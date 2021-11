Rengeteg készüléket mutatott be a Motorola

A Motorola öt készüléket mutatott be a G szériában 200 eurótól 450 euróig, a legdrágább modell értelemszerűen a Snapdragon 888+-szal szerelt Moto G200. A 8/128 vagy 256 GB-os memóriacsomaggal rendelkező G200 nem csak az elérhető legerősebb lapkával emelkedik ki a kínálatból, de a 144 Hz-es, 6,8 hüvelykes, HDR10 LCD panellel és a 8K videófelvételre képes 108 megapixeles főkamerával is, amit egy autofókuszos, 13 megapixeles ultraszéles/makró egység és egy mélységszenzor kísér. Az IP52-es minősítésű készülékbe egy 5000 mAh-s telep fér 33 wattos gyorstöltéssel, jack nincs, a keret és a hátlap pedig, a fémes finish és a mattítás ellenére, plasztik.

Moto G200 [+]

A Moto G71 jóval kisebb, de még mindig 5G-képes alternatíva friss, 6 nanométeres Snapdragon 695-ös lapkával, a 6,4 hüvelykes OLED panel viszont csak 60 Hz-en dolgozik. Memóriából 6/128 GB jutott, de itt is opció a microSD bővítés és az 50 megapixeles főkamera is szerényebb, amit 8 megapixeles ultraszéles és egy 2 megapixeles makró kísér. Az akkumulátor viszont itt is 5000 mAh 30 wattos gyorstöltéssel, csak a Type-C USB 2.0-s szabványú, cserébe van 3,5 milliméteres jack. A Moto G71 300 eurós áron nyit Európában.



Moto G71 [+]

A Moto G51 6,8 hüvelykes, 120 Hz-es, FHD+ LCD panellel kompenzálja a Snapdragon 480+ szettet, a kamerarendszer és a maximum 1080p 60 fps videófelvétel lehetősége ugyanaz, mint a Moto G71-ben, az 5000 mAh-s telep is egyezik, a töltés viszont csak 10 watton opció. 230 eurós áron már csak 64 GB belső tárhely jár, de itt is bővíthetünk microSD kártyával és a Dolby Atmos hangzáson sem spóroltak.

Moto G41 [+]

A Moto G41 meglehetősen érdekes ajánlat, főleg az optikai stabilizálással rendelkező 48 megapixeles főkamera miatt, ami mellett 8 megapixeles ultraszéles dolgozik. 5G a Helio G85-ös SoC miatt és a videófelvétel maximuma is csak 1080p 30 fps. A megjelenítő ugyanaz, mint a G71-ben (6,4", FHD+ OLED, 60 Hz) és a 30 wattos gyorstöltés is opció az 5000 mAh-s akku esetében. A Moto G41 4 vagy 6 GB RAM-mal és 64 vagy 128 GB bővíthető belső tárhellyel lesz elérhető 250 eurós kezdőárral. Dolby Atmos minősítés itt van, de a készülékvédelem megáll IPx2 szinten.



Moto G31 [+]

A szintén 5000 mAh-s akkuval szerelt Moto G31 a Moto G71 kijelzőjét (6,4" FHD+ OLED) és kamerarendszerét (50 + 8 + 2 MP) kapta, csak a Moto G41 hardverével (Helio G85, 4/6 GB RAM, 64/128 GB belső tárhely), ami a videófelvételeket 1080p 30 fps-ben limitálja, a töltés pedig 10 watton történik, cserébe csak 200 eurót kell kifizetni érte.