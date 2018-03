H​irde​té​s​

Trendek idén

Nem vagyunk mindent tudó orákulumok, nem ismerjük az összes szolgáltató titkos flottás ajánlatát és nem tudunk előrántani a kínai net bugyraiból olyan oldalakat, ahol féláron van valami bármi máshoz képest, de hát csak okostelefonok között éldegélünk az év 365 napján. Úgyhogy megpróbáljuk összeszedni, hogy melyik kategóriában milyen készülék lehet jó vétel. Privát üzenetben, emailben, Facebookon így is annyi kérdést kapunk pontosan ilyen témában, amiből talán le tudunk vonni egy általános konzekvenciát arra nézvést, hogy általában mit keresnek a vásárlók egy telefonban.

Bár ennek az írásnak az apropója, hogy aki telefont óhajt venni karácsonyra, annak milyen lehetőségei vannak, alapvetően felfogható cikkünk egy éves összegzés gyanánt is, hiszen ilyenkor általában felsoroljuk a legjobb vételeket kategóriánként. Ebbe pedig nyilván olyan készülékek kerülnek bele, amelyek vagy kiemelkedőek valamiért, vagy vonzó árazásuk miatt jöhetnek képbe. A kínálat ráadásul egyre csak bővül, ma már egyáltalán nem ördögtől való egy relatív ismeretlen, kínai gyártó modelljét választani, arról nem is beszélve, hogy visszatért a Nokia, megerősödött a OnePlus és a Xiaomi, miközben a nagyobb gyártók sem teszetoszáskodtak és tudtak piacra dobni árban és szolgáltatásban is kívánatos termékeket.

De még mindig mellé lehet nyúlni, főleg az alacsonyabb árszegmensben. Noha általánosságban el lehet mondani, hogy olyan roppant szörnyűséges döntést nem hozhatunk, az már nagyon nem mindegy, hogy egy adott összegért cserébe mit nyújt egy készülék. És ezzel párhuzamosan mielőtt bárki telefon vásárlásán töprengene, egy pillanatra gondolkodjon el, hogy igazából mégis mire szeretné használni a készüléket (vagy ha ajándékba megy, akkor a majdani júzer), mik a legfontosabb dolgok, mi az amiről hajlandó lemondani és leginkább: mik az anyagi lehetőségek.



Kismillió kutatást csinált kismillió kutató arról, hogy egy okostelefonnál mi alapján választanak vásárlók. Nekünk mondjuk ezekre pont semennyi szükségünk nem volt, a hozzánk érkező kérdések, a tesztjeink különböző oldalainak olvasottsági statisztikái és a fórumban érkező hozzászólások alapján viszonylag egyértelmű, hogy a kamera és az üzemidő a két leglényegesebb paraméter akkor, amikor valaki egy fokkal tudatosabban vesz telefont, mint egy random macska, akinek csak a formaterv szempont. Nyilván nem csak erről a két dologról szól a történet, de irgalmatlan sokat fotózunk telefonnal és irgalmatlan idegesek vagyunk, amikor hamarabb lemerül, mint ahogyan töltőhöz jutnánk. És mi ezt teljesen meg is értjük, mi is júzerek vagyunk, ugyanolyan átlagfelhasználók akkor, amikor nem tesztelünk egy mobilt, hanem csak használnánk. Mint egy ember.

