Lenovo A6 Note - nem az igazi

Abban az árkategóriában, ahol a Lenovo indul, nagyon nehéz a kompromisszumok optimális szintjét belőni. Nem is sikerül mindenkinek.

Külső, kialakítás

A Lenovo nagyon nehéz terepen indul. A negyvenezer forintos árkategória nem sok mozgásteret hagy a gyártóknak, persze nem is vár senki rekord teljesítményt vagy profi kamerarendszert. Csak azt, hogy működjön. A legalsó szegmensben az elégséges szolgáltatás már kitűnő, ha különösebb hajtépés nélkül meg tudunk írni egy Messenger üzenetet és jó a hangminőség vagy a kamera megközelítőleg leképzi a valóságot, már örülünk. Elvileg. Mindössze annyi a gond, hogy a Xiaomi kicsit eltájolta az élvezetszintelvárásunkat és már 46 ezer forintért is mindenféle igényeink lettek.



[+]

Például, hogy a 6,09 hüvelykes IPS panelen ne tudjuk megszámolni a pixeleket egyesével. Noha a Lenovo HD+ (720 x 1560) kijelzője számszakilag nem marad el a konkurenciától, a kontraszt hiánya és az alacsony fényerő mellett nagyon nem olyan élmény a 282 ppi pixelsűrűség, mint amit megszoktunk. Az érintésérzékenységgel nincsen probléma, kellően reszponzív a panel, van kékfény-szűrő és a kalibrálás sem annyira hűvös, hogy kellemetlen legyen a módosítási lehetőség hiánya. Fényszivárgást viszont régen nem láttunk. Nem mintha hiányzott volna.



[+]

Kijelző-teszt (frissítve, a táblázat szétnyitható) Mérés Lenovo A6 Note Huawei P Smart (2019) Redmi 8 Samsung Galaxy A20e Nokia 4.2 Képátló 6,09 hüvelyk 6,21 hüvelyk 6,22 hüvelyk 5,8 hüvelyk 5,7 hüvelyk Felbontás 720 x 1560 1080 x 2340 720 x 1520 720 x 1560 720 x 1520 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD PLS TFT a-Si TFT LCD Fehér fényerő 480 nit 458 nit 417 / 520 nit 521 nit 416 nit Fehér fényerő (min.) 4,4 nit 2,1 nit 1,4 nit 2,4 nit 1,2 nit Fekete fényerő 0,86 nit 0,39 nit 0,22 nit 0,43 nit 0,24 nit Kontrasztarány 559:1 1171:1 1894:1 1213:1 1736:1 Színhőmérséklet 7773 K 7834 K + kézi 7688 K + kézi 9450 K 7695 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?



[+]

Külalakra nincs kifogásunk. A kávák viszonylag keskenyek, a csepp alakú szenzorsziget konszolidált, a fekete műanyag burkolat pedig kifogástalan minőségérzetű, amit mindössze a bal felső sarokba rendezett, réz szegélyezésű, kételemes (13 + 2 MP) kamerarendszer és a bézs Lenovo felirat tör meg. A bekapcsológomb és a hátlapi ujjlenyomat-olvasó is a megfelelő helyre került, nem maradt le a 3,5 milliméteres jack csatlakozó és a zajszűrő mikrofon sem, az alsó élen viszont csak microUSB csatlakozót találunk a multimédiás hangszóró mellett.



[+]

A két nanoSIM-et és a maximum 256 GB-os microSD kártyát a bal oldalon lehet a készülékbe pakolni, ami a 32 GB belső tárhely miatti aggodalmat is mérsékli. Főleg úgy, hogy a rendszer nem csak adathordozóként hajlandó kezelni (id est telepíthetünk rá alkalmazásokat is). A dobozban pedig találunk egy jó minőségű, áttetsző, füst színű szilikon tokot is az 5V/2A-es hálózati töltőfejen és a microUSB kábelen kívül. Fülhallgatója meg nyilván mindenkinek van. Vagy majd vásárol egy tetszőlegeset, mert a Lenovo nem ad.

