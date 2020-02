Bemutatkozott a Xiaomi Mi 10 és Mi 10 Pro

Kínai közönség számára, online leplezte le hagyományos csúcsszériájának legújabb tagjait a Xiaomi. A készülékek a gyártó állítása szerint mostantól a prémium szegmensnek szólnak, ennek megfelelően nagyon kevés kompromisszumot kell kötnünk specifikáció terén, viszont a legendásan barátságos árazás már nem annyira jellemző az Mi 10 és Mi 10 Pro modellekre.

6,67 hüvelykes, széleken lekerekedő Full HD+ felbontású, bal felső kameralyukas AMOLED panel került a mobilok előlapjára, 90 Hz a képfrissítési és 180 Hz az érintésérzékenységi ráta. 1200 nites fehérekkel elképesztően jó kontrasztra és maximális fényerőre számíthatunk, ráadásul nagyon jó automatikával, ugyanis a mobil nem csak elöl, hanem hátul is figyeli a környezetét, hogy pontosabb képet kapjon arról, milyen fényviszonyok közt van épp a felhasználó.

Hardveresen a 7 nanométeres Snapdragon 865 került a fedélzetre, ami a DinamIQ designnal, nyolcmagos Cortex-A77-es processzorral és Adreno 650 grafikai egységgel a 2020-as csúcsmobiloknak megfelelő teljesítményt nyújt, a gyártó által közölt 585 000-res AnTuTu pontszám becsületre méltó, ahogy a memóriacsomag is: LPDDR5-tel és UFS 3.0-val a sebességükre alig lehet majd panaszunk, ráadásul akár 12 + 512 GB-ra is felkúszhat a RAM és a tárhely mérete.

Mobilos szinten nagyon komoly teljesítményhez folyadékhűtés is tartozik, ami gőzkamrás technológiájával remélhetőleg hűvösen tudja tartani a készülékházat komolyabb igénybevétel mellett is, de a gyártó külön megvásárolható extraként kiegészítő ventilátort is kínál hozzá, olyasmit, ami a ROG Phone-okhoz gyárilag jár.

A hátlapi kameranégyes főszereplője mindkét modell esetén egy 108 megapixeles, 1/1,33"-es fizikai méretű, optikai képstabilizálással is ellátott egység, ami alapértelmezetten pixel binninggel dolgozik, így állít elő remek minőségű, 27 megapixeles állóképeket. A Mi 10 kapott mellé egy 13 megapixeles ultra széleslátót (f/2,4, 123 fokos látószög), továbbá egy 2 megapixeles makrót és egy 2 megapixeles mélységszenzort. A komolyabb kamerarendszert nyilván a Pro kapta, ott már jut egy dedikált portrékamera 12 megapixellel, zoomkamera, amely 10x-es hibrid optikai és 50x-es digitális nagyítást vállal be, illetve egy 20 megapixeles ultraszéles. A Mi 10 Pro kamerarendszere a DxOMark által kiadott legmagasabb mobilos pontszámot, 124-et ért el.

A Mi 10 és a Mi 10 Pro 108 megapixeles kamerája közti fő különbség, hogy míg a sima változat héttagú, addig a Pro nyolctagú lencsét kapott. Ettől függetlenül persze mindkét típus támogat akár 8K-videózást, és egyikből sem maradt el az éjszakai mód, illetve optikai + elektronikus megoldást összedolgozó képstabilizálás. JPEG helyett akár HEIF-ben is fotózhat a felhasználó, ami hasonló képminőség mellett elsősorban kisebb, akár feleakkora méretű fájlokat ígér, persze minimum 128 GB-nyi tárhellyel ez jó eséllyel keveseknek jelenti majd a megváltást. A beépített kamerás extrák közt van még egy dokumentumok és kártyák szkennelésére szolgáló mód is, ami a segít a kompozícióban, hogy ne egy árnyékos, olvashatatlan végeredményt kapjunk, hanem egy értelmezhető másolatot.



A Wi-Fi 6 segítségével akár 9,6 Gbps sávszélesség is elérhető, illetve természetesen az 5G is része az adatkommunikációs csomagnak. A normál Mi 10-be 4780 mAh kapacitású akkumulátor került, a Mi 10 Pro valamivel kisebb, 4500 mAh-s telepet hord, ám utóbbihoz 30W helyett 50W-os gyorstöltés jár a minimális különbség kompenzálására. A 30W egyébként mindkét modellnél vonatkozik vezetékes és vezeték nélküli töltésre is, és persze mindkét mobil tud vezeték nélkül másik eszközt tölteni is, 10W teljesítménnyel. Mindkét mobil sztereó hangszórópárt kapott, a Mi 10 Próé azonban nagyobb és erősebb a normál változaténál.



Az árak sajnos emelkedtek. Még a 2 megapixeles segédkamerákkal, 8/128 GB-os alapváltozat kínai ára is 4000 jüan lett, ami alaphangon 25%-os emelkedést jelent a tavalyi árakhoz képest. A Kínában 180 000 forintért megvehető belépőmodell Európában biztosan jóval drágább lesz, nem nagy vigasz az sem, hogy a 8/256 GB-os változat csak 13 ezer forintnyi felárat jelent. A Pro változat 5000 jüanról, azaz nyers átszámítással is 220 ezer forintról indul 8/256 GB-tal, de ha valakinek a 12/512 GB-os változat mozgatja meg a fantáziáját, az Kínában is 270 ezer forintnyi jüant fog fizetni. A kínai előrendelés hamarosan indul, az európai premier viszont MWC-s keretek közt zajlott volna, így jelenleg kérdéses az időpontja.