A Xiaomi az utóbbi időben rengeteg termékkategóriát próbált kiváló ár/érték arányú, jó minőségű termékekkel meghódítani, a Redmi-szériás, olcsóbb okostelefonjaik is szinte mindig sokkolóan kedvező árcímkét kaptak. Hasonló a helyzet a két újdonsággal, a Xiaomi Redmi 5-tel és Redmi 5 Plusszal is, előbbi alig 32 000 forintnyi, utóbbi 40 000 forintnyi kínai, jüanos árral startol, az ehhez tartozó paraméterek pedig kimondottan csábítóak.



Xiaomi Redmi 5 [+]

Kisebb és a renderképek alapján műanyagosabb a Redmi 5. Megjelenítője 5,7 hüvelykes, ez 18:9-es képarány mellett HD + (720 x 1440 pixeles) felbontást mutat meg, akár 450 nites fehér fényerővel, keskeny alsó és felső kávával. 14 nanométeres gyártástechnológiával készülő Qualcomm Snapdragon 450 rendszerchipre épül, 1,8 GHz-es, nyolcmagos Cortex-A53 processzorral és az ehhez tartozó Adreno 506 grafikai egységgel.



Xiaomi Redmi 5 [+]

Hátlapi kamerája 12 megapixeles, 1,25 mikronos szenzorpixellel, f/2,2-es blendéjű lencsével, PD-autofókusszal, vakuval és Full HD videózási lehetőséggel. Az előlapi egység 5 megapixeles. Hátra került az ujjlenyomat-olvasó, adatkommunikációs szempontból pedig a szokásos felhozatal áll rendelkezésünkre: a kínai termékoldal nem említ B20-as sávot, de a nemzetközi modellekben ez szinte biztosan meglesz, van Bluetooth 4.2, WiFi 802.11b/g/n, 2,4 GHz-en, két kártyahely microSD-bővítési vagy dual SIM lehetőséggel, továbbá GPS, GLONASS, Beidou, szenzoros téren pedig távolságérzékelő, giroszkóp, gyorsulásmérő és fénymérő. 2.0-s microUSB csatlakozó jár hozzá, nem maradt le a 3,5 milliméteres jack.



Egymás mellett a Redmi 5 és Redmi 5 Plus [+]

3300 mAh kapacitású akkumulátor jutott a 151,8 x 72,8 x 7,7 milliméteres, 157 grammot nyomó készülékházba, tölteni a gyári, 2 amperes töltőfejjel lehet. A 800 jüanos (körülbelül 32 000 forintnak megfelelő) alapmodell 2/16 GB-os memóriapárost tud magáénak, a 3/32 GB-os modellért körülbelül 4000 forintnyi felárat fizetnek a helyiek. Az Android 7.1.2-n alapuló, MIUI 9-cel induló mobil elérhetőségének időpontjáról még nem lehet tudni.



Xiaomi Redmi 5 Plus [+]

A Redmi 5 Plus nagyon hasonló mobil, a 158,5 x 75,45 x 8,05 milliméteres dimenziói minden irányból meghaladják a testvérmodellét, ezért cserébe jobb anyaghasználatot, 5,99 hüvelykes képátlót és 4000 mAh kapacitású akkumulátort kínál a drágább változat. A Full HD+ (azaz 1080 x 2160 pixeles) felbontás értelemszerűen a PPI-számot is erősen megdobja, 282 helyett 403-mal számolhatunk, a többi szempontból egyébként a számok alapján ugyanazt hozza, mint a kicsi. Természetesen 18:9-es a képarány.



Xiaomi Redmi 5 Plus [+]

A pixeltöbbletet Qualcomm Snapdragon 625 rendszerchip szolgálja ki hardveresen, a grafikai egység és a processzor ugyanaz, az órajelek magasabbak, egész konkrétan 2 GHz-es a CPU. A Redmi 5 Plus ismeri az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat és kapott mágneses szenzort, de ezen kívül gyakorlatilag mindenben megegyezik a másik modellel, ugyanaz a kamerarendszer – egyetlen különbséget a dupla led jelent a szimpla helyett –, ugyanazok a hálózati képességek és ugyanaz a design. 3/32 GB-os változatban kerül 1000 jüanba, ami 40 000 forintot tesz ki, a 4/64 GB-os csúcsváltozat 53 000 forintnak megfelelő összeget jelent Kínában. Mindkét eszköz fehér/arany, fehér/világoskék, fehér/rozé és fekete színekben kerül piacra.