10 Note merev, feszes, nem lötyögnek és jó nyomáspontúak a gombjai, nincsenek kellemetlen, érdes felületei, illetve határozottan kattannak a csatlakozói, amiből Type-C és 3,5 milliméteres jack is jutott az aljára. Fekete színben abszolút rejtőzködő, egyedül a hátsó szürke Lenovo felirat, illetve a hátsó vaku apró korongja lóg ki minimálisan a sötétségből, a hátsó, zongoralakknál kicsit enyhébb fényű felület pedig ugyan gyűjti, de nem drasztikusan mutatja vissza az ujjlenyomatainkat. Ha ebben a színben választjuk, szinte biztos, hogy senki nem fogja megkérdezni, vagy pláne megjegyezni, milyen mobilt használunk épp, de ez a jellegtelenség bizonyos szinten előnyére is válik a mobilnak, aki pedig kicsit élénkebb színre vágyik, azt választhatja a zöldeskék hátlapú, jóval rikítóbb kivitelt.

Kijelző-teszt (frissítve, a táblázat szétnyitható) Mérés Lenovo K10 Note Redmi Note 8 Pro Huawei P30 Lite Realme 5 Pro Xiaomi Mi 9 Lite Képátló 6,30 hüvelyk 6,53 hüvelyk 6,15 hüvelyk 6,30 hüvelyk 6,39 hüvelyk Felbontás 1080 x 2340 1080 x 2340 1080 x 2312 1080 x 2340 1080 x 2340 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD AMOLED Fehér fényerő 490 nit 549 / 733 nit 411 nit 444 nit 423 / 610 / 871 nit Fehér fényerő (min.) 2,0 nit 3,9 nit 1,0 nit 1,8 nit 2,2 nit Fekete fényerő 0,35 nit 0,26 nit 0,38 nit 0,27 nit 0 nit Kontrasztarány 1401:1 2817:1 1083:1 1647:1 végtelen Színhőmérséklet 7610 K + kézi 7825 / 7309 K + kézi 7789 K + kézi 6887 K + kézi 7696 / 6600 K + kézi

Előre egy 6,3 hüvelykes kijelző került, ez körülbelül 84%-ban foglalja el az előlapot, alul, felül és két oldalt is van egy-egy szűk csíknyi káva, tehát az érintőfelület teljesen sík, noha az előlapi üvegpanel szélei minimálisan (2.5D) lekerekítettek. Az IPS technológiájú, 1080 x 2340 pixelt megjelenítő panel átlagos fényerővel, hiteles színmegjelenítéssel és jó betekintési szögekkel bír, és persze megvannak a szokásos beállítási lehetőségek, a színhőmérséklet és a szemkímélő, akár időzíthető kékfény-szűrés.



A 19,5:9-es panelbe középen egy notch harap bele csepp-alakban, az előlapon tehát fix helye van a 16 megapixeles kamerának, van színes értesítési és töltésjelző led, és persze nem maradt el a hagyományos beszédhangszóró sem. A szelfikamera egyébként nem alkalmas arcfelismeréses feloldásra, marad tehát a hátlapon jól kitapintható, gyorsan és megbízhatóan működő ujjlenyomat-olvasó, kiegészítve valami hagyományos kóddal vagy mintával.



Bal oldalról, a dobozban lévő SIM-tű segítségével húzható elő a tálca, amire összesen két kártyát rakhatunk, attól függően, hogy két nanoSIM-ünk van és dual standby módra vágyunk, vagy esetleg egy SIM használata mellett egy microSD-vel bővítenénk a 64 vagy 128 GB-os tárhelyet. A hátlapi kamerapúp körülbelül 1,5 milliméteres, asztalra helyezve tehát van némi billegése, de összességében nem zavaró.

