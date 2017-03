Asus ZenPad 3s 10 LTE Z500KL - több, kevesebb

Hirdetés

Bevezető, külső, tartozékok

Az Asus ZenPad 3s 10 Z500KL látszólag mindössze a már megelégedéssel bemutatott Asus ZenPad 3s 10 Z500M LTE képes variánsa, azonban több lényegi eltérés is felfedezhető a két készülék között, azzal együtt, hogy küllemükben és kialakításukban teljesen megegyezőek, leszámítva plusz/mínusz néhány millimétert. Ennek ellenére több szignifikáns különbség is fellelhető, főleg a motorháztető alatt, illetve egyes lényegi funkciók, nem mellesleg kevésbé érthető hiányában.



Már az kissé szokatlan, bár a legkevésbé sem baj, hogy a lényegesen és számottevően nagyobb teleppel szerelt eszköz például vékonyabb legyen. A 7800 mAh-s akkumulátorral ellátott ZenPad 3s 10 esetében viszont az említett plusz milliméterek pont a másik két dimenzióban jelentkeznek. A Z500KL 242,3 x 164,2 milliméteres kiterjedéséhez mindössze 6,75 milliméter vastag, tehát további 0,4 millimétert sikerült lefaragni. De közel sem 1,35-öt, a készülék pedig nem 5,8 milliméter vastag, ahogy a termékoldalon többször is kiemelésre került. A specifikációban viszont már a megfelelő érték szerepel.



A Z500KL LTE verzióban nincs ujjlenyomat-olvasó és háttérvilágítás sem.

A két készülék között akadnak igen nehezen megmagyarázható eltérések is, legalábbis minket őszintén érdekelne, hogy bizonyos dolgokat miért mellőztek. Tény, hogy a Z500KL LTE képes, a nanoSIM kártyát a bal él felső tartományában előhúzható tálcába helyezhetjük, viszont úgy tűnik, ez a funkció összeférhetetlenséget mutat két másikkal. Vagy csak simán a valamit, valamiért elvén kihagyták. A kijelző alatt itt is a nem megváltoztatható sorrendű, érintésérzékeny vissza és alkalmazásváltó gomb között helyezkedik el a fizikai Home gomb. Ez eddig nem újdonság. Viszont a testvérmodell esetében a navigációs gomboknak van háttérvilágítása, a Home gomb pedig magában foglalja az ujjlenyomat-olvasó szenzort. Na, itt egyik sincs. Cserébe a Home gomb nem lötyög. A terjedelmes alsó káván azért viszonylag kellemetlen a kivilágítatlan, apró kezelőszerveket kutatni.

Kijelző-teszt Mérés Asus ZenPad 3S 10 Z500KL Huawei MediaPad M3 Samsung Galaxy Tab S2 Asus ZenPad 3S 10 Z500M Képátló 9,7 hüvelyk 8,4 hüvelyk 9,7 hüvelyk 9,7 hüvelyk Felbontás 1536 x 2048 1600 x 2560 1536 x 2048 1536 x 2048 Technológia IPS-LCD IPS-LCD Super AMOLED IPS-LCD Fehér fényerő 404 nit 409 nit 365 / 813 nit 465 nit Fehér fényerő (min) 5,4 nit 6,9 nit n/a 6,9 nit Fekete fényerő 0,25 nit 0,24 nit 0 nit 0,41 nit Kontrasztarány 1682:1 1703:1 végtelen 1131:1 Színhőmérséklet 7131 K + kézi 9086 K + kézi 7322 / 6582 K 7540 K + kézi

A kijelző megegyező méretű és felbontású, viszont kellemesebb kontrasztarányt mutat alapbeállítások mellett is. A 9,7 hüvelykes, 2K (1536 x 2048 pixel) IPS panel kiváló megjelenítést biztosít, fényszivárgást ennél a készüléknél nem tapasztaltunk, ahogy felhősödést se. A betekintési szögek igen szélesek, komolyabb színtorzulással vagy fényerőcsökkenéssel nem szükséges számolni. A 10 ponton érzékelő panel érintésérzékenysége kiváló, a színhőmérsékletet és a telítettséget a Splendid alkalmazásban állíthatjuk kedvünkre, a roppant kellemes kékfény-szűrő pedig a gyorskapcsoló panelen is elérhető. Sajnos értesítő LED ezúttal sem jutott.



Beszédhangszóró a GSM képes változatban sincs, az előlap felső szegmenségben csak az 5 megapixeles szelfikamera és erős megvilágításban a fény- és közelségérzékelő szenzor látszik. A koncentrikusan barázdált fizikai vezérlőgombok szintén az álló tájoláshoz igazodva a jobb oldali él felső részére kerültek, ami továbbra is kissé magasan van, portré módban pedig a bal kezeseknek kedvez. Az alumínium keretet kizárólag a felső élen szakítja meg az antennakilépést biztosító műanyag betét, amely a másodlagos zajszűrő mikrofonnak is helyet ad. A fülhallgató kimenetet szintén erre keressük. Az alsó élen a tényleges sztereó hangszóró kétszer 34 furata fogja közre a C típusú USB csatlakozót. Plusz két kis csavar.



A hátlap kellemes tapintású, noha csúszik, és aránylag könnyen maszatosodik. A termékleírás szerint „elegáns modern stílussal, tiszta vonalakkal, hibátlan fém textúrával hívja fel magára a figyelmet, amihez már hozzáérni is jó érzés”. Ezt aláírjuk. Tényleg esztétikus és messzemenőkig minőségi érzetet kelt mind az anyaghasználat, mind a formaterv, amivel azért egy majdnem 10 hüvelykes készülék esetében nagyon nem lehet vagánykodni, de az apró részletek finomsága és harmóniája valóban kiemelkedő összhatást eredményez. A márkajelzés a felülettel síkba hozott fémberakás formájában jelenik meg a hátlapon, míg felül a másfél centis műanyag antennapanel üvegburkolat mögé került. A bal felső sarokban az ezüsttel szegélyezett, 8 megapixeles főkamera árválkodik LED segédfény és egyéb szenzorok hiányában.



A doboz minimálisan nagyobbnak tűnik a szükségesnél, cserébe a készülékkel harmonizáló prémium megjelenést kölcsönöz a terméknek. A matt felületű és kifejezetten kellemes tapintású, sötétkék, mágneses megoldással záródó doboz fedlapján bronz márkajelzés és termékmegnevezés található. A tetőt felnyitva a tablet tölti ki a rendelkezésre álló helyet, a tartozékokat pedig egy kiemelhető térelválasztó elem alatt kell keresni. A vastag kartondarab már ránézésre gyanús, az alig észrevehető, másik oldalára nyomott, ezüstös iránymutatás alapján pedig valóban stabil tartóállvánnyá hajtogatható. Visszafelé viszont csak óvatosan, mert pont a rögzítőfülecske nem tűnik valami masszívnak, ellentétben a konstrukció többi elemével. És nem is az. A C típusú USB kábel mellett csak a 2 amperes, gyortölétsre is kiképzett hálózati töltőfejet találjuk, a jobb oldali kartonba pedig a SIM-tűt csomagolták. Fülhallgató ehhez a modellhez sem jár, noha a dobozban éppenséggel elférne, ráadásul a helyét is kialakították.

