Pitaka MagEZ Digital Travel Kit bemutató

A Pitaka márka nem szorul különösebb bemutatásra, tokokat, kiegészítőket, töltőket, dokkolókat, kábeleket gyártanak és forgalmaznak meglehetősen jó minőségben és következésképp nem is az alacsony árszegmensben. Igazából amikor legutóbb Pitaka terméket próbáltunk (Air Omni Lite), akkor is elégedettek voltunk, a Digital Travel Kit viszont ötletben, anyaghasználatban és formatervezési szempontból egészen kivételes kis tartozék, amit mindenképpen el akart küldeni nekünk a gyártó, pedig szóltam, hogy ezen szerintem nincs mit tesztelni.



[+]

De igazából van. Egyrészt ha nem küldik el, akkor a képek alapján nem tudnám teljes bizonyossággal állítani, hogy ez a szénszálas anyaghasználat irtó nagy királyság, az egész kis doboz 78 grammot nyom, miközben iszonyú masszívnak és szétverhetetlennek tűnik. Ez amúgy egy moduláris doboz, az alapkészlet 80 dollárért három modult tartalmaz: a fedőlemezt, egy kártyatartót és a lényeget, vagyis a tech modult, amiben az összes kis izé katonás rendben üldögél. Lehet egyébként venni még papírpénzt tartó és sima tárolóval rendelkező modulokat is, ha valakinek ilyen extra vágyai vannak. Nyilván további dollárokért.



[+]

Viszont az a helyzet, hogy 25 ezer forintért azért illik valamit nyújtani és igazából innentől vérmérséklet kérdése, hogy ki mennyire tartja indokoltnak az árat, mert lehet onnan is nézni, hogy néhány darab kábelért ezt elég erős, meg onnan is, hogy ennyire praktikus dolgot rég láttunk a témában. Mindkettő igaz, utóbbinak a bemutatására tennék most kísérletet.



[+]

A Digital Travel Kit alig nagyobb, mint egy cigisdoboz. A három modul mágnesesen kapcsolódik egymáshoz, igen erősen, mégsem okoz ez gondot, mert simán el lehet forgatni őket, vagy adott esetben egymásról lecsúsztatni. A legfelső a kívül karbonmintás fedlap, ennek belső részébe lehet csúsztatni egy bankkártyát, a következő modulba pedig további kettőt (alulra és felülre), ezeket RFID-t át nem engedő burkolat védi. A kártyákat nagyon könnyen ki lehet húzni a modulokból, egyik ujjal megnyomjuk kicsit a plasztiklapkát, aztán már jöhet is kifelé, betenni is ugyanilyen triviális. Viszont mágnescsíkot tartalmazó kártyát nyilván ne tegyünk bele, ha valakinek ez mégis a vágya, annak tud kínálni a Pitaka olyan modult, ami mágnesvédett, de ezt külön kell beszerezni.



[+]

A lényeg azonban a legvastagabb tech modul, ami tartalmaz egy relatív rövidke, mindkét végén Type-C kábelt, valamint Type-C-ről microUSB-re, USB-A-ra és Lightningra használható átalakító fejet. Ezen kívül akad egy SIM-tű (nekem ez mindig van a pénztárcámban), valamint egy 16 GB-os, egészen kicsi pendrive is (USB 2.0), oldalról pedig egy SD adaptert lehet előhúzni. Továbbá hagytak dedikált helyet egy microSD-nek és egy nanoSIM-nek is, minden tárolóhely szépen feliratozva van, a különböző komponensek nem esnek ki, mégsem nehéz őket direkt kiszedni, iszonyú ötletes és átgondolt az egész pakk. Egy dologgal nem voltam elégedett, ha kiveszem az SD adaptert, akkor utána nagyon nehéz kinyitni megint az oldalsó ajtót, mert annak az egyik végét meg kell nyomni, hogy a másik felemelkedjen. De miután belül aktuálisan épp üres, ezért nincs ellentárgy, aminek hozzá lehetne nyomni, szóval nem emelkedik ki a másik oldal és ez nettó szenvedés, ez a rész nincs rendesen kitalálva. Viszont valószínűleg nem sokat fogja kivenni innen az ember hosszú időre a kártyát, mert ha benne van, akkor a Type-C kábel egyik felét be lehet dugni egy számítógépbe és az egész kis szelence kártyaolvasóként fog funkcionálni, ami szintén egy remek ötlet.



[+]

Persze az összes kábelvég “pitakás” designt kapott, a kis szelence határozott élekkel bír, nagyon védett és kifejezetten masszív, miközben roppant könnyű. Nem mondom, hogy rohannék az online boltba egyből, hogy 80 dollárt ezért kipengessek, mert ha összeadom a benne található apróságok árát, akkor minőségi cuccokból válogatva sem leszek 10 lepedő felett, de ha sokat utaznék (főleg kézipoggyásszal és rövidebb utakra), akkor egyáltalán nem tartanám rossz vételnek a Digital Travel Kitet, hiszen az összes csatlakozó és kábel rendezetten és kis helyen tudna velem jönni. Amúgy pedig egy minőségi, szép és elegáns tárgyat is birtokolnék. Ha valakinek ez ér 80 dollárt, akkor rajta, csalódni semmiképpen nem fog.

