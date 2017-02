Hirdetés

Asus, Tango, Daydream

Az Asus a CES-en mutatta be két új okostelefonját, az egyik a Zenfone Zoom új generációja (és egyébként nem kevésbé érdekes, mint a most taglalt termék), a másik pedig a Zenfone AR. Előbbire lehetett számítani, utóbbi meglepetés volt, viszont a nevéből rögtön lehet következtetni a legfontosabb funkciójára, a kiterjesztett valóság (Augmented Reality) használatára. Ez a fogalom egyre gyakrabban bukkan elő, ha nagyon röviden kéne meghatároznunk a jelentését, akkor úgy közelíthetjük meg, hogy a jelenlegi, valós környezetünk felturbózása virtuális dolgokkal.



Maga a technológia nem új, egy csomó erre épülő megoldás létezik már, az egyik legismertebb (legalábbis a techvilágon kívüli, normális emberek ingerküszöbét is talán elérő) az IKEA katalógusának felspécizett verziója, ahol egy okostelefonos alkalmazással a készülékünk kijelzőjén láthatjuk 3D-ben az adott bútort és körbe is járhatjuk azt. De ugyanezen elven működik a Microsoft féle HoloLens (ami még mindig kevesek játékszere), ahol a szemüvegen átlátunk, látjuk a környezetünket, de erre vetít rá (illetve a szemünk elé) virtuális tárgyakat, objektumokat a rendszer. Nemrég roppant jót játszottam egy irodahelyiségben, ahol a falakat kis szörnyek törték át, de a HoloLens még nemigen kapható, a fejlesztői változatok ára pedig igen borsos.



De persze a Google sem hagyja kiaknázatlanul a lehetőséget, ők okostelefonos közegbe emelik platformszinten, ennek neve Tango. A Tango elvárásainak megfelelő telefonok száma egyelőre meglehetősen véges, a Lenovo Phab 2 Pro és a Zenfone AR. Ez többek között azért van így, mert egy csomó hardveres követelménynek meg kell felelni, kell alapból három kamera a hátlapra mozgáskövetéshez és távolságmeghatározáshoz, gyroszenzor, gyorsulásérzékelő, barométer és GPS, hogy ezek alapján a készülék pontosan meg tudja határozni a saját helyzetét egy épületen, helyiségen belül. Tudnia kell, hogy milyen fal, tereptárgy és felület milyen messze van tőle. Persze mindezen információkat valós időben kell feldolgoznia és a Tango appok számára átadnia, ami nyilván a klasszikus hardveres oldal szempontjából is támaszt elvárásokat, a Zenfone AR például 8 GB RAM-mal és Snapdragon 821-es chipsettel rendelkezik. Melegszik is rendesen, ha tangós szoftvereket futtatunk.



A Daydream tök más, legalábbis abból a szempontból, hogy ehhez kelleni fog még egy eszköz, egy VR-szemüveg. A Daydream is a Google fejlesztése, a korábbi Cardbox (ami azért nem volt egy világszám) nyomdokain halad, de annál többet tud mind grafikai, mind pedig használhatósági szempontból. Alapvetően a Nougat rendszert igényli, de a 7.1-es verzióban gyárilag is benne van (lesz), nem árt, ha a telefon kijelzőjének felbontása QHD (ezt a Zenfone AR természetesen tudja), a hardver pedig elég erős ahhoz, hogy a megjelenített tartalmat mozgassa. A platform január óta nyitott külső fejlesztők számára is.



A Daydreamhez a Google VR-szemüveget is csinált, ami egész ügyes, mivel a telefonnak kialakított hely nem fix méretű, ezért számos modellel kompatibilis, szövetszerű, szürke burkolata tök egyedi és van hozzá egy kontroller, amivel tudjuk irányítani a virtuális valóságban a kurzort és attól függetlenül mozoghatunk vele, hogy hová nézünk. Ez jelentősen kitágítja az eddigi használhatóságot, két gomb és egy hangerőállító is van az aprócska irányítón, de persze a szoftverek jelenlegi száma ennél a platformnál is egyelőre karcsúcska.

